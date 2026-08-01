Вы отправитесь в эпическое путешествие по двум уникальным регионам — легендарному Приэльбрусью в Кабардино-Балкарии и
Программа тура по дням
Прибытие. Минеральные Воды - поляна Чегет
Ваше незабываемое путешествие начнется с момента прибытия в г. Минеральные Воды — ворота к захватывающим дух красотам Кавказа.
Если вы прибываете накануне или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).
После прибытия в аэропорт или на ж/д вокзал Минеральных Вод до 14:00мы соберем группу для комфортного группового трансфера в Приэльбрусье.
Это живописное путешествие займет около 3,5 часов, и по пути мы сделаем техническую остановку, чтобы размяться и насладиться местными видами.
Ориентировочное время прибытия 18:00 на поляну Чегет — сердце горного района.
В стоимость входит: групповой трансфер Минеральные воды —– поляна Чегет без гида, ужин в зависимости от бронирования, ночь в гостинице.
Гора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль
Продолжительность: 5–6 часов.
Пешая часть маршрута: до 5 км.
Перепад высот: 200 метров.
Ваше утро начнется с уютного завтрака в отеле, после чего вас ждет невероятное приключение в сердце кавказских гор.
В 09:30 мы встречаемся с гидом в холле отеля, где вас ждет краткий инструктаж и подготовка к выходу на маршрут.
Будьте готовы к тому, что время встречи и место могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.
Подъем на гору Чегет — одно из самых живописных мест региона.
Канатно-кресельная дорога доставит вас на высоту 3700 метров над уровнем моря (подъем оплачивается отдельно — 1100 руб. /чел.).
В момент, когда вы окажетесь на вершине, перед вами откроется захватывающий вид на Кавказский хребет, величественный Эльбрус и знаменитый ледник «Семерка».
Местные горные массивы создают ощущение бескрайности, а свежий воздух насыщен ароматами хвойных лесов и альпийских лугов.
После этого нас ждет прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль — чуду природы, рожденному таянием древних ледников.
Вода, стекая с гор, насыщена минералами, что придает озеру уникальные изумрудные и бирюзовые оттенки.
По завершении прогулки мы заглянем в местное кафе, где рекомендуем вам попробовать знаменитые кавказские пирожки.
Это лакомство, приготовленное по старинным рецептам, не оставит вас равнодушным.
После спуска на поляну Чегет вас ждет рынок местных сувениров и изделий ручной работы — здесь можно приобрести уникальные вязаные изделия, шерстяные носки, шапки и многое другое, созданное местными мастерами.
В свободное время мы рекомендуем отправиться на самостоятельную прогулку на Поляну Нарзанов, тропа к которой пролегает вдоль реки Баксан.
Эта эко-тропа дарит удивительную возможность познакомиться с богатством флоры и фауны Приэльбрусья, а также насладиться природными целебными источниками нарзана — здесь, прямо из земли, бьют источники живой воды.
Вечером вас ждет спокойный отдых. и ужин в уютном отеле (в зависимости от бронирования).
В стоимость входит: завтрак, работа гида, входные билеты в нац. парк, ужин в зависимости от бронирования, ночь в гостинице.
Треккинг к Когутайскому леднику
Продолжительность: 5-6 часов.
Пешая часть по маршруту 8 км.
Перепад высот: 600 метров.
Завтрак в отеле задаст тон новому дню приключений.
В 9 утра вы встретитесь с гидом, и впереди вас ждет новый маршрут — в ущелье Когутай.
Вершины Большой (3819 м) и Малый (3750 м) Когутай — самые узнаваемые в Приэльбрусье (верховье Баксана), не считая, конечно Эльбруса или Донгузоруна.
Два скальных треугольника и длинный язык ледника ниже них — картинка, которую видно отовсюду, с Чегета, из поселка Терскол, канатной дороги на Эльбрусе.
Маршрут начинается от подножья горы Чегет.
Первая часть маршрута — красивый старый сосновый лес.
Сначала нам нужно преодолеть маршрут по гребню, по довольно крутой тропе, быстро набирая высоту, но наши усердия будут вознаграждены красивым видом у большого Когутайского водопада, где у нас и будет первая остановка.
Постепенно сосновый лес сменяется берёзовым, зимой здесь часто сходят лавины, а летом мы можем наблюдать их разрушительные последствия.
С набором высоты, мы покидаем зону леса и выходим в субальпийскую зону цветущих альпийских лугов.
Великолепный вид на Эльбрус, Чегет и Кавказский хребет нам обеспечен всю дорогу.
Форсируем небольшую реку и приходим в нашу следующую точку — Водопадный бугор.
Здесь нас ждет несложное лазанье по скалам и вознаграждение — панорамный вид на долину, Эльбрус и мощный красивый каскад водопадов.
На этом маршрут не заканчивается, продолжаем движение вверх в сторону ледника.
Покидаем альпийские луга и попадаем в зону скал, льда и воды.
Отполированные льдом и водой скалы, футуристичных форм и расцветок никого не оставят равнодушными.
Обед ланч с умопомрачительным видом, спуск вниз на поляну Чегет.
Отдых в отеле.
В стоимость входит: завтрак, работа гида, входные билеты в нацпарк, обед (ланч), ужин в зависимости от бронирования, ночь в отеле.
Ущелье Адыл-Су. Озеро Башкара
Взять документы!
Продолжительность: 5-6 часов.
Перепад высот: 3000 метров.
Пешая часть 12 км.
Завтрак в отеле.
Трансфер до начала маршрута ущелья Адыл-Су.
Адыл-Су в переводе с балкарского языка означает «красивая вода».
По дну ущелья бежит одноименная горная река.
Ее бурный поток прокладывает свой путь через скалы и каменные осыпи.
В ее устье есть нарзанные источники.
Именно они оставляют на камнях яркий оранжевый налет.
Причина этого в том, что вода содержит в себе большое количество железа.
Прохождение пограничного пункта, оформление документов.
Далее, 1.5 км идем пешком вдоль реки и перебираемся на другой берег.
Маршрут проходит через альпийские луга, подъем очень плавный, почти не ощущается.
В конце маршрута нас ждет небольшой подъем на кратер, внутри которого и находится озеро Башкара.
Башкара — название горной вершины, ледника и ледникового озера на Центральном Кавказе.
Высота горы 4162 м., глубина озера — около 30 метров.
За озером отчетливо видны вершины Джантуган и Башкара и ледника Джан-Куат.
Обед-ланч с красивым видом на озера.
После обеда возвращаемся обратно по тропинке вдоль горной реки, среди массивынх камней валунов, причудливых деревьев и множества маленьких ручейков.
По возвращении в отель у вас будет возможность расслабиться в оздоровительном центре или бане, что станет отличным завершением дня (не входит в стоимость).
Ужин в отеле (в зависимости от бронирования) завершит это путешествие новыми вкусами и приятной атмосферой.
В стоимость входит: завтрак, работа гида, входные билеты в нацпарк, ужин согласно бронированию, ночь в гостинице.
Высокогорная экскурсия на Эльбрус
Продолжительность: 5–6 часов.
Завтрак в отеле — и затем встреча с гидом, после чего начинается трансфер на поляну Азау, откуда начнется ваше восхождение на Эльбрус — вершину, которую мечтают увидеть многие путешественники со всего мира.
Эльбрус — не просто гора, это величественный вулкан, который поднимается на высоту 5642 метра, что делает его самой высокой точкой Европы и одной из самых знаковых вершин планеты.
Восхождение на канатной дороге поднимет вас на уровень 3 800 метров (подъем оплачивается отдельно — 2300 руб. /чел.), где вас ждут невероятные виды на бескрайние просторы Кавказских гор и ледников.
На вершине вы сможете поиграть в снежки, даже летом, или прокатиться на снегоходе (за дополнительную плату).
Но главное — это панорамы, которые откроются перед вами: исполинские вершины, искрящиеся на солнце ледники, минеральные источники и непрерывный танец облаков на горизонте.
Эльбрус — это не просто гора, это символ природы, объединяющий в себе мощь и красоту.
После спуска на поляну Азау, вас ждет самостоятельный обед в одном из местных кафе.
А если погода будет благоприятной, мы настоятельно рекомендуем прогулку по пятикилометровой эко-тропе «Азау-Чегет» через сосновый лес.
Здесь, вдоль реки Баксан, вы сможете сделать невероятные фотографии горных пейзажей, насладиться свежим воздухом, а с конца августа — собрать горную чернику, малину или бруснику, которая растет здесь в изобилии.
Вечером вы станете участником заключительного ужина, где сможете поделиться своими впечатлениями с другими участниками тура, обсудить все моменты, которые сделали ваше путешествие по Приэльбрусью особенным.
Это будет финальный аккорд насыщенного дня, полным воспоминаний и ярких эмоций.
Окончание программы в Приэльбрусье, Дигорское ущелье, каньон Ахсинта
Завтрак в отеле и подготовка к отъезду.
Ваши номера необходимо освободить до 12:00, но это вовсе не значит, что ваше приключение закончено.
Время до отъезда можно провести с пользой: вы можете полетать на параплане и увидеть Кавказские горы с высоты птичьего полета (уточняйте у гида — от 10 000 руб.), или же выбрать спокойное катание на лошадях, наслаждаясь видами горных долин (от 2 000 руб.).
Предлагаем также самостоятельно прогуляться в Терскольское ущелье к водопаду Терскол.
Здесь каждая тропинка скрывает незабываемые пейзажи. Во время трекинга вы будете погружены в красоту величественных горных массивов, окруженные буйной зеленью, скалами и кристально чистыми ручьями.
По пути вы сделаете остановку у чайного домика, где можно выпить свежей горной воды из «волшебного источника», который местные жители считают источником здоровья и долголетия.
Впереди вас ждет одно из самых впечатляющих природных зрелищ — водопад Терскол.
С высоты 10 метров воды мощным потоком падают вниз, разбиваясь на мелкие брызги, создавая атмосферу дикой силы природы.
Ширина водопада достигает 12 метров, что придает ему особое величие и мощь.
Шум воды, окружающая природа и свежий воздух создают непередаваемую атмосферу спокойствия и умиротворения
Около 12:30–14:00 вас будет ждать групповой трансфер в Северную Осетию-Аланию, а именно в Дигорское ущелье, в пути 3.5 часа (без гида).
Трансфер в Республику Северная Осетия-Алания, а именно — в Дигорское ущелье.
Остановка у каньона Ахсинта.
Вы пройдёте через «ворота» горной Дигории — каньон Ахсинта — где нависающие скалы практически соприкасаются над головой путешественника, открывающего для себя новые, сказочные места — вы сможете полюбоваться ими с так называемого «Чертова моста», проложенного над рекой Урух.
По дороге вы увидите Святилище Уастырджи — это древнее христианское святилище, посвященное божеству осетинской традиционной религии.
Оно расположено на скале и окружено некрополем, где можно увидеть склепы с сохранившимися останками людей. Рядом с храмом висят колокола, подаренные Осетии грузинским царем.
Уастырджи является покровителем мужчин, путников и воинов.
Прибытие в отель «Тана Парк», расположенный в окружении водопада Метеласк, горы Кубус, отрогов Лабоды и Суганского хребта.
Ужин всей группы в ресторане отеля (включен), обсуждение программы тура и инструктаж.
В стоимость входит: завтрак, трансфер поляна Чегет — отель Тана Парк, ужин, ночь в гостинице, оплата нац. парка.
Треккинг к водопаду Галдоридон
Общая протяжённость маршрута:15-18 км.
Перепад высот около 2000 метров.
Завтрак в отеле.
Отправление в поход по ущелью реки Харес под руководством гида.
Во время прогулки вы увидите глубокий и узкий каньон реки Харес, множество водопадов и скалистые вершины Суганского хребта.
Маршрут проходит по эко тропе, вдоль которой вы сможете познакомиться с растительным и животным миром Национального парка Алания.
Остановки у водопада Чертова мельница с завораживающим круговоротом воды, далее — у пятикаскадного водопада Галдоридон, высота которого составляет 30 метров — отсюда открывается живописный вид на окрестности.
По пути маршрута мы посетим Кошару, где в прошлом местные жители держали скот.
Главная цель нашего путешествия — Голова Льва, добираться до которой мы будем через живописные подъёмы и спуски, вдоль высокогорных лугов с огромным количеством местных животных.
Обед (сух. паек/ланч) состоится у скалы «Голова Льва» —эта природная скульптура стала одной из главных достопримечательностей ущелья.
Возвращение в отель.
Вечером можно посетить баню и насладиться отдыхом после активного путешествия (предварительный заказ, доплата).
Ужин в ресторане отеля (самостоятельно).
В стоимость входит: завтрак, работа гида, обед (сух паек/ланч), ночь в гостинице.
Подъем на гору Кубус и прогулка к Таймазинским водопадам
Общая протяжённость маршрута: 14 км.
Перепад высот 1740-2330 метров.
Завтрак в отеле.
Подъем на вершину горы Кубус, окутанной сотней легенд и преданий.
Восхождение порадует прекрасными панорамными видам и девственными лесами, покрывающими склоны Кубуса.
На самой вершине растет сосна Красавица, которая, по легенде, исполняет самые заветные желания: нужно только загадать желание и обойти вокруг сосны 3 раза — говорят, оно обязательно сбудется.
Спустившись с горы, мы продолжим прогулку вокруг её подножия к Таймазинским водопадам, или как их еще называют Три сестры — их вид поражает даже на большом расстоянии: три белоснежных потока падают на расстоянии 150-200 метров друг от друга с высоты примерно 300 метров.
Водопады берут начало на леднике Таймази и живописно срываются с отвесных скал.
На берегу кристально чистой реки Тана-дон вас ждёт обед (сух. паек/ланч) и чай на травах.
Возвращение в гостиницу, отдых.
Ужин в ресторане отеля (самостоятельно).
В стоимость входит: завтрак, работа гида, обед (сух паек/ланч), ночь в гостинице.
Треккинг к ледникам Тана-Цете
Общая протяжённость маршрута:14-16 км.
Перепад высот 1740-2330 метров.
Завтрак в отеле.
Поход по ущелью Тана-Дона к ледникам Тана-Цете считается самым живописным маршрутом всего тура.
Компанию нам составят можжевельники, карликовые многолетние лиственные деревья, фантастические виды гор и ледников, а горная тропа приведет нас в амфитеатр гор: Таймази Западная, Чашура, Цители, пик Дигория, вершины Западной и Главной Лабоды.
На склонах этих вершин лежат ледники, среди которых самым крупным является ледник Тана-Цете.
На протяжении всего маршрута, нас будут окружать цветущие поляны и заросли можжевельника, дорожки, покрытые мягким мхом и каменные глыбы, лед и вода, горная река с кристально чистой водой и небольшие заросшие мхом ручейки, горный шиповник и лесные ягоды или грибы — полное разнообразие в одном месте!
Обед у горной реки (сух. паек/ланч).
Возвращение в отель.
Для желающих прогулка на водопад Байради, который находится в живописном ущелье неподалёку от отеля.
Ужин в ресторане отеля (самостоятельно).
В стоимость входит: завтрак, работа гида, обед (сух паек/ланч), ночь в гостинице.
Прощание с Дигорией. Задалесск, прогулка в дзуар Дигория. Трансфер в аэропорт Минеральные Воды. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Отправление в путешествие по средневековым осетинским селениям, где мы познакомимся с бытом, культурой и архитектурными традициями средневековой Осетии.
Первая остановка селение Задалеск, где посетим музей матери–спасительницы аланских детей — Задалески Нана.
Рядом с селением находится главное действующее святилище этих мест — дзуар Дигори-изад (пер. Ангел Дигории), чтимое дигорцами с незапамятных времён.
Дигори-изад представляет собой большую пещеру, в которой стоят столы для священных трапез.
Её потолок сложен из рогов оленей, а стены украшают черепа жертвенных животных.
Обед в гостеприимной осетинской семье, где вас угостят домашними осетинскими пирогами, домашним сыром, национальным супом — лывжа, домашними заготовками и чаем на травах, собранных в горах.
Трансфер в аэропорт Минеральные Воды, к рейсам после 20:00.
В стоимость входит: завтрак, работа гида, обед, групповой трансфер без гида в Минеральные Воды.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|В двухместное номере
|Одноместное размещение
|Стоимость программы на взрослого или ребенка с размещением на дополнительном месте (с 12 лет)
|Размещение с завтраками
Чегет: “Снежный Барс” 3*/Дигорское ущелье “Тана Парк 3*”
Август
107000
Под запрос
89000
Чегет: “Снежный Барс” 3*/Дигорское ущелье “Тана Парк 3*”
Сентябрь, октябрь
104000
Под запрос
89000
Скидка на основные места для детей с 12 лет до 14 лет — 5 %.
Варианты проживания
Отель «Снежный Барс»
Отель предлагает бесплатный Wi-Fi на территории, парковку, сауну, тренажёрный зал. Гости могут поиграть в настольный теннис и бильярд, воспользоваться прокатом спортивного инвентаря.
В отеле есть помещение для хранения лыж, игровые комнаты для детей, библиотека, площадка для барбекю. Предоставляются прачечная и гладильные услуги. На территории находится банкомат.
Есть круглосуточная стойка регистрации, отопление и лифт. Персонал говорит на английском и русском языках. Дети до 2 лет могут оставаться в отеле бесплатно.
Рядом с отелем — лес и река, что вдохновляет на прогулки. Из номеров открываются живописные виды.
В окрестностях можно посетить водопады, горные озёра, национальный парк «Приэльбрусье», Аушигерские горячие термальные источники, Долину нарзанов, Баксанское и Чегемское ущелья.
Тана Парк
Номера оборудованы отдельными ванными комнатами, телевизором, двуспальной/односпальной кроватью и зоной отдыха и имеют чудесный вид на водопад и/или на горы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы «аэропорт или ж/д вокзал Минеральные Воды - Приэльбрусье - Северная Осетия - аэропорт или ж/д вокзал Минеральные Воды»
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту
- Плата за посещение национального парка
- Услуги горного гида
- Размещение в гостинице 3* (5 ночей) на поляне Чегет и (4 ночи) в Дигории
- Питание по программе тура: завтраки в отелях - «шведский стол» согласно вашему бронированию2 обеда (ланч-бокс стандарт Приэльбрусье и 3 сух. паек или ланч-бокс в Дигории) примерный состав ланча: готовое блюдо (полноценное горячее блюдо): свинина/говядина с гречкой/фермерская курочка, специальный пакет для разогрева, фрукт по сезону, энергетический батончик, вода, мясо сыровяленое, пастила, упаковка (бумажный крафтовый пакет, вилка, салфетки) примерный состав сух. пайка стандарт: сендвич/бутерброд, вода, сладости, фрукты по сезонупраздничный ужин в Приэльбрусье без алкогольных напитковужин в Дигории в день заезда (6 день) обед нац. кухни в Дигории (10 день)
- Завтраки в отелях - «шведский стол» согласно вашему бронированию
- 2 обеда (ланч-бокс стандарт Приэльбрусье и 3 сух. паек или ланч-бокс в Дигории) примерный состав ланча: готовое блюдо (полноценное горячее блюдо): свинина/говядина с гречкой/фермерская курочка, специальный пакет для разогрева, фрукт по сезону, энергетический батончик, вода, мясо сыровяленое, пастила, упаковка (бумажный крафтовый пакет, вилка, салфетки) примерный состав сух. пайка стандарт: сендвич/бутерброд, вода, сладости, фрукты по сезону
- Примерный состав ланча: готовое блюдо (полноценное горячее блюдо): свинина/говядина с гречкой/фермерская курочка, специальный пакет для разогрева, фрукт по сезону, энергетический батончик, вода, мясо сыровяленое, пастила, упаковка (бумажный крафтовый пакет, вилка, салфетки)
- Примерный состав сух. пайка стандарт: сендвич/бутерброд, вода, сладости, фрукты по сезону
- Праздничный ужин в Приэльбрусье без алкогольных напитков
- Ужин в Дигории в день заезда (6 день)
- Обед нац. кухни в Дигории (10 день)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Услуги за получение пропуска в погран. зону для иностранных граждан - 1 500 руб. /чел
- Доплата за ланч веган - 1 шт - 700 руб. /чел. примерный состав веган ланча: готовое блюдо (полноценное горячее блюдо), гречка с грибами/фасоль с овощами, специальный пакет для разогрева, фрукт по сезону, энергетический батончик, вода, пастила, упаковка (бумажный крафтовый пакет, вилка, салфетки)
- Примерный состав веган ланча: готовое блюдо (полноценное горячее блюдо), гречка с грибами/фасоль с овощами, специальный пакет для разогрева, фрукт по сезону, энергетический батончик, вода, пастила, упаковка (бумажный крафтовый пакет, вилка, салфетки)
- Питание, не указанное в программе тура
- Индивидуальные трансферы - от 8 000 руб
- Аренда треккинговых палок - от 350 руб. /сутки, оплата на месте
- Дополнительные сервисы в гостиницах (баня, сауна, бильярд и пр.)
- Дополнительные экскурсии
- Спиртные напитки
- Аренда личного туристического снаряжения
- Билеты на канатную дорогу: Чегет - от 1 100 руб., Эльбрус - от 2 700 руб
- Катание на ратраке - от 10 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять с собой для трекинга:
- ветрозащитная куртка;
- треккинговые брюки;
- треккинговые ботинки;
- термобелье;
- кофта (флисовая);
- перчатки и шапка для подъёма на Эльбрус;
- рюкзак (объём до 30 литров);
- накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем (SPF50);
- индивидуальная аптечка;
- пенополиуретановая «сидушка»;
- термос;
- треккинговые палки (можно взять в прокат, обратившись в нашу компанию, оплата на месте).
В прокат из одежды можно взять в Приэльбрусье (бронирование при покупке тура):
- ветрозащитную куртку;
- ветрозащитные брюки;
- треккинговые ботинки;
- рюкзак;
- очки;
- термос.
Каждый турист должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт, для детей – свидетельство о рождении. Вам также необходимо взять с собой договор, подтверждающий приобретение тура, полис ОМС, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Может ли программа быть изменена?
Туроператор оставляет за собой право в связи с погодными условиями или закрытием маршрутов национальным заповедником вносить изменения в последовательность выполнения программы, без изменения объема предоставляемых услуг.
Как организована встреча и проводы в туре?
Встреча:
Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) Минеральные Воды осуществляется в назначенное время, но не позднее 14:00. В аэропорту туристов встречает водитель с табличкой «Эльбрус» на выходе из зала прилёта. От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 13:30.
Проводы:
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод к рейсам, отправляющимся после 20:00 часов местного времени. Автобус отправляется за 6 часов до вылета. Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату от 8000 рублей.
Время групповых трансферов основывается на времени рейсов участников группы. Время, указанное в программе - ориентировочное, точное время будет указано в памятке перед началом тура.
Обратите внимание, что время группового трансфера подбирается с учетом полетных данных ВСЕХ участников тура на основании времени прилета\вылета, указанного в билете, который туристы предоставляют не позднее чем за 5 дней до начала тура. При отсутствии билета, время отправления трансфера подбирается туроператором самостоятельно.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужен ли пограничный пропуск?
Важно! Маршрут проходит в приграничной территории. Гражданам стран СНГ необходимо заблаговременно оформить пограничный пропуск: подача документов производится за 45 дней до предполагаемого путешествия.
Есть ли особые правила поведения на Кавказе?
Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой горцы часто используют карачаево-балкарскую и черкесскую речь соответственно.
Участники тура должны относиться с уважением к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного и местного населения региона.
Большая часть населения задействована в туристической индустрии. Главное, уважать местные обычаи и законы, вести себя достойно и доброжелательно.
В республике большая часть населения исповедует ислам, вследствие этого здесь не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, поцелуи).
Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице.
На такие явные нарушения местных моральных устоев кавказцы всегда реагируют агрессивно. Поэтому рекомендуем проявлять осмотрительность и уважение к традициям республики.
Какие условия автоперевозок?
Путешествия организуется на минивенах, микроавтобусах, джипах, УАЗ, в зависимости от количества человек в группе и качества дорог. В каждом транспортном средстве имеется аптечка. Во время следования предполагаются остановки, отдых, прогулки, пикники. Не допускаются: курение в автобусах, остановки в запрещенных местах, заповедных зонах.
В случае нарушения Правил проезда в транспорте, представитель фирмы (шофер) вправе высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Компенсация стоимости путевки и транспорта в этом случае не производится.
Какие особенности высокогорья?
В рамках программы мы будем находиться на высоте 800- 3500 метров над уровнем моря. В программе предполагается подъем на канатной дороге ст. Чегет или Азау до высоты 3500 метров над уровнем моря. При желании и физических возможностях вы можете подняться на высоту до 4100 м. Проживание по программе – на высоте от 1600-2200 метров над уровнем моря. Туристам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы не рекомендуем подъем на канатной дороге.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.