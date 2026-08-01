2 день

Гора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль

Продолжительность: 5–6 часов.

Пешая часть маршрута: до 5 км.

Перепад высот: 200 метров.

Ваше утро начнется с уютного завтрака в отеле, после чего вас ждет невероятное приключение в сердце кавказских гор.

В 09:30 мы встречаемся с гидом в холле отеля, где вас ждет краткий инструктаж и подготовка к выходу на маршрут.

Будьте готовы к тому, что время встречи и место могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Подъем на гору Чегет — одно из самых живописных мест региона.

Канатно-кресельная дорога доставит вас на высоту 3700 метров над уровнем моря (подъем оплачивается отдельно — 1100 руб. /чел.).

В момент, когда вы окажетесь на вершине, перед вами откроется захватывающий вид на Кавказский хребет, величественный Эльбрус и знаменитый ледник «Семерка».

Местные горные массивы создают ощущение бескрайности, а свежий воздух насыщен ароматами хвойных лесов и альпийских лугов.

После этого нас ждет прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль — чуду природы, рожденному таянием древних ледников.

Вода, стекая с гор, насыщена минералами, что придает озеру уникальные изумрудные и бирюзовые оттенки.

По завершении прогулки мы заглянем в местное кафе, где рекомендуем вам попробовать знаменитые кавказские пирожки.

Это лакомство, приготовленное по старинным рецептам, не оставит вас равнодушным.

После спуска на поляну Чегет вас ждет рынок местных сувениров и изделий ручной работы — здесь можно приобрести уникальные вязаные изделия, шерстяные носки, шапки и многое другое, созданное местными мастерами.

В свободное время мы рекомендуем отправиться на самостоятельную прогулку на Поляну Нарзанов, тропа к которой пролегает вдоль реки Баксан.

Эта эко-тропа дарит удивительную возможность познакомиться с богатством флоры и фауны Приэльбрусья, а также насладиться природными целебными источниками нарзана — здесь, прямо из земли, бьют источники живой воды.

Вечером вас ждет спокойный отдых. и ужин в уютном отеле (в зависимости от бронирования).

В стоимость входит: завтрак, работа гида, входные билеты в нац. парк, ужин в зависимости от бронирования, ночь в гостинице.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160