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По следам ледников и легенд. Пеший тур по Приэльбрусью и Дигории

По следам ледников и легенд
10-дневный пеший тур создан для тех, кто ищет по-настоящему яркие впечатления и готов удивляться каждый день.

Вы отправитесь в эпическое путешествие по двум уникальным регионам — легендарному Приэльбрусью в Кабардино-Балкарии и
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загадочной Дигории в Северной Осетии. Ваше приключение начнется у подножия величественного Эльбруса.

Вы подниметесь по канатной дороге на гору Чегет, чтобы увидеть панораму Главного Кавказского хребта, и совершите треккинги к жемчужинам региона — изумрудному озеру Донгуз-Орун Кёль, футуристичному Когутайскому леднику и высокогорному озеру Башкара. Во второй части тура вас ждет погружение в мистическую Дигорию.

Вы пройдете через ворота каньона Ахсинта, откроете для себя скалу «Голова Льва» и мощные водопады, включая пятикаскадный Галдоридон и величественные «Три сестры».

По следам ледников и легенд. Пеший тур по Приэльбрусью и ДигорииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
По следам ледников и легенд. Пеший тур по Приэльбрусью и ДигорииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
По следам ледников и легенд. Пеший тур по Приэльбрусью и ДигорииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Минеральные Воды - поляна Чегет

Ваше незабываемое путешествие начнется с момента прибытия в г. Минеральные Воды — ворота к захватывающим дух красотам Кавказа.

Если вы прибываете накануне или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).

После прибытия в аэропорт или на ж/д вокзал Минеральных Вод до 14:00мы соберем группу для комфортного группового трансфера в Приэльбрусье.

Это живописное путешествие займет около 3,5 часов, и по пути мы сделаем техническую остановку, чтобы размяться и насладиться местными видами.

Ориентировочное время прибытия 18:00 на поляну Чегет — сердце горного района.

В стоимость входит: групповой трансфер Минеральные воды —– поляна Чегет без гида, ужин в зависимости от бронирования, ночь в гостинице.

Прибытие. Минеральные Воды - поляна ЧегетПрибытие. Минеральные Воды - поляна ЧегетПрибытие. Минеральные Воды - поляна ЧегетПрибытие. Минеральные Воды - поляна Чегет
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Гора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль

Продолжительность: 5–6 часов.

Пешая часть маршрута: до 5 км.

Перепад высот: 200 метров.

Ваше утро начнется с уютного завтрака в отеле, после чего вас ждет невероятное приключение в сердце кавказских гор.

В 09:30 мы встречаемся с гидом в холле отеля, где вас ждет краткий инструктаж и подготовка к выходу на маршрут.

Будьте готовы к тому, что время встречи и место могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Подъем на гору Чегет — одно из самых живописных мест региона.

Канатно-кресельная дорога доставит вас на высоту 3700 метров над уровнем моря (подъем оплачивается отдельно — 1100 руб. /чел.).

В момент, когда вы окажетесь на вершине, перед вами откроется захватывающий вид на Кавказский хребет, величественный Эльбрус и знаменитый ледник «Семерка».

Местные горные массивы создают ощущение бескрайности, а свежий воздух насыщен ароматами хвойных лесов и альпийских лугов.

После этого нас ждет прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль — чуду природы, рожденному таянием древних ледников.

Вода, стекая с гор, насыщена минералами, что придает озеру уникальные изумрудные и бирюзовые оттенки.

По завершении прогулки мы заглянем в местное кафе, где рекомендуем вам попробовать знаменитые кавказские пирожки.

Это лакомство, приготовленное по старинным рецептам, не оставит вас равнодушным.

После спуска на поляну Чегет вас ждет рынок местных сувениров и изделий ручной работы — здесь можно приобрести уникальные вязаные изделия, шерстяные носки, шапки и многое другое, созданное местными мастерами.

В свободное время мы рекомендуем отправиться на самостоятельную прогулку на Поляну Нарзанов, тропа к которой пролегает вдоль реки Баксан.

Эта эко-тропа дарит удивительную возможность познакомиться с богатством флоры и фауны Приэльбрусья, а также насладиться природными целебными источниками нарзана — здесь, прямо из земли, бьют источники живой воды.

Вечером вас ждет спокойный отдых. и ужин в уютном отеле (в зависимости от бронирования).

В стоимость входит: завтрак, работа гида, входные билеты в нац. парк, ужин в зависимости от бронирования, ночь в гостинице.

Гора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-КёльГора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-КёльГора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-КёльГора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Треккинг к Когутайскому леднику

Продолжительность: 5-6 часов.

Пешая часть по маршруту 8 км.

Перепад высот: 600 метров.

Завтрак в отеле задаст тон новому дню приключений.

В 9 утра вы встретитесь с гидом, и впереди вас ждет новый маршрут — в ущелье Когутай.

Вершины Большой (3819 м) и Малый (3750 м) Когутай — самые узнаваемые в Приэльбрусье (верховье Баксана), не считая, конечно Эльбруса или Донгузоруна.

Два скальных треугольника и длинный язык ледника ниже них — картинка, которую видно отовсюду, с Чегета, из поселка Терскол, канатной дороги на Эльбрусе.

Маршрут начинается от подножья горы Чегет.

Первая часть маршрута — красивый старый сосновый лес.

Сначала нам нужно преодолеть маршрут по гребню, по довольно крутой тропе, быстро набирая высоту, но наши усердия будут вознаграждены красивым видом у большого Когутайского водопада, где у нас и будет первая остановка.

Постепенно сосновый лес сменяется берёзовым, зимой здесь часто сходят лавины, а летом мы можем наблюдать их разрушительные последствия.

С набором высоты, мы покидаем зону леса и выходим в субальпийскую зону цветущих альпийских лугов.

Великолепный вид на Эльбрус, Чегет и Кавказский хребет нам обеспечен всю дорогу.

Форсируем небольшую реку и приходим в нашу следующую точку — Водопадный бугор.

Здесь нас ждет несложное лазанье по скалам и вознаграждение — панорамный вид на долину, Эльбрус и мощный красивый каскад водопадов.

На этом маршрут не заканчивается, продолжаем движение вверх в сторону ледника.

Покидаем альпийские луга и попадаем в зону скал, льда и воды.

Отполированные льдом и водой скалы, футуристичных форм и расцветок никого не оставят равнодушными.

Обед ланч с умопомрачительным видом, спуск вниз на поляну Чегет.

Отдых в отеле.

В стоимость входит: завтрак, работа гида, входные билеты в нацпарк, обед (ланч), ужин в зависимости от бронирования, ночь в отеле.

Треккинг к Когутайскому ледникуТреккинг к Когутайскому ледникуТреккинг к Когутайскому ледникуТреккинг к Когутайскому леднику
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Ущелье Адыл-Су. Озеро Башкара

Взять документы!

Продолжительность: 5-6 часов.

Перепад высот: 3000 метров.

Пешая часть 12 км.

Завтрак в отеле.

Трансфер до начала маршрута ущелья Адыл-Су.

Адыл-Су в переводе с балкарского языка означает «красивая вода».

По дну ущелья бежит одноименная горная река.

Ее бурный поток прокладывает свой путь через скалы и каменные осыпи.

В ее устье есть нарзанные источники.

Именно они оставляют на камнях яркий оранжевый налет.

Причина этого в том, что вода содержит в себе большое количество железа.

Прохождение пограничного пункта, оформление документов.

Далее, 1.5 км идем пешком вдоль реки и перебираемся на другой берег.

Маршрут проходит через альпийские луга, подъем очень плавный, почти не ощущается.

В конце маршрута нас ждет небольшой подъем на кратер, внутри которого и находится озеро Башкара.

Башкара — название горной вершины, ледника и ледникового озера на Центральном Кавказе.

Высота горы 4162 м., глубина озера — около 30 метров.

За озером отчетливо видны вершины Джантуган и Башкара и ледника Джан-Куат.

Обед-ланч с красивым видом на озера.

После обеда возвращаемся обратно по тропинке вдоль горной реки, среди массивынх камней валунов, причудливых деревьев и множества маленьких ручейков.

По возвращении в отель у вас будет возможность расслабиться в оздоровительном центре или бане, что станет отличным завершением дня (не входит в стоимость).

Ужин в отеле (в зависимости от бронирования) завершит это путешествие новыми вкусами и приятной атмосферой.

В стоимость входит: завтрак, работа гида, входные билеты в нацпарк, ужин согласно бронированию, ночь в гостинице.

Ущелье Адыл-Су. Озеро БашкараУщелье Адыл-Су. Озеро БашкараУщелье Адыл-Су. Озеро БашкараУщелье Адыл-Су. Озеро Башкара
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Высокогорная экскурсия на Эльбрус

Продолжительность: 5–6 часов.

Завтрак в отеле — и затем встреча с гидом, после чего начинается трансфер на поляну Азау, откуда начнется ваше восхождение на Эльбрус — вершину, которую мечтают увидеть многие путешественники со всего мира.

Эльбрус — не просто гора, это величественный вулкан, который поднимается на высоту 5642 метра, что делает его самой высокой точкой Европы и одной из самых знаковых вершин планеты.

Восхождение на канатной дороге поднимет вас на уровень 3 800 метров (подъем оплачивается отдельно — 2300 руб. /чел.), где вас ждут невероятные виды на бескрайние просторы Кавказских гор и ледников.

На вершине вы сможете поиграть в снежки, даже летом, или прокатиться на снегоходе (за дополнительную плату).

Но главное — это панорамы, которые откроются перед вами: исполинские вершины, искрящиеся на солнце ледники, минеральные источники и непрерывный танец облаков на горизонте.

Эльбрус — это не просто гора, это символ природы, объединяющий в себе мощь и красоту.

После спуска на поляну Азау, вас ждет самостоятельный обед в одном из местных кафе.

А если погода будет благоприятной, мы настоятельно рекомендуем прогулку по пятикилометровой эко-тропе «Азау-Чегет» через сосновый лес.

Здесь, вдоль реки Баксан, вы сможете сделать невероятные фотографии горных пейзажей, насладиться свежим воздухом, а с конца августа — собрать горную чернику, малину или бруснику, которая растет здесь в изобилии.

Вечером вы станете участником заключительного ужина, где сможете поделиться своими впечатлениями с другими участниками тура, обсудить все моменты, которые сделали ваше путешествие по Приэльбрусью особенным.

Это будет финальный аккорд насыщенного дня, полным воспоминаний и ярких эмоций.

Высокогорная экскурсия на ЭльбрусВысокогорная экскурсия на ЭльбрусВысокогорная экскурсия на ЭльбрусВысокогорная экскурсия на Эльбрус
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Окончание программы в Приэльбрусье, Дигорское ущелье, каньон Ахсинта

Завтрак в отеле и подготовка к отъезду.

Ваши номера необходимо освободить до 12:00, но это вовсе не значит, что ваше приключение закончено.

Время до отъезда можно провести с пользой: вы можете полетать на параплане и увидеть Кавказские горы с высоты птичьего полета (уточняйте у гида — от 10 000 руб.), или же выбрать спокойное катание на лошадях, наслаждаясь видами горных долин (от 2 000 руб.).

Предлагаем также самостоятельно прогуляться в Терскольское ущелье к водопаду Терскол.

Здесь каждая тропинка скрывает незабываемые пейзажи. Во время трекинга вы будете погружены в красоту величественных горных массивов, окруженные буйной зеленью, скалами и кристально чистыми ручьями.

По пути вы сделаете остановку у чайного домика, где можно выпить свежей горной воды из «волшебного источника», который местные жители считают источником здоровья и долголетия.

Впереди вас ждет одно из самых впечатляющих природных зрелищ — водопад Терскол.

С высоты 10 метров воды мощным потоком падают вниз, разбиваясь на мелкие брызги, создавая атмосферу дикой силы природы.

Ширина водопада достигает 12 метров, что придает ему особое величие и мощь.

Шум воды, окружающая природа и свежий воздух создают непередаваемую атмосферу спокойствия и умиротворения

Около 12:30–14:00 вас будет ждать групповой трансфер в Северную Осетию-Аланию, а именно в Дигорское ущелье, в пути 3.5 часа (без гида).

Трансфер в Республику Северная Осетия-Алания, а именно — в Дигорское ущелье.

Остановка у каньона Ахсинта.

Вы пройдёте через «ворота» горной Дигории — каньон Ахсинта — где нависающие скалы практически соприкасаются над головой путешественника, открывающего для себя новые, сказочные места — вы сможете полюбоваться ими с так называемого «Чертова моста», проложенного над рекой Урух.

По дороге вы увидите Святилище Уастырджи — это древнее христианское святилище, посвященное божеству осетинской традиционной религии.

Оно расположено на скале и окружено некрополем, где можно увидеть склепы с сохранившимися останками людей. Рядом с храмом висят колокола, подаренные Осетии грузинским царем.

Уастырджи является покровителем мужчин, путников и воинов.

Прибытие в отель «Тана Парк», расположенный в окружении водопада Метеласк, горы Кубус, отрогов Лабоды и Суганского хребта.

Ужин всей группы в ресторане отеля (включен), обсуждение программы тура и инструктаж.

В стоимость входит: завтрак, трансфер поляна Чегет — отель Тана Парк, ужин, ночь в гостинице, оплата нац. парка.

Окончание программы в Приэльбрусье, Дигорское ущелье, каньон АхсинтаОкончание программы в Приэльбрусье, Дигорское ущелье, каньон АхсинтаОкончание программы в Приэльбрусье, Дигорское ущелье, каньон АхсинтаОкончание программы в Приэльбрусье, Дигорское ущелье, каньон Ахсинта
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Треккинг к водопаду Галдоридон

Общая протяжённость маршрута:15-18 км.

Перепад высот около 2000 метров.

Завтрак в отеле.

Отправление в поход по ущелью реки Харес под руководством гида.

Во время прогулки вы увидите глубокий и узкий каньон реки Харес, множество водопадов и скалистые вершины Суганского хребта.

Маршрут проходит по эко тропе, вдоль которой вы сможете познакомиться с растительным и животным миром Национального парка Алания.

Остановки у водопада Чертова мельница с завораживающим круговоротом воды, далее — у пятикаскадного водопада Галдоридон, высота которого составляет 30 метров — отсюда открывается живописный вид на окрестности.

По пути маршрута мы посетим Кошару, где в прошлом местные жители держали скот.

Главная цель нашего путешествия — Голова Льва, добираться до которой мы будем через живописные подъёмы и спуски, вдоль высокогорных лугов с огромным количеством местных животных.

Обед (сух. паек/ланч) состоится у скалы «Голова Льва» —эта природная скульптура стала одной из главных достопримечательностей ущелья.

Возвращение в отель.

Вечером можно посетить баню и насладиться отдыхом после активного путешествия (предварительный заказ, доплата).

Ужин в ресторане отеля (самостоятельно).

В стоимость входит: завтрак, работа гида, обед (сух паек/ланч), ночь в гостинице.

Треккинг к водопаду ГалдоридонТреккинг к водопаду ГалдоридонТреккинг к водопаду ГалдоридонТреккинг к водопаду Галдоридон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Подъем на гору Кубус и прогулка к Таймазинским водопадам

Общая протяжённость маршрута: 14 км.

Перепад высот 1740-2330 метров.

Завтрак в отеле.

Подъем на вершину горы Кубус, окутанной сотней легенд и преданий.

Восхождение порадует прекрасными панорамными видам и девственными лесами, покрывающими склоны Кубуса.

На самой вершине растет сосна Красавица, которая, по легенде, исполняет самые заветные желания: нужно только загадать желание и обойти вокруг сосны 3 раза — говорят, оно обязательно сбудется.

Спустившись с горы, мы продолжим прогулку вокруг её подножия к Таймазинским водопадам, или как их еще называют Три сестры — их вид поражает даже на большом расстоянии: три белоснежных потока падают на расстоянии 150-200 метров друг от друга с высоты примерно 300 метров.

Водопады берут начало на леднике Таймази и живописно срываются с отвесных скал.

На берегу кристально чистой реки Тана-дон вас ждёт обед (сух. паек/ланч) и чай на травах.

Возвращение в гостиницу, отдых.

Ужин в ресторане отеля (самостоятельно).

В стоимость входит: завтрак, работа гида, обед (сух паек/ланч), ночь в гостинице.

Подъем на гору Кубус и прогулка к Таймазинским водопадамПодъем на гору Кубус и прогулка к Таймазинским водопадамПодъем на гору Кубус и прогулка к Таймазинским водопадамПодъем на гору Кубус и прогулка к Таймазинским водопадам
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
9 день

Треккинг к ледникам Тана-Цете

Общая протяжённость маршрута:14-16 км.

Перепад высот 1740-2330 метров.

Завтрак в отеле.

Поход по ущелью Тана-Дона к ледникам Тана-Цете считается самым живописным маршрутом всего тура.

Компанию нам составят можжевельники, карликовые многолетние лиственные деревья, фантастические виды гор и ледников, а горная тропа приведет нас в амфитеатр гор: Таймази Западная, Чашура, Цители, пик Дигория, вершины Западной и Главной Лабоды.

На склонах этих вершин лежат ледники, среди которых самым крупным является ледник Тана-Цете.

На протяжении всего маршрута, нас будут окружать цветущие поляны и заросли можжевельника, дорожки, покрытые мягким мхом и каменные глыбы, лед и вода, горная река с кристально чистой водой и небольшие заросшие мхом ручейки, горный шиповник и лесные ягоды или грибы — полное разнообразие в одном месте!

Обед у горной реки (сух. паек/ланч).

Возвращение в отель.

Для желающих прогулка на водопад Байради, который находится в живописном ущелье неподалёку от отеля.

Ужин в ресторане отеля (самостоятельно).

В стоимость входит: завтрак, работа гида, обед (сух паек/ланч), ночь в гостинице.

Треккинг к ледникам Тана-ЦетеТреккинг к ледникам Тана-ЦетеТреккинг к ледникам Тана-ЦетеТреккинг к ледникам Тана-Цете
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
10 день

Прощание с Дигорией. Задалесск, прогулка в дзуар Дигория. Трансфер в аэропорт Минеральные Воды. Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Отправление в путешествие по средневековым осетинским селениям, где мы познакомимся с бытом, культурой и архитектурными традициями средневековой Осетии.

Первая остановка селение Задалеск, где посетим музей матери–спасительницы аланских детей — Задалески Нана.

Рядом с селением находится главное действующее святилище этих мест — дзуар Дигори-изад (пер. Ангел Дигории), чтимое дигорцами с незапамятных времён.

Дигори-изад представляет собой большую пещеру, в которой стоят столы для священных трапез.

Её потолок сложен из рогов оленей, а стены украшают черепа жертвенных животных.

Обед в гостеприимной осетинской семье, где вас угостят домашними осетинскими пирогами, домашним сыром, национальным супом — лывжа, домашними заготовками и чаем на травах, собранных в горах.

Трансфер в аэропорт Минеральные Воды, к рейсам после 20:00.

В стоимость входит: завтрак, работа гида, обед, групповой трансфер без гида в Минеральные Воды.

Прощание с Дигорией. Задалесск, прогулка в дзуар Дигория. Трансфер в аэропорт Минеральные Воды. ОтъездПрощание с Дигорией. Задалесск, прогулка в дзуар Дигория. Трансфер в аэропорт Минеральные Воды. ОтъездПрощание с Дигорией. Задалесск, прогулка в дзуар Дигория. Трансфер в аэропорт Минеральные Воды. ОтъездПрощание с Дигорией. Задалесск, прогулка в дзуар Дигория. Трансфер в аэропорт Минеральные Воды. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеВ двухместное номереОдноместное размещение Стоимость программы на взрослого или ребенка с размещением на дополнительном месте (с 12 лет)
Размещение с завтраками

Чегет: “Снежный Барс” 3*/Дигорское ущелье “Тана Парк 3*”

Август

107000

Под запрос

89000

Чегет: “Снежный Барс” 3*/Дигорское ущелье “Тана Парк 3*”

Сентябрь, октябрь

104000

Под запрос

89000

Скидка на основные места для детей с 12 лет до 14 лет — 5 %.

Варианты проживания

Отель «Снежный Барс»

5 ночей

Отель предлагает бесплатный Wi-Fi на территории, парковку, сауну, тренажёрный зал. Гости могут поиграть в настольный теннис и бильярд, воспользоваться прокатом спортивного инвентаря.

В отеле есть помещение для хранения лыж, игровые комнаты для детей, библиотека, площадка для барбекю. Предоставляются прачечная и гладильные услуги. На территории находится банкомат.

Есть круглосуточная стойка регистрации, отопление и лифт. Персонал говорит на английском и русском языках. Дети до 2 лет могут оставаться в отеле бесплатно.

Рядом с отелем — лес и река, что вдохновляет на прогулки. Из номеров открываются живописные виды.

В окрестностях можно посетить водопады, горные озёра, национальный парк «Приэльбрусье», Аушигерские горячие термальные источники, Долину нарзанов, Баксанское и Чегемское ущелья.

Отель «Снежный Барс»Отель «Снежный Барс»Отель «Снежный Барс»Отель «Снежный Барс»Отель «Снежный Барс»Отель «Снежный Барс»Отель «Снежный Барс»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Тана Парк

4 ночи

Номера оборудованы отдельными ванными комнатами, телевизором, двуспальной/односпальной кроватью и зоной отдыха и имеют чудесный вид на водопад и/или на горы.

Тана ПаркТана ПаркТана ПаркТана ПаркТана ПаркТана Парк
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы «аэропорт или ж/д вокзал Минеральные Воды - Приэльбрусье - Северная Осетия - аэропорт или ж/д вокзал Минеральные Воды»
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту
  • Плата за посещение национального парка
  • Услуги горного гида
  • Размещение в гостинице 3* (5 ночей) на поляне Чегет и (4 ночи) в Дигории
  • Питание по программе тура: завтраки в отелях - «шведский стол» согласно вашему бронированию2 обеда (ланч-бокс стандарт Приэльбрусье и 3 сух. паек или ланч-бокс в Дигории) примерный состав ланча: готовое блюдо (полноценное горячее блюдо): свинина/говядина с гречкой/фермерская курочка, специальный пакет для разогрева, фрукт по сезону, энергетический батончик, вода, мясо сыровяленое, пастила, упаковка (бумажный крафтовый пакет, вилка, салфетки) примерный состав сух. пайка стандарт: сендвич/бутерброд, вода, сладости, фрукты по сезонупраздничный ужин в Приэльбрусье без алкогольных напитковужин в Дигории в день заезда (6 день) обед нац. кухни в Дигории (10 день)
  • Завтраки в отелях - «шведский стол» согласно вашему бронированию
  • 2 обеда (ланч-бокс стандарт Приэльбрусье и 3 сух. паек или ланч-бокс в Дигории) примерный состав ланча: готовое блюдо (полноценное горячее блюдо): свинина/говядина с гречкой/фермерская курочка, специальный пакет для разогрева, фрукт по сезону, энергетический батончик, вода, мясо сыровяленое, пастила, упаковка (бумажный крафтовый пакет, вилка, салфетки) примерный состав сух. пайка стандарт: сендвич/бутерброд, вода, сладости, фрукты по сезону
  • Примерный состав ланча: готовое блюдо (полноценное горячее блюдо): свинина/говядина с гречкой/фермерская курочка, специальный пакет для разогрева, фрукт по сезону, энергетический батончик, вода, мясо сыровяленое, пастила, упаковка (бумажный крафтовый пакет, вилка, салфетки)
  • Примерный состав сух. пайка стандарт: сендвич/бутерброд, вода, сладости, фрукты по сезону
  • Праздничный ужин в Приэльбрусье без алкогольных напитков
  • Ужин в Дигории в день заезда (6 день)
  • Обед нац. кухни в Дигории (10 день)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Услуги за получение пропуска в погран. зону для иностранных граждан - 1 500 руб. /чел
  • Доплата за ланч веган - 1 шт - 700 руб. /чел. примерный состав веган ланча: готовое блюдо (полноценное горячее блюдо), гречка с грибами/фасоль с овощами, специальный пакет для разогрева, фрукт по сезону, энергетический батончик, вода, пастила, упаковка (бумажный крафтовый пакет, вилка, салфетки)
  • Примерный состав веган ланча: готовое блюдо (полноценное горячее блюдо), гречка с грибами/фасоль с овощами, специальный пакет для разогрева, фрукт по сезону, энергетический батончик, вода, пастила, упаковка (бумажный крафтовый пакет, вилка, салфетки)
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальные трансферы - от 8 000 руб
  • Аренда треккинговых палок - от 350 руб. /сутки, оплата на месте
  • Дополнительные сервисы в гостиницах (баня, сауна, бильярд и пр.)
  • Дополнительные экскурсии
  • Спиртные напитки
  • Аренда личного туристического снаряжения
  • Билеты на канатную дорогу: Чегет - от 1 100 руб., Эльбрус - от 2 700 руб
  • Катание на ратраке - от 10 000 руб
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем взять с собой для трекинга:

  • ветрозащитная куртка;
  • треккинговые брюки;
  • треккинговые ботинки;
  • термобелье;
  • кофта (флисовая);
  • перчатки и шапка для подъёма на Эльбрус;
  • рюкзак (объём до 30 литров);
  • накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
  • солнцезащитные очки и крем (SPF50);
  • индивидуальная аптечка;
  • пенополиуретановая «сидушка»;
  • термос;
  • треккинговые палки (можно взять в прокат, обратившись в нашу компанию, оплата на месте).

В прокат из одежды можно взять в Приэльбрусье (бронирование при покупке тура):

  • ветрозащитную куртку;
  • ветрозащитные брюки;
  • треккинговые ботинки;
  • рюкзак;
  • очки;
  • термос.

Каждый турист должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт, для детей – свидетельство о рождении. Вам также необходимо взять с собой договор, подтверждающий приобретение тура, полис ОМС, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.

Может ли программа быть изменена?

Туроператор оставляет за собой право в связи с погодными условиями или закрытием маршрутов национальным заповедником вносить изменения в последовательность выполнения программы, без изменения объема предоставляемых услуг.

Как организована встреча и проводы в туре?

Встреча:

Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) Минеральные Воды осуществляется в назначенное время, но не позднее 14:00. В аэропорту туристов встречает водитель с табличкой «Эльбрус» на выходе из зала прилёта. От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 13:30.

Проводы:

Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод к рейсам, отправляющимся после 20:00 часов местного времени. Автобус отправляется за 6 часов до вылета. Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату от 8000 рублей.

Время групповых трансферов основывается на времени рейсов участников группы. Время, указанное в программе - ориентировочное, точное время будет указано в памятке перед началом тура.

Обратите внимание, что время группового трансфера подбирается с учетом полетных данных ВСЕХ участников тура на основании времени прилета\вылета, указанного в билете, который туристы предоставляют не позднее чем за 5 дней до начала тура. При отсутствии билета, время отправления трансфера подбирается туроператором самостоятельно.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нужен ли пограничный пропуск?

Важно! Маршрут проходит в приграничной территории. Гражданам стран СНГ необходимо заблаговременно оформить пограничный пропуск: подача документов производится за 45 дней до предполагаемого путешествия.

Есть ли особые правила поведения на Кавказе?

Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой горцы часто используют карачаево-балкарскую и черкесскую речь соответственно.

Участники тура должны относиться с уважением к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного и местного населения региона.

Большая часть населения задействована в туристической индустрии. Главное, уважать местные обычаи и законы, вести себя достойно и доброжелательно.

В республике большая часть населения исповедует ислам, вследствие этого здесь не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, поцелуи).

Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице.

На такие явные нарушения местных моральных устоев кавказцы всегда реагируют агрессивно. Поэтому рекомендуем проявлять осмотрительность и уважение к традициям республики.

Какие условия автоперевозок?

Путешествия организуется на минивенах, микроавтобусах, джипах, УАЗ, в зависимости от количества человек в группе и качества дорог. В каждом транспортном средстве имеется аптечка. Во время следования предполагаются остановки, отдых, прогулки, пикники. Не допускаются: курение в автобусах, остановки в запрещенных местах, заповедных зонах.

В случае нарушения Правил проезда в транспорте, представитель фирмы (шофер) вправе высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Компенсация стоимости путевки и транспорта в этом случае не производится.

Какие особенности высокогорья?

В рамках программы мы будем находиться на высоте 800- 3500 метров над уровнем моря. В программе предполагается подъем на канатной дороге ст. Чегет или Азау до высоты 3500 метров над уровнем моря. При желании и физических возможностях вы можете подняться на высоту до 4100 м. Проживание по программе – на высоте от 1600-2200 метров над уровнем моря. Туристам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы не рекомендуем подъем на канатной дороге.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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