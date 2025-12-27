Описание тура
За 5 дней мы:
Увидим самые красивые Чудеса Кавказа! Приэльбрусье - край высоких вершин, бездонных озер и шумных водопадов!
Сфоткаемся в национальных костюмах на фоне гор!
Попробуем самые вкусные национальные блюда в местной семье высоко в горах!
Научимся печь настоящие балкарских хычины в местной семье!
Поднимемся на высоту 3847 на безопасной закрытой канатной дороге и отправим себе открытку с Эльбруса!
Сделаем 1000 красивых фото на вершине горы, у синего озера и в загадочном ущелье
Искупаемся в термальных источниках под открытым небом и полностью расслабимся!
Нас ждёт:
Передвижения на комфортных и безопасных джипах
Ночуем в горах в уютных гостиницах и на термальных источниках, не тратим лишнее время на дорогу. В уютных гостиницах с удобствами в номерах
Гид в каждом авто. Все гиды - сертифицированные коренные жители. Только местные жители смогут в полной мере рассказать о своих традициях и культуре!
Традиционный обед в местной семье в горах
Легкий тур для любого возраста без походов и рюкзаков
Мини группы до 12 человек
Программа тура по дням
Погружение в мир Гор
День 2. Большие горы и термальные источники.
Наше утро начинается в Безенгийском ущелье. Перед вами вдруг вырастает целая стена гор — пятитысячники, белые, как облака.
Первая наша остановка - Язык Тролля на высоте 2600 м, не хуже одноименной скалы в Норвегии! А какие у вас получатся фото. Здесь же нас ждут небесные качели с видом на ледники и пики!
Еще до обеда мы успеем посетить водопад с нежным названием — Девичьи слезы. Холодная вода струится прямо со скалы, обрастая зелёным мхом. Подставляйте ладони — эту воду можно смело пить!
Следующая невероятная локация - старая колесная дорога по древнему караванному пути вдоль обрыва. Не бойтесь, никакого экстрима. Только вы, тишина и бесконечная красота пейзажа. Верхняя Балкария встречает башнями и легендами.
За обедом в семейном кафе всё приобретает особый вкус: домашний хлеб, чай с травами, улыбки хозяев. Здесь вы чувствуете себя гостем, а не туристом.
А дальше — Голубое озеро. Оно будто не из этого мира: вода светится таким глубоким ультрамарином. Кажется, будто озеро хранит в себе тайну? Нет, вам не кажется! Гиды расскажут легенды о его бесконечной глубине и попытках разгадать его тайну.
День закончится невероятными ощущениями - микс из красоты и спокойствия. Будем снимать усталость в природных горячих источниках Гедуко. Тепло воды расслабляет тело, рядом смеются и делятся историями новые друзья. И именно в этот момент вы скажите себе: Вот он — мой идеальный день.
Загадочный Чегем
День 3. Суслики, горы и обед в местной семье!
Впереди нас ждет день, который невозможно забыть. Мы отправляемся в Чегемское ущелье.
Первое чудо — Малый Чегемский водопад. Его не видно с дороги, он прячется за скалами, словно секретное место, известное только своим. Мы знаем тропинку и ведём вас туда. И вот вы стоите перед стеной воды высотой с девятиэтажный дом — и просто ловите этот момент.
А потом — Большие Чегемские водопады. Они шумят в узком ущелье, струи бегут по скалам прямо в реку Чегем, воздух свежий, влажный, и кажется, что сам мир дышит рядом с вами. Зимой это обледенелая скала из множества сосулек! Смотрится потрясающе! А ещё здесь — самые вкусные сыры и мёд во всей Кабардино-Балкарии. Белый мёд с маточным молочком, который пахнет облепихой, копчёные и козьи сыры Вы пробуете и понимаете: это гастрономическое счастье.
Дальше — Флай Чегем. Огромная поляна, окружённая горами. Очень красивое место, погулять, послушать тишину гор и заземлиться. В далеке под небом парят парапланеристы, а совсем рядом из травы выскакивают суслики, да да, здесь их очень много))
Потом — культурная остановка в Проекте Книга. Это не музей, а будто живая деревня: дома с крышами, заросшими мхом, стихи Кайсына Кулиева на мраморных плитах. И вы идёте между строк, между историей и настоящим.
Дальше — Город мёртвых Эльтюбю. Место, где время остановилось, и откуда открываются завораживающие виды на ущелье.
Изюминкой этого дня станет обед в местной семье! Здесь мы отведаем ароматную шурпу, прямо с печи, сочные люля и вкуснейшие хычины! Хычины - которые испечем сами! Гостеприимная хозяйка с радостью поделится своими секретами!
Ещё немного — и мы у водопада Абай-Су - самый высокий некаскадный водопад Кбр! Одна из главных достопримечательностей республики! И финал дня — закат в Актопраке. Высота почти 2000 метров, небо окрашивается в золотые и розовые оттенки, и в этот момент вы понимаете: именно ради таких мгновений стоило сюда приехать.
Ночуем в Приэльбрусье. Засыпаем, чтобы завтра встретиться с самим Эльбрусом. Этот день подарит вам незабываемые эмоции, яркие впечатления и возможность прикоснуться к первозданной красоте гор. Каждое мгновение будет наполнено новыми открытиями и приключениями!
Выше Неба - Эльбрус
День 4. Эльбрус и горные приключения
Проснуться в Приэльбрусье, в окружении гор - это отдельный вид счастья! С утра отправляемся сразу в горы! Новая, безопасная гондольная канатка поднимает нас на три станции — с каждой открываются всё новые и новые виды Эльбруса, скалы, белые вершины Мы поднимемся до самой высокой станции Гарабаши на высоту 3847 метров - здесь от высоты захватывает дух!
Здесь мы отправим прямо с Эльбруса нашу авторскую открытку! Здесь расположен самый высокогорный почтовый ящик России!
На каждой остановке есть время на прогулку, фотографии, горный чай с медом или вкусные национальные чебуреки. А для тех, кто любит активный отдых — за дополнительную плату катание на квадроциклах или ратраках, поднятие на высоту 5100 метров — невероятные впечатления и чувство, что вы покорили мир гарантированы!
После вкусного обеда день продолжается на Поляне Чегет. Прогулки по базару с местными сувенирами, дегустация сыра, мёда, варенья из шишек, при желании можно прокатиться на лошадях.
Всё организуют гиды, поэтому можно полностью расслабиться и просто наслаждаться атмосферой.
Вечером — ферма альпак в Терсколе. Просторные вольеры, ламы, альпаки, хвойный лес вокруг. Здесь мы покормим животных и посидим у костра, за теплыми душевными разговорами после такого насыщенного дня!
А впереди ночь снова в Приэльбрусье подарит уютный отдых и возможность восстановить силы перед новыми приключениями.
Бирюзовые Воды И Таинственные Ущелья
День 5. Тызыльское ущелье и озеро Гижгит — природа, которая захватывает дух.
Сегодня наш завершающий день, и он обещает быть особенно впечатляющим.
После завтрака мы выезжаем из гостиницы и направляемся на поляну нарзанов. Здесь бьют несколько природных источников с разной по вкусу водой. Можно попробовать, набрать с собой и буквально зарядиться горной энергией.
Дальше наш путь лежит в Тызыльское ущелье. Это место не туристическое, уединённое и невероятно живописное. Вы увидите отвесные скалы, услышите шум горной реки, а на смотровой площадке перед вами откроется потрясающий вид на ущелье целиком. Для тех, кто любит небольшие прогулки, предусмотрен Чёртов мост — узкий природный мост над рекой, где захватывает дух и немного щекотит нервы.
Следующая остановка — водопад Тызыл-Су. Почувствуем прохладу брызг и услышим, как вода шумит в скалах.
А кульминацией дня станет озеро Гижгит. Смотровая площадка подарит потрясающий вид на изумрудную воду, окружённую горами и цветущими лугами летом. Здесь получаются те самые кадры, которые хочется показывать друзьям и хранить в памяти навсегда.
К 18:00 мы возвращаемся к аэропорту, где заканчивается наше путешествие. Если вы захотите остаться дольше, мы можем высадить вас в Минеральных Водах, чтобы вы могли продолжить своё приключение.
Самая красивая дорога В России
День 1. Урочище Джилы-су и скалы Аватара
Вам не нужно прилетать ночными рейсами. Спокойно приземляетесь в Минводах в первой половине дня, и в 12:30 мы уже встречаем вас в аэропорту. Оттуда на наших машинах мы сразу выезжаем к Джилы-Су по самой живописной дороге Северного Кавказа
Это тот случай, когда дорога сама по себе достопримечательность. Почему Джилы-Су — это место, где Эльбрус стоит настолько близко, что кажется, до него можно дотянуться рукой. Виды на Джилы-Су такие, что замираешь: огромные водопады, которые срываются со скал, бесконечные альпийские луга. Это место с невероятной энергетикой. Масштаб красоты здесь по-настоящему обескураживает.
Мы увидим необычные скалы Аватара. Здесь тяжеловесные скальные громады парят над ущельем, словно невесомые перышки, а лазурное небо необычайно глубокое и бездонное! Остановимся на плато Шаджадмаз, откуда при хорошей погоде уже вовсю виден Эльбрус и открывается потрясающая панорама на все урочище!
Заедем в Долину Нарзанов, где прямо из земли бьют 20 разных источников, можно попробовать воду на вкус в каждом.
Увидим Зубы Дракона - конусообразные скалы с острыми пиками которые появились около 2 миллионов лет назад! Сделаем остановку на поляне с сусликами. В летние месяцы они совсем смелые, их можно покормить морковкой прямо с рук.
Посмотрим на мощь трех водопадов: Кая-Су, Султан и Сары-Тюз. Каждый из них по-своему впечатлит вас!
Ну а вечер будет посвящен полному расслаблению:После такого активного дня мы едем в горячие источники Гедуко. Это идеальный финал: погрузиться в теплую минеральную воду под открытым небом, когда в голове уже только тишина и горы.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в первый и последний день тура
- Экскурсии и сопровождение гида профессионала
- Проживание в отеле (для проживания мы выбрали уютные гостиницы с удобствами в номерах. Размещение двух / трехместное по половому признаку. Одноместное размещение возможно за дополнительную плату)
- Мини группы (мы ориентируемся на мини группы, что бы в сем было комфортно, в группах обычно до 12 человек)
- Джипы иномарки (в основном тойота) По туру мы передвигаемся исключительно на комфортных и проходимых автомобилях - Это полноценные внедорожники
- Завтраки (у вас будут включены завтраки при гостинице.)
- Обед национальной кухней в местной балкарской семье
- Мастер класс по хычинам. Испечем настоящий ароматный хычин высоко в горах
- Эко сборы по маршруту и входные билеты, Канатная дорога (мы поднимемся с поляны Азау на новой канатной дороге гондольного типа до самой высокой станции на высоту 3847 метров на станцию Гарабаши)
- Ферма Альпаков (в Приэльбрусье мы посетим Ферму Альпаков, ферма контактная, животных можно покормить и погулять по красивой территории. Здесь же мы погреемся у костра за теплыми и душевными разговорами.)
- Фото/видео. (Гидами на мобильные устройства.)
- Общий чат (общий чат с участниками и гидами делаем за несколько дней до начала тура, что бы все познакомились уже заранее:)
Что не входит в цену
- Перелет из вашего города (Пишите, помогу вам найти оптимальный рейс на самолет или поезд из вашего города)
- Обеды и ужины вне программы (в кафе покушать стоить примерно 800-1000 руб) На обед и ужин мы вас привезем в самые вкусные и атмосферные кафе по маршруту с проверенной и вкусной кухней. В горах Приэльбрусья есть возможность выбрать в кафе блюда на ваш вкус (национальные хычины, лагман, шашлыки, рыба, салаты) Каждый гость найдет для себя любимое блюдо, а наши гиды с удовольствием вам в этом помогут! Этот формат питания оказался наиболее удачным для большинства наших путешественников
- Активности при желании (катание на лошадях 1500 руб, парапланы 7000, ратраки 2000-5000)
О чём нужно знать до поездки
Пишите, помогу вам найти оптимальный рейс на самолет или поезд из вашего города!
Пожелания к путешественнику
Одевайтесь просто удобно. Специальное снаряжение и обувь - не нужны.