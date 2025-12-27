Погружение в мир Гор

День 2. Большие горы и термальные источники.

Наше утро начинается в Безенгийском ущелье. Перед вами вдруг вырастает целая стена гор — пятитысячники, белые, как облака.

Первая наша остановка - Язык Тролля на высоте 2600 м, не хуже одноименной скалы в Норвегии! А какие у вас получатся фото. Здесь же нас ждут небесные качели с видом на ледники и пики!

Еще до обеда мы успеем посетить водопад с нежным названием — Девичьи слезы. Холодная вода струится прямо со скалы, обрастая зелёным мхом. Подставляйте ладони — эту воду можно смело пить!

Следующая невероятная локация - старая колесная дорога по древнему караванному пути вдоль обрыва. Не бойтесь, никакого экстрима. Только вы, тишина и бесконечная красота пейзажа. Верхняя Балкария встречает башнями и легендами.

За обедом в семейном кафе всё приобретает особый вкус: домашний хлеб, чай с травами, улыбки хозяев. Здесь вы чувствуете себя гостем, а не туристом.

А дальше — Голубое озеро. Оно будто не из этого мира: вода светится таким глубоким ультрамарином. Кажется, будто озеро хранит в себе тайну? Нет, вам не кажется! Гиды расскажут легенды о его бесконечной глубине и попытках разгадать его тайну.

День закончится невероятными ощущениями - микс из красоты и спокойствия. Будем снимать усталость в природных горячих источниках Гедуко. Тепло воды расслабляет тело, рядом смеются и делятся историями новые друзья. И именно в этот момент вы скажите себе: Вот он — мой идеальный день.

