Загадать желания в местах силы, зарядиться энергией у Живого озера и искупаться в серебряной воде
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|32 800 ₽
Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Рекомендуем взять треккинговые кроссовки и палки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, термобельё и шерстяные носки для сна в палатке, полотенце, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров и большой для всех вещей, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности. Подробный список пришлёт организатор в общем чате.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Проживание. В туристических палатках на платной стоянке с деревенским туалетом. Будет возможность заряжать технику и принимать горячий душ по вечерам. В ущелье есть кафе, баня, магазин с минимальным набором продуктов. Аптеки и банкомата нет. Рекомендуем снять наличные деньги заранее и взять все необходимые индивидуальные лекарства с собой.
Питание. Включено 3-разовое походное питание по комплексному меню с ужина 1-го дня. Обеды организуются в виде пикников во время треккингов. Дополнительно оплачивается обед в кафе в дороге в 1-й день. Обратите внимание, на данном маршруте предусмотрено приготовление пищи дежурными участниками по очереди.
Дети. Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке и подходит новичкам и детям от 6 лет. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Но ежедневно будем набирать и сбрасывать высоту — от 480 до 840 метров. Это, примерно, как подъём на 160-280 этажей. Будьте готовы много ходить, поэтому обязательно возьмите удобную треккинговую обувь и, желательно, треккинговые палки.
Общий километраж — 58,6 км.
Связь и интернет. Связь будет только в 1-й день до 13:00 и в 7-й день после 10:00.
Программа тура по дням
Самый высокогорный лагерь на Северном Кавказе - 2380 м
Встречаемся в 11:00 на железнодорожном вокзале Минеральные Воды, а в 11:30 в аэропорту. Едем на микроавтобусе в Верхний Баксан около 2,5-3 часов. Здесь горный подъёмник поднимет наш транспорт на высоту. Мы пешком с личными вещами и продуктами поднимемся по лестнице ко входу в ущелье Адыр-Су — как на 7-8 этаж. Если будет работать специальный подъёмник для вещей, пойдём налегке.
Пересядем на горный УАЗик или ГАЗ-66, проедем ещё 12 км до самого высокогорного альплагеря на Северном Кавказе — «Уллу-Тау». Будем просыпаться среди вершин каждый день! От транспорта до палаточной стоянки пройдём с вещами 2-4 минуты. Переезд займёт весь день, сделаем остановку на обед в кафе.
Поставим палатки и прогуляемся по окрестностям лагеря. Можно умыться освежающей водой из реки Адыр-Су и полюбоваться священной горой Уллу-Тау на закате. За ужином получше познакомимся и отдохнём под звёздным небом на высоте 2380 метров над уровнем моря.
Источник с серебряной водой, долина реки Адыр-Су, горные качели в лагере «Джайлык», водопад и вид на Живое озеро
Проснёмся среди гор и позавтракаем с живописными видами со всех сторон.
Сегодня у нас лёгкий день для разминки и адаптации к высоте. Нагуляем 12,3 км по долине реки Адыр-Су. Зайдём на источник с серебряной водой, где можно искупаться, полежать рядом на траве и полюбоваться облаками. Через хвойные леса окажемся в бывшем лагере «Джайлык» с горными качелями. Поднимемся на смотровую площадку, откуда сделаем потрясающие фотографии снежных вершин, найдём четырёхтысячник Уллу-Тау. Перейдём чистейшую Адыр-Су по мосту, увидим в долине реки Койавган небольшой, но весьма симпатичный водопад. Заберёмся повыше до 2510 м, чтобы получше рассмотреть Живое озеро в долине Куллумкол, которое посетим в один из следующих дней. Сделаем остановку на обед-пикник.
Вернёмся в лагерь к вечеру, приготовим ужин. Каждый день есть возможность сходить в горячий душ и зарядить технику.
«Мать-гора» Уллу-Тау, исполняющая желания
После завтрака отправимся в поход к хозяйке мест — горе Уллу-Тау. Пройдём 12,7 км с набором высоты не более 500 м.
Наш путь лежит через альпийские луга в окружении снежных вершин. Окажемся на «Поляне желаний» с десятками пирамидок из камней. Проведём небольшой обряд, чтобы самое желаемое сбылось. Увидим цветы у подножия горы. Остановимся на обед-пикник с видом на скальные склоны. Зарядимся энергией и верой в чудо. Встретим «камень здоровья», мужской и женский.
К ужину вернёмся в лагерь.
Живое озеро, дарящее здоровье
Отправимся к Живому озеру на высоту 3220 метров над уровнем моря. Чтобы увидеть бирюзовый горный водоём, придётся немного потрудиться и набрать 840 м высоты. Пройдём 11,5 км за 8-9 часов треккинга.
Увидим на тропе, ведущей по ущелью Куллумкол, туры, то есть пирамидки из камней. Инструктор расскажет, зачем же и кто их складывает. Выше пейзажи становятся интереснее, воздух прохладнее. Рассмотрим вершины вокруг: Озёрную, Термен, Треугольник. В конце пути выйдем к Живому озеру, где устроим пикник, помедитируем, умоемся ледяной водой и сделаем эффектные фотографии.
Поужинаем в лагере.
Зелёная полка, ледник и водопад Гумачи
На сегодня наша цель — смотровая, ледник и водопад Гумачи. Пройдём 9,2 км. Перепады высот- 2380-2700-2380-2500-2380 м.
Будем идти вдоль реки Адыр-Су, по долине до Зелёной полки — смотровой площадки. Отсюда сможем увидеть с нового ракурса всё ущелье, наш лагерь, водопад и ледник, к которым скоро выйдем и посмотрим поближе. Устроимся в живописном месте на обед-пикник с травяным чаем из термосов. Налюбуемся пейзажами и отдохнём под звуки природы.
Вечером вернёмся в лагерь.
Ледник ущелья Джаловчат и главная местная вершина
После завтрака через лес поднимемся к леднику ущелья Джаловчат. Пройдём 12,9 км, наберём и сбросим 420 м высоты.
Увидим места, где когда-то лежал ледник и оставшиеся две его морены. Послушаем мощный водопад и сделаем привал на точке, откуда хорошо видна другая сторона ущелья. Разглядим весь наш путь до Живого озера с высоты и полюбуемся суровым Джайлыком, главной вершиной мест.
Приготовим праздничный ужин в лагере и поделимся впечатлениями у костра.
Отъезд
Встретим последнее наше утро в горах в этом путешествии сытным завтраком и отправимся в Минеральные Воды.
К 12:30 прибудем в аэропорт, а к 13:30 — на железнодорожный вокзал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по маршруту
- Проживание в личной палатке на платной оборудованной стоянке
- 3-разовое питание по комплексному меню
- Прокат группового снаряжения: котлов, газовых горелок, поварёшек, групповой аптечки
- Экологические сборы в Национальном парке «Приэльбрусье»
- Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Обед в 1-й день в дороге
- Аренда палатки - от 2400 рублей (2-местная) до 2800 рублей (3-местная)
- Аренда спальника - 1000 рублей
- Аренда коврика для сна (каремата) - 400 рублей
- Аренда треккинговых палок (обязательно тем, у кого есть проблемы с коленями, суставами или лишний вес) - 800 рублей
- Страховка (не обязательно)
- Сувениры и личные расходы