«Мать-гора» Уллу-Тау — место, куда приезжают за исполнением желаний, здоровьем и положительной энергией. Поживём в самом высокогорном лагере на Северном Кавказе. Совершим 5 треккингов без рюкзаков к живописным точкам, где насладимся тишиной и звуками природы. Послушаем водопады, журчание реки Адыр-Су и горных ручьёв. Искупаемся в источнике с серебряной водой и полежим на альпийских лугах, разглядывая облака. Проведём обряд на «Поляне желаний» и увидим панораму на ущелье с Зелёной полки. Умоемся ледниковой водой из Живого озера, обновимся и выспимся на свежем воздухе.

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять треккинговые кроссовки и палки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, термобельё и шерстяные носки для сна в палатке, полотенце, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров и большой для всех вещей, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности. Подробный список пришлёт организатор в общем чате.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)