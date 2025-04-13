Даты поездок на 2025 г. (7 дней): 13 - 19 апреля 26 – 31 октября Нитка маршрута: г. Минеральные Воды г. Пятигорск: место дуэли Лермонтова, озеро Провал • Эолова Арфа • грот Лермонтова, Китайская беседка • Орел • парк «Цветник» • Лермонтовская галерея Курортный парк г. Кисловодск: долина роз • Храм Воздуха • Беседка семи ветров • гора Красное солнышко • треккинг на гору Малое Седло. Ночной город Кисловодск • светомузыкальный фонтан. г. Железноводск: Курортный парк • треккинг на гору Железная • пещера первобытного человека • Селитряные скалы. Экотропа в Кавминводах на гору Бештау и гору Малый Тау.

Водопады Джилы-Су • Эльбрус

Замок коварства и любви • Медовые водопады • гора «Кольцо». Парк Кисловодска: треккинг на Синие скалы и к Хозяину пещеры. г. Минеральные Воды. День 1 Город Пятигорск: место дуэли Лермонтова, озеро Провал, беседка Эолова Арфа, грот Лермонтова, Китайская беседка, Орел, парк «Цветник», Лермонтовская галерея. 11:30-12:00 (московское время) - сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды. Тур начинается с переезда на микроавтобусе в наш первый город Кавминвод –солнечный Пятигорск (около 40 минут). Этот город держат в своих ладонях и обнимают прекрасные горы: Машук, Бештау, Юца, Джуца. В течение нашей поездки обязательно поднимемся на одну из них! Прогулку по городу начнем с посещения места дуэли Лермонтова, затем увидим озер «Провал». Озеро находится внутри пещеры и имеет невероятно красивый, бирюзовый цвет. Здесь же загадаем желание возле памятника Остапу Бендеру. Возможно, даже придется постоять в очереди к памятнику, поскольку здесь всегда много людей, которые совершают экскурсионные туры в Кавминводы. Продолжаем наш путь по обновленному Пятигорскому парку и любуемся необычными локациями: Эолова арфа, Китайская беседка и, конечно, бронзовый орел! Помните орла, который является символом Кавминвод? Этот орел как раз и находится в Пятигорске! Далее продолжим треккинг по парку «Цветник», который в любое время года радует туристов прекрасными клубами с цветами. Заглянем в грот Дианы и здесь же сделаем фото утонченной Лермонтовской галереи. Снаружи она выглядит как сказочный дворец, очень нарядный и ажурный. В ее стенах часто проводятся музыкальные концерты. Активная часть тура в Пятигорске и Кавминводах: 4,8 км, перепад высот 520-620 м, продолжительность треккинга 3-4 часа. День 2 Треккинг по курортному парку Кисловодска: долина роз, Храм Воздуха, Беседка семи ветров, гора Красное солнышко, гора Малое Седло. Добро пожаловать в самый огромный и самый знаменитый парк этих мест – курортный парк Кисловодска. Это настоящая лесная страна, где бегают белки, поднимаются в небо стройные ели, стелется можжевельник и радуются солнцу хрупкие розы. Комфортные тропинки вмиг увлекут нас за собой в самое сердце парка. Для начала изучим схему и сразу поймём, насколько парк ГИГАНТСКИЙ! Вы думаете, что парк Кисловодска – это так, буквально пару километров и всё? Инструктор приложит все силы, чтобы развеять этот стереотип! Он проведёт вас по самым любопытным и вкусным местам: долина роз, Храм Воздуха, Беседка семи ветров, гора Красное солнышко и гора Малое Седло. К обеду окажетесь на вершине горы Малое седло, и тут поймете, что сегодня в туре прошли всего лишь часть парка! Напротив Вас будет сверкать своими ледяными склонами его Величество Эльбрус. Вы присядете на вершину горы и почувствуете, что жизнь удалась! В наш авторский тур в Кисловодск также включена прогулка по ночному городу. Вечером Кисловодск украшает свой Курортный бульвар тысячами огней! Он манит Вас ароматом свежей выпечки из кафешек, зазывает на сувенирный рынок и хвастается красивой подсветкой зданий. Рядом в небо взлетают цветные фонарики, в воздухе пахнет глинтвейном, а продавцы настойчиво предлагают свежий фрэш из апельсинов или гранатов. Но, конечно, изюминкой ночного Кисловодска является ФОНТАН! Светомузыкальный фонтан вечером переливается огнями, его струи взмывают вверх с невероятной лёгкостью и тут же падают вниз, подчиняясь ритмам музыки. В каждом всплеске фонтана чувствуешь силу, лёгкость, зажигательный танец огня и света. Активная часть тура по Кавминводам: 19,9 км, перепад высот 950-1580 м, продолжительность треккинга по парку Кисловодска 6-7 часов, отдых в вечернем Кисловодске – 4-5 часов. День 3 Город Железноводск. Курортный парк. Яйцо желаний, дворец эмира Бухарского, Лермонтовская галерея, Селитряные скалы. Поход в Кавминводы обязательно включает в себя посещение города Железноводск. Здесь также есть свой Курортный парк, масштабная реконструкция которого была проведена в 2019 г. Теперь парк может похвастаться красивыми фонтанами и самой длинной каскадной лестницей на юге России. Свой путь в Железноводске начнём от ЖД вокзала, не спеша пройдем мимо Островских ванн, которые своим обликом напоминают заморские мечети. Затем двигаемся в сторону эффектного дворца эмира Бухарского с золотыми балкончиками и арабской вязью. По пути к нему обязательно загадываем желаем возле огромного яйца со знаками зодиака! Чтобы желание исполнилось, яйцо нужно покрутить. Самому с этим не справиться, поэтому привлекайте сильных и мускулистых друзей! Загадав желание, летим дальше! На мгновение застываем возле утончённого здания Пушкинской галереи, затем делаем фото цветочного календаря – и вот мы уже в самом сердце Курортного парка Железноводска. Двигаемся дальше! Удобная дорожка из свеженькой плитки манит за собой в густой лес, вдоль тропы радуют глаз душевные кормушки для птиц, а каждые 200 метров у дороги стоит камень-символ этих мест с изображением Мцыри, Демона или других мифических персонажей. Тропинка комфортная, аж до безобразия:). Плиточка, асфальт и такая лесная тропа в туре, что идёшь и забываешь обо всем! К середине дня выйдем к Селитряным скалам. Это живописные скалы серого цвета, местами они похожи на слоёный пирог. Но самая главная фишка этих мест – смотровая площадка в одном-единственном месте. Лес перед вами расступается – и вуаля! Виден город Железноводск, гора Железная, Развалка, Бештау и леса, леса, леса вокруг. Красота! В этом месте обязательно нужно сесть на подпопник и любоваться. Иначе, покорение Селитряных скал Вам не засчитается! Дальше тропинку тура в Кавминводы поведет к Каскадной лестнице. Спустившись по ней, увидим бювет Штоссе, площадь Феррум и выйдем к Курортному озеру. Сегодняшний день будет ОЧЕНЬ насыщенным и пролетит как одно мгновение. Активная часть тура по Кавминводам: 12,8 км, перепад высот 560-650 м, продолжительность треккинга 7-8 часов. День 4 Трекинг по экотропе на гору Бештау и гору Малый Тау. Железноводск — это самый экологически чистый город Кавминвод! Этот город прямо-таки утопает в зелени. Сегодня у нас будет полностью лесной маршрут, который пройдет вдали от шумных трасс. Лесная тропа настойчиво будет вести нас вверх, вверх и еще немножечко вверх. Выйдя на седловину горы, сердце невольно замрёт: перед нами будут видны горы Змейка и Железная, курортный парк, озеро и панорама Кавминвод. А дальше будет дилемма: налево пойдешь — на Малый Тау попадешь. Направо пойдешь — на Бештау попадёшь! Недолго думая, инструктор примет решение сводить группу на обе вершины. К слову, гора Бештау — самая высокая из 17 местных гор. Сама Бештау состоит из пяти отрогов или вершин, самая высокая из которых - большая Бештау – 1400 метров. День 5 Урочище Джилы-Су, треккинг к водопадам и горе Эльбрус. На микроавтобусе отправляемся по новой, комфортной трассе в мир водопадов Джилы-Су и в гости к самому Эльбрусу. По пути сделаем остановку на эффектной смотровой площадке, которую очень метко называют «Скалы Аватары». Трасса на Джилы-Су — это уже сама по себе достопримечательность. Проехав по ней совсем немного, вдруг видишь — прямо перед тобой вырастает снежный великан Эльбрус! Обязательно сделаем фотопривал и запечатлим этого снежного исполина. Дальше настанет черед треккинга по урочищу Джилы-Су. Чего здесь только нет: горячие источники, огромные песчаные замки «Зубы дракона», нарзанчики и целых 4 водопада. День 6 Замок коварства и любви, треккинг на Медовые водопады, гора «Кольцо». Отправляемся за пределы города Кисловодск, чтобы увидеть еще одно необычное место — Замок коварства и любви. Это средневековое здание украшают эффектные башенки, лепка, фигурные балкончики. Здание посмотрим снаружи, внутри него сейчас находится ресторан и отель. Дальше совершим треккинг по пешеходной тропе к Медовым водопадам. Водопады льются со скал, словно мед из бочки! В этом ущелье построены несколько ажурных мостиков, на которых сделаем эффектные фото. Завершающим пунктом программы тура станет поездка к горе «Кольцо». Это причудливое скальное образование, ширина которого составляет 8 м, а высота — 12 м. День 7 Парк Кисловодска: треккинг на Солнечную поляну. Сегодня вновь в центре нашего внимания будет город Кисловодск. Ученые говорят, что из всех городов Кавминвод именно здесь самое большое количество солнечных дней году – 265! Поэтому еще один день тура в Кавминводах с удовольствием проведем в Кисловодске и пройдем по новому маршруту в Курортном парке. Погуляем в сторону Чайного домика и приятно проведем время на Солнечной поляне. Это одна из новых локации Курортного парка, которая знаменита своими потрясающими местами для отдыха! Активная часть тура по Кавминводам и Кисловодску: 3,5 км, перепад высот 820-910-820 м, продолжительность треккинга 4-5 часов. Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды. 15:00-16:00 — прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен. Организаторские моменты: