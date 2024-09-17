Треккинг в Чегемском ущелье. Приэльбрусье

Треккинг в Чегемском ущелье
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Кабардино-Балкария — один
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из самых удивительных регионов Кавказа! Именно здесь природа создала бесконечно красивое ущелье — Чегем, где живут снежные вершины Главного Кавказского хребта и находится множество ледников, а с изумрудных холмов на туристов поглядывают приветливые барашки. Особенность Чегемского ущелья — это тишина, спокойствие. Здесь нет большого количество туристов. Чегем — это тур для ценителей тихого отдыха, для тех, кто хочет побыть наедине с горами. Если свой отдых вы видите именно таким — поехали с нами!

5
3 отзыва
Треккинг в Чегемском ущелье. Приэльбрусье
Треккинг в Чегемском ущелье. Приэльбрусье
Треккинг в Чегемском ущелье. Приэльбрусье
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Чегемские водопады, водопад Адай-Су

11:00-11:30 (московское время) Сбор группы в г. Минеральные Воды на железнодорожном вокзале и в аэропорту.

Посетим две любопытные локации:

Первая из них — это водопад Адай-Су, его еще называют Малым Чегемским водопадом.

Прогулка к нему станет для нас небольшой пешей разминкой.

Скалы обнимают Адай-Су и он быстро падает, словно прыгает с высоты вниз.

А высота водопада весьма достойная — 30 метров.

Второй интересный объект тура на сегодня — это Чегемские водопады.

Мы прогуляемся по узкому, очень живописному ущелью и увидим целый каскад водопадов!

В этом же ущелье будет сувенирный рынок.

После того, как запасемся сувенирами, едем дальше.

В селении Булунгу расположимся в уютном гостевом доме с видом на горы.

Для комфортного похода к водопадам, в первый день тура достаточно надеть кроссовки.

Активная часть: 4 км пешком.

Прибытие. Чегемские водопады, водопад Адай-СуПрибытие. Чегемские водопады, водопад Адай-СуПрибытие. Чегемские водопады, водопад Адай-СуПрибытие. Чегемские водопады, водопад Адай-Су
2 день

Золотые замки Булунгу

Булунгу — это самое высокогорное село в Чегемском ущелье.

Некоторые его жители специально брали пробы воды, воздуха в разных селах, искали идеал и нашли его здесь, в Булунгу!

В этом месте невероятно чистый воздух, идеальная вода и роскошные горы.

Чтобы посмотреть на поселок Булунгу сверху, отправляемся на треккинг к золотым замкам.

Дорога поднимется над селом и выведет к первой смотровой площадке с большим, каменным грибом.

Уже отсюда увидим большую часть нашего села, а вдалеке увидим соседей — селение Эльтюбю и знаменитую гору Зинки.

Пройдем вдоль каньона реки Сылык-Су, отдохнем в лесу, а затем начнем небольшой подъем по местной гряде песчаника.

Благодаря ветрам, на этой гряде образовались самые причудливые фигуры и пещерки!

Некоторые фигуры всего лишь метр высотой, а некоторые достигают 3-4 метров.

Это место очень эффектно смотрится в солнечную погоду, а во время тумана золотые замки становятся по-настоящему таинственными и мистическими.

Активная часть: 14,5 км пешком, перепад высот 1620-2150 м, продолжительность 6-7 часов.

Золотые замки БулунгуЗолотые замки БулунгуЗолотые замки БулунгуЗолотые замки Булунгу
3 день

Ледник Шаурту, гора Тихтинген, источник нарзана

Сегодня на транспорте повышенной проходимости едем в самое сердце гор – в ущелье Гара-Ауз.

Наш путь на внедорожнике закончится возле старой турбазы Чегем.

И тут же увидим главную вершину этих мест — непревзойденный Тихтинген —гордый четырехтысячник, высота которого 4617 м.

Сегодня легкий день, набор высоты составит всего лишь около 200 м.

Она ведет по хвойному лесу, далее переводит по мостику через речку и выводит к развилку.

Идем сразу к леднику!

Тропинка еще немного пройдет по тенистому лесу, а затем выведет на огромную, роскошную поляну, которую по осени украшает целое море колосков.

Далее пойдем вдоль реки, и с каждый шагом будем приближаться к снежным горам, которые стоят в конце ущелья.

Вскоре выйдем к нашей главной цели — языку ледника Шаурту.

Ледник постоянно тает и из его недр рождается ледниковая река.

Погуляв возле ледника, вспоминаем, что у нас есть еще одна не посещенная локация – нарзанный источник.

К нему путь пройдет по хвойному лесу.

В турах в августе и осенью любители горных ягод рискуют надолго здесь задержаться, поскольку в лесу растет огромное количество брусники.

Выйдя из леса, еще немного пройдем и отведаем горного нарзана.

Активная часть: 11,7 км пешком, перепад высот 2120-2380 м, продолжительность 6-7 часов.

Ледник Шаурту, гора Тихтинген, источник нарзанаЛедник Шаурту, гора Тихтинген, источник нарзанаЛедник Шаурту, гора Тихтинген, источник нарзанаЛедник Шаурту, гора Тихтинген, источник нарзана
4 день

Ущелье реки Башиль, водопад Семейные тайны, водопад Абай-Су

По уже привычной дороге едем в ущелье реки Башиль.

В конце ущелья увидим старую турбазу «Башиль» и искренне позавидуем людям, которые отдыхают в столь уединенных местах.

По хвойному лесу отправляемся к нашему первому водопаду Семейные тайны.

Водопад имеет несколько каскадов, а возле самого нижнего каскада Природа создала красивую, изумрудную заводь.

Тропа поведет вдоль реки, местами будем идти по лесу.

По пути выберем полянку с живописным видом, чтобы пообедать.

После чего продолжим наш путь и выйдем к огромному водопаду Абай-Су.

Некоторые туристы говорят, что это место похоже на железный трон из «Игры престолов». Так ли это? Проверим!

Его окружает эффектная базальтовая порода, а высота водопада — 72 метра!

Активная часть: 10,5 км пешком, перепад высот 2070-2170-1920-2150 м, продолжительность 6-7 часов.

Ущелье реки Башиль, водопад Семейные тайны, водопад Абай-СуУщелье реки Башиль, водопад Семейные тайны, водопад Абай-СуУщелье реки Башиль, водопад Семейные тайны, водопад Абай-СуУщелье реки Башиль, водопад Семейные тайны, водопад Абай-Су
5 день

Перевал Актопрак, озеро Гижгит. Село Эльтюбю: мечеть, Книга в камне, городок Мертвых «Фардык-Кешене»

Сегодня очередной, насыщенный, но весьма простой день в нашем туре по Чегемскому ущелью.

На машине повышенной проходимости поднимемся на перевал Актопрак.

Проехав по перевалу, спустимся к озеру Гижгит.

Раскинувшись у подножия гор, этот водоем всегда радует туристов своей красотой.

Далее отправляемся в село Эльтюбю.

Здесь увидим:

  • белоснежную мечеть;
  • башню Балкаруковых;
  • уникальный проект «Книга в камне», посвященный местного поэту;
  • город Мертвых «Фардык-Кешене». Это визитная карточка Чегемского ущелья!

Завершив экскурсию по Чегемскому ущелью, возвращаемся обратно.

Активная часть тура: 5 км пешком, перепады в пределах 100 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Перевал Актопрак, озеро Гижгит. Село Эльтюбю: мечеть, Книга в камне, городок Мертвых «Фардык-Кешене»Перевал Актопрак, озеро Гижгит. Село Эльтюбю: мечеть, Книга в камне, городок Мертвых «Фардык-Кешене»Перевал Актопрак, озеро Гижгит. Село Эльтюбю: мечеть, Книга в камне, городок Мертвых «Фардык-Кешене»Перевал Актопрак, озеро Гижгит. Село Эльтюбю: мечеть, Книга в камне, городок Мертвых «Фардык-Кешене»
6 день

Парадром Чегем, гора Зинки, скала Чегемское око

Сегодня очередной, насыщенный день в нашем туре по Чегемскому ущелью!

По горе Зинки на авто поднимемся к волшебному месту — парадрому Чегем.

Смельчаки будут парить на разноцветных парапланах прямо над нашей головой!

А в наших планах на сегодня треккинг к необычной скале.

На горе Зинки множество любопытных локаций, мы же для своего треккинга выбрали огромную скальную арку Чегемское око.

От парадрома Чегем поднимемся вверх!

С горы Зинки обратно спустимся новым путем через селение Думала, чтобы увидеть еще больше интересных видов.

Активная часть тура: 8,7 км пешком, 1500-2050-1660 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Парадром Чегем, гора Зинки, скала Чегемское окоПарадром Чегем, гора Зинки, скала Чегемское окоПарадром Чегем, гора Зинки, скала Чегемское окоПарадром Чегем, гора Зинки, скала Чегемское око
7 день

Отъезд в г. Минеральные Воды

Утром нас вновь ждет вкусный завтрак и горы вокруг.

На микроавтобусе переезжаем в г. Минеральные Воды.

12:30-13:30 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал).

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен.

Отъезд в г. Минеральные ВодыОтъезд в г. Минеральные ВодыОтъезд в г. Минеральные ВодыОтъезд в г. Минеральные Воды

Проживание

Тур предусматривает проживание в с. Булунгу в гостевом доме «Жасмин».

Доплата за одноместное размещение в номере в гостевом доме — 13 000 руб. /весь период отдыха.

Варианты проживания

Жасмин

6 ночей

2, 3-местное размещение, удобства в номере, Wi-Fi. Есть кухня для туристов.

Гостиница «Жасмин» удачно расположена в высокогорном селе среди живописных гор и природных достопримечательностей, откуда легко можно совершить экскурсии и пешие походы по близлежащим неповторимым природно- географическим ландшафтам с естественными, неисчислимыми достопримечательностями.

Условия проживания:

На территории имеется общая большая кухня, на которой есть все необходимое: новая посуда, чайники, кастрюли, сковородки, общий холодильник, печка, духовка, микроволновка. Во дворе беседка, мангал. Два больших зала со столами.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проезды по маршруту на горном транспорте (УАЗик)
  • Проживание в с. Булунгу в гостевом доме «Жасмин»: 2, 3-местное размещение
  • 3-разовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное): готовые завтраки (день 2-7) ужины (день 1-6) подаются в гостевом доме по комплексному меню (меню не индивидуальное), обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Готовые завтраки (день 2-7)
  • Ужины (день 1-6) подаются в гостевом доме по комплексному меню (меню не индивидуальное)
  • Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка
  • Экологические сборы в Кабардино-Балкарском заповеднике
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Минеральные Воды и обратно
  • Питание: обед во время переезда в 1-й день
  • Доплата за одноместное размещение в номере в гостевом доме - 13 000 руб. /весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Список снаряжения для туров с 20 апреля по 20 мая и с 25 октября по 15 ноября:

Температура воздуха в этот период:

  • рано утром и вечером +1… +5С;
  • днём +7… +13С.

Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.

  • Шапка, перчатки;
  • Куртка. Температура воздуха в ущельях рано утром и вечером +1… +5С, днём +7… +13С;
  • Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
  • Футболка;
  • Термобелье;
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор или шарф;
  • Теплые ходовые брюки;
  • Нижнее белье;
  • Носки;
  • Треккинговая обувь по щиколотку и выше;
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • Купальник;
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
  • Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
  • При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • Расческа;
  • Солнцезащитные очки;
  • Термос (объем 0,75-1 л);
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • Кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
  • Влажные салфетки;
  • Нитка, иголка;
  • Рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, термос и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • Подпопник;
  • Сушилки для обуви;
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • Налобный фонарик(для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
  • Наличные деньги;
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.

Список снаряжения для туров с 21 мая по 25 октября:

  • Кепка / панамка;
  • Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
  • Флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
  • Футболка;
  • Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • Ходовые брюки;
  • Нижнее белье;
  • Носки;
  • Треккинговая обувь по щиколотку и выше;
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • Купальник;
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
  • Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
  • При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • Расческа;
  • Солнцезащитные очки;
  • Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • Кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
  • Влажные салфетки;
  • Нитка, иголка;
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • Подпопник;
  • Сушилки для обуви;
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
  • Перчатки (может быть холодно на высокогорных маршрутах);
  • Шапка (для поездок в сентябре, октябре);
  • Термос объем 0,5-0,75 л (для поездок в сентябре, октябре);
  • Наличные деньги;
  • Налобный фонарик(для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где начинается и заканчивается маршрут?

Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30-13:30 МСК.

Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, в г. Минеральные Воды можно остановиться в мини-гостинице «Теплый стан» или гостинице «АртХолл Отель». Также есть возможность снять квартиру на сутки (1800-2000 руб. /сутки), множество предложений по аренде квартир вы найдете на ресурсе «Авито».

Есть ли на маршруте мобильная связь?

Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2): до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга в ущельях связь зачастую отсутствует.

Какая инфраструктура в поселке?

Инфраструктура. В селе есть продуктовый магазины. Для оплаты следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 сен 2024
Насколько это было возможно, все было неплохо организовано.
И
17 сен 2024
Все организовано хорошо.
Е
17 сен 2024
Всё понравилось, очень красивые маршруты, проживание, питание, работа инструктора- всё отлично.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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