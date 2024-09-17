Кабардино-Балкария — один
Программа тура по дням
Прибытие. Чегемские водопады, водопад Адай-Су
11:00-11:30 (московское время) Сбор группы в г. Минеральные Воды на железнодорожном вокзале и в аэропорту.
Посетим две любопытные локации:
Первая из них — это водопад Адай-Су, его еще называют Малым Чегемским водопадом.
Прогулка к нему станет для нас небольшой пешей разминкой.
Скалы обнимают Адай-Су и он быстро падает, словно прыгает с высоты вниз.
А высота водопада весьма достойная — 30 метров.
Второй интересный объект тура на сегодня — это Чегемские водопады.
Мы прогуляемся по узкому, очень живописному ущелью и увидим целый каскад водопадов!
В этом же ущелье будет сувенирный рынок.
После того, как запасемся сувенирами, едем дальше.
В селении Булунгу расположимся в уютном гостевом доме с видом на горы.
Для комфортного похода к водопадам, в первый день тура достаточно надеть кроссовки.
Активная часть: 4 км пешком.
Золотые замки Булунгу
Булунгу — это самое высокогорное село в Чегемском ущелье.
Некоторые его жители специально брали пробы воды, воздуха в разных селах, искали идеал и нашли его здесь, в Булунгу!
В этом месте невероятно чистый воздух, идеальная вода и роскошные горы.
Чтобы посмотреть на поселок Булунгу сверху, отправляемся на треккинг к золотым замкам.
Дорога поднимется над селом и выведет к первой смотровой площадке с большим, каменным грибом.
Уже отсюда увидим большую часть нашего села, а вдалеке увидим соседей — селение Эльтюбю и знаменитую гору Зинки.
Пройдем вдоль каньона реки Сылык-Су, отдохнем в лесу, а затем начнем небольшой подъем по местной гряде песчаника.
Благодаря ветрам, на этой гряде образовались самые причудливые фигуры и пещерки!
Некоторые фигуры всего лишь метр высотой, а некоторые достигают 3-4 метров.
Это место очень эффектно смотрится в солнечную погоду, а во время тумана золотые замки становятся по-настоящему таинственными и мистическими.
Активная часть: 14,5 км пешком, перепад высот 1620-2150 м, продолжительность 6-7 часов.
Ледник Шаурту, гора Тихтинген, источник нарзана
Сегодня на транспорте повышенной проходимости едем в самое сердце гор – в ущелье Гара-Ауз.
Наш путь на внедорожнике закончится возле старой турбазы Чегем.
И тут же увидим главную вершину этих мест — непревзойденный Тихтинген —гордый четырехтысячник, высота которого 4617 м.
Сегодня легкий день, набор высоты составит всего лишь около 200 м.
Она ведет по хвойному лесу, далее переводит по мостику через речку и выводит к развилку.
Идем сразу к леднику!
Тропинка еще немного пройдет по тенистому лесу, а затем выведет на огромную, роскошную поляну, которую по осени украшает целое море колосков.
Далее пойдем вдоль реки, и с каждый шагом будем приближаться к снежным горам, которые стоят в конце ущелья.
Вскоре выйдем к нашей главной цели — языку ледника Шаурту.
Ледник постоянно тает и из его недр рождается ледниковая река.
Погуляв возле ледника, вспоминаем, что у нас есть еще одна не посещенная локация – нарзанный источник.
К нему путь пройдет по хвойному лесу.
В турах в августе и осенью любители горных ягод рискуют надолго здесь задержаться, поскольку в лесу растет огромное количество брусники.
Выйдя из леса, еще немного пройдем и отведаем горного нарзана.
Активная часть: 11,7 км пешком, перепад высот 2120-2380 м, продолжительность 6-7 часов.
Ущелье реки Башиль, водопад Семейные тайны, водопад Абай-Су
По уже привычной дороге едем в ущелье реки Башиль.
В конце ущелья увидим старую турбазу «Башиль» и искренне позавидуем людям, которые отдыхают в столь уединенных местах.
По хвойному лесу отправляемся к нашему первому водопаду Семейные тайны.
Водопад имеет несколько каскадов, а возле самого нижнего каскада Природа создала красивую, изумрудную заводь.
Тропа поведет вдоль реки, местами будем идти по лесу.
По пути выберем полянку с живописным видом, чтобы пообедать.
После чего продолжим наш путь и выйдем к огромному водопаду Абай-Су.
Некоторые туристы говорят, что это место похоже на железный трон из «Игры престолов». Так ли это? Проверим!
Его окружает эффектная базальтовая порода, а высота водопада — 72 метра!
Активная часть: 10,5 км пешком, перепад высот 2070-2170-1920-2150 м, продолжительность 6-7 часов.
Перевал Актопрак, озеро Гижгит. Село Эльтюбю: мечеть, Книга в камне, городок Мертвых «Фардык-Кешене»
Сегодня очередной, насыщенный, но весьма простой день в нашем туре по Чегемскому ущелью.
На машине повышенной проходимости поднимемся на перевал Актопрак.
Проехав по перевалу, спустимся к озеру Гижгит.
Раскинувшись у подножия гор, этот водоем всегда радует туристов своей красотой.
Далее отправляемся в село Эльтюбю.
Здесь увидим:
- белоснежную мечеть;
- башню Балкаруковых;
- уникальный проект «Книга в камне», посвященный местного поэту;
- город Мертвых «Фардык-Кешене». Это визитная карточка Чегемского ущелья!
Завершив экскурсию по Чегемскому ущелью, возвращаемся обратно.
Активная часть тура: 5 км пешком, перепады в пределах 100 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Парадром Чегем, гора Зинки, скала Чегемское око
Сегодня очередной, насыщенный день в нашем туре по Чегемскому ущелью!
По горе Зинки на авто поднимемся к волшебному месту — парадрому Чегем.
Смельчаки будут парить на разноцветных парапланах прямо над нашей головой!
А в наших планах на сегодня треккинг к необычной скале.
На горе Зинки множество любопытных локаций, мы же для своего треккинга выбрали огромную скальную арку Чегемское око.
От парадрома Чегем поднимемся вверх!
С горы Зинки обратно спустимся новым путем через селение Думала, чтобы увидеть еще больше интересных видов.
Активная часть тура: 8,7 км пешком, 1500-2050-1660 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Отъезд в г. Минеральные Воды
Утром нас вновь ждет вкусный завтрак и горы вокруг.
На микроавтобусе переезжаем в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал).
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание в с. Булунгу в гостевом доме «Жасмин».
Доплата за одноместное размещение в номере в гостевом доме — 13 000 руб. /весь период отдыха.
Варианты проживания
Жасмин
2, 3-местное размещение, удобства в номере, Wi-Fi. Есть кухня для туристов.
Гостиница «Жасмин» удачно расположена в высокогорном селе среди живописных гор и природных достопримечательностей, откуда легко можно совершить экскурсии и пешие походы по близлежащим неповторимым природно- географическим ландшафтам с естественными, неисчислимыми достопримечательностями.
Условия проживания:
На территории имеется общая большая кухня, на которой есть все необходимое: новая посуда, чайники, кастрюли, сковородки, общий холодильник, печка, духовка, микроволновка. Во дворе беседка, мангал. Два больших зала со столами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проезды по маршруту на горном транспорте (УАЗик)
- Проживание в с. Булунгу в гостевом доме «Жасмин»: 2, 3-местное размещение
- 3-разовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное): готовые завтраки (день 2-7) ужины (день 1-6) подаются в гостевом доме по комплексному меню (меню не индивидуальное), обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Готовые завтраки (день 2-7)
- Ужины (день 1-6) подаются в гостевом доме по комплексному меню (меню не индивидуальное)
- Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка
- Экологические сборы в Кабардино-Балкарском заповеднике
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Минеральные Воды и обратно
- Питание: обед во время переезда в 1-й день
- Доплата за одноместное размещение в номере в гостевом доме - 13 000 руб. /весь период отдыха
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список снаряжения для туров с 20 апреля по 20 мая и с 25 октября по 15 ноября:
Температура воздуха в этот период:
- рано утром и вечером +1… +5С;
- днём +7… +13С.
Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.
- Шапка, перчатки;
- Куртка. Температура воздуха в ущельях рано утром и вечером +1… +5С, днём +7… +13С;
- Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
- Футболка;
- Термобелье;
- Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор или шарф;
- Теплые ходовые брюки;
- Нижнее белье;
- Носки;
- Треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- Шлепки (для ходьбы в гостинице);
- Купальник;
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
- При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- Фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- Расческа;
- Солнцезащитные очки;
- Термос (объем 0,75-1 л);
- Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- Кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
- Влажные салфетки;
- Нитка, иголка;
- Рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, термос и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- Подпопник;
- Сушилки для обуви;
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- Налобный фонарик(для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
- Наличные деньги;
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Список снаряжения для туров с 21 мая по 25 октября:
- Кепка / панамка;
- Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- Флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
- Футболка;
- Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- Ходовые брюки;
- Нижнее белье;
- Носки;
- Треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- Шлепки (для ходьбы в гостинице);
- Купальник;
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
- При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- Фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- Расческа;
- Солнцезащитные очки;
- Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- Кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
- Влажные салфетки;
- Нитка, иголка;
- Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- Подпопник;
- Сушилки для обуви;
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
- Перчатки (может быть холодно на высокогорных маршрутах);
- Шапка (для поездок в сентябре, октябре);
- Термос объем 0,5-0,75 л (для поездок в сентябре, октябре);
- Наличные деньги;
- Налобный фонарик(для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается маршрут?
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30-13:30 МСК.
Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, в г. Минеральные Воды можно остановиться в мини-гостинице «Теплый стан» или гостинице «АртХолл Отель». Также есть возможность снять квартиру на сутки (1800-2000 руб. /сутки), множество предложений по аренде квартир вы найдете на ресурсе «Авито».
Есть ли на маршруте мобильная связь?
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2): до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга в ущельях связь зачастую отсутствует.
Какая инфраструктура в поселке?
Инфраструктура. В селе есть продуктовый магазины. Для оплаты следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита.