1 день

Прибытие. Чегемские водопады, водопад Адай-Су

11:00-11:30 (московское время) Сбор группы в г. Минеральные Воды на железнодорожном вокзале и в аэропорту.

Посетим две любопытные локации:

Первая из них — это водопад Адай-Су, его еще называют Малым Чегемским водопадом.

Прогулка к нему станет для нас небольшой пешей разминкой.

Скалы обнимают Адай-Су и он быстро падает, словно прыгает с высоты вниз.

А высота водопада весьма достойная — 30 метров.

Второй интересный объект тура на сегодня — это Чегемские водопады.

Мы прогуляемся по узкому, очень живописному ущелью и увидим целый каскад водопадов!

В этом же ущелье будет сувенирный рынок.

После того, как запасемся сувенирами, едем дальше.

В селении Булунгу расположимся в уютном гостевом доме с видом на горы.

Для комфортного похода к водопадам, в первый день тура достаточно надеть кроссовки.

Активная часть: 4 км пешком.