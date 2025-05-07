1 день

Прибытие. Термальные источники Гедуко, Джейрахское ущелье, курорт Армхи

11:30-12:00 (московское время) Сбор группы на железнодорожном вокзале Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на автобусе в Ингушетию (260 км, около 4 часов).

Из Минеральных Вод комфортабельный микроавтобус стартует в сторону сказочного края, где в древности жили строители башен.

По пути группа заедет на термальные источники «Гедуко».

Температура воды в источниках достигает около 30 градусов по Цельсию.

Минеральная вода, которой наполнены бассейны комплекса, бьет из недр Земли, поэтому купание в ней приятно, полезно, доставляет удовольствие и наполняет энергией.

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее сложить в отдельный пакет и взять с собой в салон автобуса.

К вечеру группа приедет на курорт Армхи и поселится в уютной гостинице.

Активная часть прохождения по маршруту: 2 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160