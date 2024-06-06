Исследовать древнюю цитадель Нарын-Кала и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 000 ₽
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Проживание. Будем жить в комфортных отелях или гостевых домах с санузлом и ванной комнатой в номере (двухместное размещение).
Питание. В программу включен завтрак а гостинице. Обеды и ужины за дополнительную плату. Будет возможность попробовать местные национальные блюда, а также купить специи себе и в подарок.
Программа тура по дням
Сулакский каньон и пещера Нохъо
Выезжаем в 7 утра из городов КМВ (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды, Железноводск) и едем в Дагестан. Дорога займет 5-6 часов.
Днем приедем на базу отдыха «Главрыба» у самого подножия Сулакского каньона, там пообедаем и поедем кататься на катерах по каньону.
Следующая остановка — пещера Нохъо — изюминка, аналогов которой нет на Северном Кавказе! Несколько туннелей, входы и выходы с разных сторон и, конечно, смотровая площадка на отвесной скале, откуда открываются прекрасные виды на величавые горы и бирюзовые воды ледяного Сулака. Любители экстрима могут пройтись по подвесному мосту.
Вечером заселимся в отель и отдохнем.
Дербент: Нарын-Кала, Джума-Мечеть и экраноплан «Лунь»
Завтракаем и выезжаем в древний город Дербент. Прогуляемся по атмосферным улочкам с местным экскурсоводом, посетим цитадель Нарын-Кала (входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО). Пообедаем в кафе национальными блюдами и отправимся самую старую мечеть в России Джума-мечеть (9 век).
Затем доберёмся до легендарного экраноплана «Лунь», расположенного на Каспийском побережье и вернёмся обратно в Минеральные воды.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортных отелях или гостевых домах с санузлом и ванной комнатой в номере (двухместное размещение)
- Завтрак
- Прогулка на катере
- Местный экскурсовод в Дербенте
- Входные билеты в крепость Нарын-Кала
- Передвижения на комфортабельных внедорожниках TOYOTA LAND CRUISER c водителем-гидом
- Стоимость тура зависит от количества человек:
- 25 000 руб. с человека при условии, если вас 4 человека
- 33 500 руб. с человека, если вас 3 человека
- 47 500 руб. с человека, если вас 2 человека
- Так как поездка осуществляется на внедорожниках с посадкой 4 пассажирских места, если вас больше 4 человек, нужно заказывать еще одну машину
Что не входит в цену
- Обеды
- Ужины
- Входной билет в пещеру Нохъо - 700 руб. (по желанию)
- Возможна организация тура в любые даты под ваш запрос