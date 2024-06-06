В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
Авторский тур в Минеральных Водах

Исследовать древнюю цитадель Нарын-Кала и прокатиться на катере по Сулакскому каньону

Если вы отдыхаете на курортах Кавказских Минеральных Вод и хотите разнообразить свой отпуск, то приглашаем отправиться на два дня в Дагестан. Это необычная и самобытная республика сильно отличается от других кавказских городов. Будем кататься на катерах по Сулакскому каньону и исследовать древнюю крепость в Дербенте. А ещё вы увидите самую старую в России мечеть и погуляете по побережью Каспийского моря.
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Проживание. Будем жить в комфортных отелях или гостевых домах с санузлом и ванной комнатой в номере (двухместное размещение).

Питание. В программу включен завтрак а гостинице. Обеды и ужины за дополнительную плату. Будет возможность попробовать местные национальные блюда, а также купить специи себе и в подарок.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон и пещера Нохъо

Выезжаем в 7 утра из городов КМВ (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды, Железноводск) и едем в Дагестан. Дорога займет 5-6 часов.

Днем приедем на базу отдыха «Главрыба» у самого подножия Сулакского каньона, там пообедаем и поедем кататься на катерах по каньону.

Следующая остановка — пещера Нохъо — изюминка, аналогов которой нет на Северном Кавказе! Несколько туннелей, входы и выходы с разных сторон и, конечно, смотровая площадка на отвесной скале, откуда открываются прекрасные виды на величавые горы и бирюзовые воды ледяного Сулака. Любители экстрима могут пройтись по подвесному мосту.

Вечером заселимся в отель и отдохнем.

Сулакский каньон и пещера НохъоСулакский каньон и пещера НохъоСулакский каньон и пещера НохъоСулакский каньон и пещера НохъоСулакский каньон и пещера Нохъо
2 день

Дербент: Нарын-Кала, Джума-Мечеть и экраноплан «Лунь»

Завтракаем и выезжаем в древний город Дербент. Прогуляемся по атмосферным улочкам с местным экскурсоводом, посетим цитадель Нарын-Кала (входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО). Пообедаем в кафе национальными блюдами и отправимся самую старую мечеть в России Джума-мечеть (9 век).

Затем доберёмся до легендарного экраноплана «Лунь», расположенного на Каспийском побережье и вернёмся обратно в Минеральные воды.

Дербент: Нарын-Кала, Джума-Мечеть и экраноплан «Лунь»Дербент: Нарын-Кала, Джума-Мечеть и экраноплан «Лунь»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортных отелях или гостевых домах с санузлом и ванной комнатой в номере (двухместное размещение)
  • Завтрак
  • Прогулка на катере
  • Местный экскурсовод в Дербенте
  • Входные билеты в крепость Нарын-Кала
  • Передвижения на комфортабельных внедорожниках TOYOTA LAND CRUISER c водителем-гидом
  • Стоимость тура зависит от количества человек:
  • 25 000 руб. с человека при условии, если вас 4 человека
  • 33 500 руб. с человека, если вас 3 человека
  • 47 500 руб. с человека, если вас 2 человека
  • Так как поездка осуществляется на внедорожниках с посадкой 4 пассажирских места, если вас больше 4 человек, нужно заказывать еще одну машину
Что не входит в цену
  • Обеды
  • Ужины
  • Входной билет в пещеру Нохъо - 700 руб. (по желанию)
  • Возможна организация тура в любые даты под ваш запрос
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, 7:00
Завершение: Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетние2-дневные турыВсе турыПрирода и пейзажиПопулярные местаВодные развлеченияКаньоны

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