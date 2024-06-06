Берите с собой удобную одежду и обувь.

Проживание. Будем жить в комфортных отелях или гостевых домах с санузлом и ванной комнатой в номере (двухместное размещение).

Питание. В программу включен завтрак а гостинице. Обеды и ужины за дополнительную плату. Будет возможность попробовать местные национальные блюда, а также купить специи себе и в подарок.