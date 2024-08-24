7 дней
Треккинги на Домбае с проживанием в гостинице: Бадукские озёра, водопады и каньон Чёртова мельница
Погулять по горам и хвойным лесам, прокатиться по канатной дороге и отведать кавказский шашлык
Начало: Минеральные Воды, ж. - д вокзал или аэропорт, до 1...
«В 9:00 позавтракаем и отправимся в поход в каньон Чёртова мельница»
24 авг в 13:00
2 сен в 13:00
38 000₽ за человека
2 дня
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
Исследовать древнюю цитадель Нарын-Кала и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Начало: Минеральные Воды, 7:00
«Будем кататься на катерах по Сулакскому каньону и исследовать древнюю крепость в Дербенте»
28 авг в 08:00
13 сен в 08:00
25 000₽ за человека
7 дней
Адыгея для всей семьи: прогулки по примечательным местам, мастер-классы и отдых в SPA
Погулять по каньонам и ущельям, научиться сыроварению и расслабиться в термальных источниках
Начало: В аэропорту города Минеральные Воды (MRV) в 13:00 ...
«Ежедневно мы будем совершать лёгкие прогулки по заповедным местам и любоваться горными пейзажами и бурными реками, каньонами и водопадами»
8 сен в 08:00
22 сен в 08:00
43 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Каньоны»
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