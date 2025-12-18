-
10%
С комфортом по красотам Северного Кавказа: Эльбрус, Домбай, Кисловодск, Пятигорск и Чегем
Полюбоваться высочайшей вершиной Европы, заглянуть в Чегемское ущелье и посетить Поляну нарзанов
Начало: Аэропорт или вокзал Минеральных Вод, до 14:00. Пор...
31 дек в 14:00
9 янв в 14:00
57 600 ₽
64 000 ₽ за человека
Индивидуально по Кавказу: курорты КМВ, Приэльбрусье, Домбай и Архыз
Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, увидеть Поляну Нарзанов и Лик Христа 10 века
Начало: Встречу вас в любом месте КМВ, 9:00
22 дек в 09:00
25 дек в 09:00
80 000 ₽ за всё до 7 чел.
Выходные-перезагрузка на Кавказе только для вашей компании
Увидеть Медовые водопады и Эльбрус, спеть и отведать угощений на застолье и погулять по аллеям парка
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, утром (...
26 дек в 08:00
47 400 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Кавказ»
Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в декабре 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Кавказ" можно забронировать 3 тура от 47 400 до 80 000 со скидкой до 10%.
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2026 год по теме «Кавказ», цены от 47400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль