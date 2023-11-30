читать дальше оценку Природа - фантастическая. Сам формат - не очень мое, потому что мне не хватает осмысленности процесса, тут чисто спортивный формат - дошло, посидели-отдохнули, обратно. Группа нормальная, спокойные люди Отель - вполне себе, как домашний. Приятный администратор. Питание в отеле - завтраки ок, они включены, обед 1 раз взяли, это ужас.

По трекингу - для меня это был новый формат, эксперимент. И общее впечатление сформировалось из очень разных моментов, поэтому трудно давать