Туры в Домбай из Минеральных Вод

Найдено 7 туров в категории «Домбай» в Минеральных Водах, цены от 28 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900 за человека
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3300029 700 за человека
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30
21 июня в 08:00
3 июля в 08:00
45 000 за человека
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
1 сен в 11:00
29 сен в 11:00
62 400 за человека
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
🚶 Пешая
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
Переночевать в палатке на берегу, побывать в заповедниках и полюбоваться горными ущельями
Начало: Кисловодск/Пятигорск/Минеральные Воды, точные мест...
20 июня в 10:00
1 авг в 10:00
28 000 за человека
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время ваших рейсов
26 июня в 08:00
10 июля в 08:00
71 000 за человека
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Авторский тур
4 дня
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Подняться на Эльбрус, отдохнуть в термальном источнике и увидеть яков
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 9:50
3 авг в 10:00
35 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Антон
    30 ноября 2023
    4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
    Нам всё очень понравилось, тур хороший! Спасибо всей команде!
  • В
    Виталий
    27 ноября 2023
    4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
    Туп проводила Мария - отличный гид, знающая и любящая Кавказкие минеральные воды. Маршрут был составлен удобно, не смотря на капризы погоды, все прошло отлично. Побывали и увидели все, что было запланированно.
  • Ю
    Юлия
    2 октября 2023
    Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
    По трекингу - для меня это был новый формат, эксперимент. И общее впечатление сформировалось из очень разных моментов, поэтому трудно давать
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    оценку Природа - фантастическая. Сам формат - не очень мое, потому что мне не хватает осмысленности процесса, тут чисто спортивный формат - дошло, посидели-отдохнули, обратно. Группа нормальная, спокойные люди Отель - вполне себе, как домашний. Приятный администратор. Питание в отеле - завтраки ок, они включены, обед 1 раз взяли, это ужас.

  • А
    Андрей
    8 июля 2023
    Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
    Отдельное спасибо Алексею. Прекрасный человек, балагур и остряк! Благодаря ему группа прекрасно общалась, перенесла немногочисленные физические нагрузки.
  • О
    Оксана
    27 апреля 2023
    Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
    Замечательный отдых и маршруты! Еда превосходная, Домбай великолепен! Отличная работа инструктора Алексея! Проживание комфортная, надеюсь побывать ещё осенью!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Домбай»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
  2. 4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
  3. На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
  4. Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
  5. По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Домбай" можно забронировать 7 авторских туров от 28 000 до 71 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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