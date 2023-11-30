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Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3300029 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30
21 июня в 08:00
3 июля в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
1 сен в 11:00
29 сен в 11:00
62 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
Переночевать в палатке на берегу, побывать в заповедниках и полюбоваться горными ущельями
Начало: Кисловодск/Пятигорск/Минеральные Воды, точные мест...
20 июня в 10:00
1 авг в 10:00
28 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время ваших рейсов
26 июня в 08:00
10 июля в 08:00
71 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Подняться на Эльбрус, отдохнуть в термальном источнике и увидеть яков
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 9:50
3 авг в 10:00
35 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнтон30 ноября 2023Нам всё очень понравилось, тур хороший! Спасибо всей команде!
- ВВиталий27 ноября 2023Туп проводила Мария - отличный гид, знающая и любящая Кавказкие минеральные воды. Маршрут был составлен удобно, не смотря на капризы погоды, все прошло отлично. Побывали и увидели все, что было запланированно.
- ЮЮлия2 октября 2023По трекингу - для меня это был новый формат, эксперимент. И общее впечатление сформировалось из очень разных моментов, поэтому трудно давать
- ААндрей8 июля 2023Отдельное спасибо Алексею. Прекрасный человек, балагур и остряк! Благодаря ему группа прекрасно общалась, перенесла немногочисленные физические нагрузки.
- ООксана27 апреля 2023Замечательный отдых и маршруты! Еда превосходная, Домбай великолепен! Отличная работа инструктора Алексея! Проживание комфортная, надеюсь побывать ещё осенью!
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Домбай»
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