Выходные-перезагрузка на Кавказе только для вашей компании
Увидеть Медовые водопады и Эльбрус, спеть и отведать угощений на застолье и погулять по аллеям парка
Гостеприимный Кавказ ждёт вас! Приглашаем в индивидуальное путешествие, которое поможет вам перезагрузиться всего за выходные. Для этого отправимся в горы — к Эльбрусу, Медовым водопадам и Кольцо-горе. Полюбуемся панорамами, подышим читать дальше
свежим воздухом и обновимся в термальных источниках.
Затем погрузимся в местный колорит на застолье у казаков: отведаем угощений из печи, примерим наряды, споём и станцуем. Также прогуляемся по тенистым аллеям парка в Ессентуках и выпьем полезной минеральной воды. Маршрут можно скорректировать, добавив локации на ваш выбор.
Тур проводится только для вашей компании.
1 день
Медовые водопады, горы и термальные источники
Встретим вас в аэропорту, на ж/д вокзале или в другом месте по договорённости. Затем отправимся в горы к водопадам и скалам. Вас ждут панорамные виды и сам красавец Эльбрус. Остановимся у природного памятника Кольцо-горы и прогуляемся к восхитительным Медовым водопадам. Также будет возможность отведать хычинов, шашлыка, форели, горного чая с мёдом и вареньем. За доплату и по желанию: конная прогулка или поездка к альпакам.
Вечером вы расслабитесь в термальных источниках, после чего заселитесь в квартиру в Ессентуках.
2 день
В гости к казакам
Сегодня отправимся в гости к казакам. На празднике погрузимся в быт и культуру народа, примерим наряды, споём и станцуем. А ещё вы отведаете разнообразных угощений, приготовленных в печи, и местного самогона.
3 день
Курортный парк и экскурсия на выбор
В первую половину дня вы можете самостоятельно прогуляться по курортному парку в Ессентуках, который находится в 10 минутах пешком от вашего места проживания. Пройдитесь по тенистым аллеям и попробуйте минеральную воду.
Затем вы сами выберете, куда хотите отправиться сегодня. Можем подняться по канатной дороге на Машук, посетить высокогорное плато или знаковые храмы. Маршрут будет скорректирован под ваши предпочтения.
Вечером проводим вас в аэропорт или на ж/д вокзал.
Что включено
Проживание
Казачье застолье
Все переезды по программе
Сопровождение гидом
Экскурсии по программе
Термальные источники
Что не входит в цену
Билеты до аэропорта или ж/д вокзала Минеральных Вод и обратно в ваш город
Основное питание
Дополнительные развлечения (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, утром (время по договорённости)
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, вечером (время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 44 туристов
Рады приветствовать вас! Я и моя команда гидов, которые родились и выросли в горном крае, организовываем экскурсии по Северному Кавказу более трёх лет. Хотите насыщенно провести выходные или покататься по читать дальше
горам на джипе? Приехав к нам, вы ощутите настоящее кавказское гостеприимство. Побываете в самых удивительных местах. Попьёте целебный нарзан и побалуете себя вкусными национальными блюдами. Узнаете о быте и культуре местных жителей. Получите море впечатлений и эффектных фото. Ждём вас, дорогие гости!