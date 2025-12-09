Встретим вас в аэропорту, на ж/д вокзале или в другом месте по договорённости. Затем отправимся в горы к водопадам и скалам. Вас ждут панорамные виды и сам красавец Эльбрус. Остановимся у природного памятника Кольцо-горы и прогуляемся к восхитительным Медовым водопадам. Также будет возможность отведать хычинов, шашлыка, форели, горного чая с мёдом и вареньем. За доплату и по желанию: конная прогулка или поездка к альпакам.

Вечером вы расслабитесь в термальных источниках, после чего заселитесь в квартиру в Ессентуках.