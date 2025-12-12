Индивидуальная перезагрузка на водах: термы, сауны и прогулки по курортам. Всё включено
Расслабиться и оздоровиться в целебных источниках, напариться, выпить нарзана и изучить 4 города КМВ
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
18 дек в 12:00
25 дек в 12:00
72 600 ₽ за человека
По Кавказу в мини-группе: Нальчик, Верхняя Балкария, Домбай и курорты КМВ
Полюбоваться горами и озёрами и познакомиться с культурой и историей региона
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 13:30
15 июн в 13:30
20 июл в 13:30
60 800 ₽ за человека
Выходные-перезагрузка на Кавказе только для вашей компании
Увидеть Медовые водопады и Эльбрус, спеть и отведать угощений на застолье и погулять по аллеям парка
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, утром (...
19 дек в 08:00
26 дек в 08:00
47 400 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Кавказские Минеральные Воды»
Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в декабре 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Кавказские Минеральные Воды" можно забронировать 3 тура от 47 400 до 72 600. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2025 год по теме «Кавказские Минеральные Воды», 1 ⭐ отзыв, цены от 47400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль