Туры в Кавказские Минеральные Воды из Минеральных Вод

Найдено 3 тура в категории «Кавказские Минеральные Воды» в Минеральных Водах, цены от 47 400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Индивидуальная перезагрузка на водах: термы, сауны и прогулки по курортам. Всё включено
На машине
4 дня
1 отзыв
Индивидуальная перезагрузка на водах: термы, сауны и прогулки по курортам. Всё включено
Расслабиться и оздоровиться в целебных источниках, напариться, выпить нарзана и изучить 4 города КМВ
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
18 дек в 12:00
25 дек в 12:00
72 600 ₽ за человека
По Кавказу в мини-группе: Нальчик, Верхняя Балкария, Домбай и курорты КМВ
На автобусе
7 дней
По Кавказу в мини-группе: Нальчик, Верхняя Балкария, Домбай и курорты КМВ
Полюбоваться горами и озёрами и познакомиться с культурой и историей региона
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 13:30
15 июн в 13:30
20 июл в 13:30
60 800 ₽ за человека
Выходные-перезагрузка на Кавказе только для вашей компании
На машине
3 дня
Выходные-перезагрузка на Кавказе только для вашей компании
Увидеть Медовые водопады и Эльбрус, спеть и отведать угощений на застолье и погулять по аллеям парка
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, утром (...
19 дек в 08:00
26 дек в 08:00
47 400 ₽ за всё до 3 чел.

Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Кисловодский парк
  4. Чегемское ущелье
  5. Машук
  6. Плато Бермамыт
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Джилы-су
  9. Гора Мусса-Ачитара
  10. Медовые водопады
