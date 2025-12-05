Найдено 3 тура в категории « Пятигорск » в Минеральных Водах, цены от 47 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5 дней От казаков до горцев: Пятигорск и Кисловодск, Архыз, Приэльбрусье и Кабардино-Балкария Погостить в казачьем подворье, расслабиться в горячих источниках и полюбоваться горами Начало: Аэропорт Минеральных Вод и ж/д вокзал Пятигорска, ... «Встречаемся и отправляемся на интерактивную экскурсию в казачье подворье, расположенное примерно в 50 км от Пятигорска» 54 250 ₽ за человека На машине 4 дня Индивидуальная перезагрузка на водах: термы, сауны и прогулки по курортам. Всё включено Расслабиться и оздоровиться в целебных источниках, напариться, выпить нарзана и изучить 4 города КМВ Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00 «Первую половину дня посвятим Пятигорску» 72 600 ₽ за человека Джиппинг На машине 5 дней Горы зовут: Пятигорск и топ-3 локации Карачаево-Черкессии Посетить Бермамыт, Архыз и Домбай, осмотреть храмы древних аланов и поужинать по-кавказски Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал в 13:00 или аэропорт ... «Увидим самый большой в России телескоп, а также побываем в Пятигорске: поднимемся на Машук, обойдём лермонтовские места и за сытным ужином прочувствуем знаменитое кавказское гостеприимство» 47 000 ₽ за человека Все туры Минеральных Вод

