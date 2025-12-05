От казаков до горцев: Пятигорск и Кисловодск, Архыз, Приэльбрусье и Кабардино-Балкария
Погостить в казачьем подворье, расслабиться в горячих источниках и полюбоваться горами
Начало: Аэропорт Минеральных Вод и ж/д вокзал Пятигорска, ...
«Встречаемся и отправляемся на интерактивную экскурсию в казачье подворье, расположенное примерно в 50 км от Пятигорска»
19 фев в 13:00
26 фев в 13:00
54 250 ₽ за человека
Индивидуальная перезагрузка на водах: термы, сауны и прогулки по курортам. Всё включено
Расслабиться и оздоровиться в целебных источниках, напариться, выпить нарзана и изучить 4 города КМВ
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
«Первую половину дня посвятим Пятигорску»
11 дек в 12:00
18 дек в 12:00
72 600 ₽ за человека
Горы зовут: Пятигорск и топ-3 локации Карачаево-Черкессии
Посетить Бермамыт, Архыз и Домбай, осмотреть храмы древних аланов и поужинать по-кавказски
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал в 13:00 или аэропорт ...
«Увидим самый большой в России телескоп, а также побываем в Пятигорске: поднимемся на Машук, обойдём лермонтовские места и за сытным ужином прочувствуем знаменитое кавказское гостеприимство»
11 мая в 13:00
25 мая в 13:00
47 000 ₽ за человека
