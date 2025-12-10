Индивидуальная перезагрузка на водах: термы, сауны и прогулки по курортам. Всё включено
Расслабиться и оздоровиться в целебных источниках, напариться, выпить нарзана и изучить 4 города КМВ
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
18 дек в 12:00
25 дек в 12:00
72 600 ₽ за человека
Индивидуальный тур на Кавказ: экскурсия по городу КМВ на выбор и горы Архыза
Отведать целебной минеральной воды, подняться на высоту 3030 метров и полюбоваться вершинами
Начало: Место вашего проживания в одном из городов КМВ, 10...
21 дек в 10:00
23 дек в 10:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз для вашей компании
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
85 000 ₽ за всё до 4 чел.
