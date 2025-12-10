Мои заказы

Туры в Кисловодск из Минеральных Вод

Найдено 3 тура в категории «Кисловодск» в Минеральных Водах, цены от 27 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Индивидуальная перезагрузка на водах: термы, сауны и прогулки по курортам. Всё включено
На машине
4 дня
1 отзыв
Индивидуальная перезагрузка на водах: термы, сауны и прогулки по курортам. Всё включено
Расслабиться и оздоровиться в целебных источниках, напариться, выпить нарзана и изучить 4 города КМВ
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
18 дек в 12:00
25 дек в 12:00
72 600 ₽ за человека
Индивидуальный тур на Кавказ: экскурсия по городу КМВ на выбор и горы Архыза
На машине
2 дня
Индивидуальный тур на Кавказ: экскурсия по городу КМВ на выбор и горы Архыза
Отведать целебной минеральной воды, подняться на высоту 3030 метров и полюбоваться вершинами
Начало: Место вашего проживания в одном из городов КМВ, 10...
21 дек в 10:00
23 дек в 10:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз для вашей компании
На машине
3 дня
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз для вашей компании
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
85 000 ₽ за всё до 4 чел.

Сейчас в Минеральных Водах в категории "Кисловодск" можно забронировать 3 тура от 27 000 до 85 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
