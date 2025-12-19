Мои заказы

Индивидуально по Кавказу: курорты КМВ, Приэльбрусье, Домбай и Архыз

Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, увидеть Поляну Нарзанов и Лик Христа 10 века
Это будет невероятно красивое путешествие в окружении гор! Мы начнём со знаменитых бальнеологических курортов КМВ: пройдём следами Михаила Лермонтова, погуляем по паркам и галереям, рассмотрим витиеватую архитектуру Железноводска, Пятигорска, Кисловодска,
читать дальше

Ессентуков. А потом вдоволь насладимся величественной природой Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.

Полюбуемся седовласым Эльбрусом, отдохнём в Домбае и Архызе, доберёмся к Поляне Нарзанов и Медовым водопадам.

Увлечение всей моей жизни — наука, поэтому экскурсии будут познавательными и наполненными интересными фактами из истории, антропологии, археологии, культурологии и многих других дисциплин.

Индивидуально по Кавказу: курорты КМВ, Приэльбрусье, Домбай и Архыз
Индивидуально по Кавказу: курорты КМВ, Приэльбрусье, Домбай и Архыз
Индивидуально по Кавказу: курорты КМВ, Приэльбрусье, Домбай и Архыз

Описание тура

Организационные детали

Во время поездок мы перемещаемся по пересечённой местности, то вверх, то вниз, поэтому нужно брать с собой в дорогу как лёгкую одежду, так и тёплую. На верхних станциях канатных дорог снег лежит даже летом, нужно это учитывать. В машине много места, берите с собой всё, что может вам пригодиться в путешествии.

Мы 2 ночи проводим в городах КМВ, обычно в Минеральных Водах, ещё 1 ночь — в Домбае или Теберде. В любом случае мы адаптируемся к погоде и пожеланиям гостей. Можно менять очерёдность посещений курортов, а значит, и места ночёвки. Проживание подбирается под ваши требования комфорта и сервиса индивидуально и оплачивается отдельно.

Питание оплачивается отдельно в зависимости от ваших кулинарных запросов и предпочтений. Будем заезжать в заведения, где представлены и местные блюда в том числе. Обед обойдётся примерно в сумму не более 1000 ₽ с человека.

Программа тура по дням

1 день

Курорты КМВ: Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск

Заберу вас в любом удобном месте КМВ. В планах на сегодня — изучение курортных городов.

Мы осмотрим главные достопримечательности Пятигорска: Эолову арфу, парк Цветник, Лермонтовскую галерею, грот Дианы, Провал, купели и многое другое. Побываем в Железноводске, где увидим дворец Бухарского эмира, каскадную лестницу и озеро в Курортном парке, питьевые галереи и прочие локации. Заедем в Ессентуки, чтобы познакомиться с грязелечебницей Семашко, Цандеровским институтом механотерапии, аллеями Апостолов и Философов и иными точками. А также посетим Кисловодск, в котором встретим колоннаду, пещеру Демона, памятник Чебурашке, нарзанные ванны и ещё много интересного.

Курорты КМВ: Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, КисловодскКурорты КМВ: Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, КисловодскКурорты КМВ: Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, КисловодскКурорты КМВ: Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, КисловодскКурорты КМВ: Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, КисловодскКурорты КМВ: Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск
2 день

Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии

Отправимся к жемчужине Кабардино-Балкарии — Приэльбрусью. Осмотрим теснину Адыр-Су и водопад в Байдаево, прогуляемся к живописному озеру в Баксанском ущелье, посетим Поляну Нарзанов, где целебный напиток можно попробовать прямо из источника. Если захотите, пообедаем шашлыком и национальными блюдами, сделаем остановки для фото, по канатной дороге поднимемся от поляны Азау к Эльбрусу или Чегету.

Приэльбрусье в Кабардино-БалкарииПриэльбрусье в Кабардино-БалкарииПриэльбрусье в Кабардино-БалкарииПриэльбрусье в Кабардино-Балкарии
3 день

Домбай в Карачаево-Черкессии

Этот день посвятим сказочному Домбаю. Сперва отправимся к лермонтовскому месту — горе Кольцо, затем остановимся над каньоном реки Аликоновка и спустимся на его дно к Медовым водопадам. Далее через Скалистый хребет и перевал Гум-Баши по петляющим серпантинам поднимемся к самому курорту, откуда в ясную погоду виден седовласый Эльбрус. Если захотите, посмотрим на обитателей Тебердинского заповедника, заедем к водопаду Уллу-Муруджу и по канатной дороге поднимемся к Муса-Ачитара.

Домбай в Карачаево-ЧеркессииДомбай в Карачаево-ЧеркессииДомбай в Карачаево-ЧеркессииДомбай в Карачаево-Черкессии
4 день

Архыз в КЧР

Финальным аккордом станет Архыз. Мы увидим череду телескопов и посетим самую крупную в России Специальную астрофизическую обсерваторию. В ущелье реки Большой Зеленчук под склоном горы Мицешта осмотрим наскальный образ Лик Христа 10 века. Побываем в Аланском городище, где сохранились христианские храмы 10 столетия. А также по канатной дороге поднимемся к горнолыжному курорту на высоте 3000 метров.

В завершении тура я доставлю вас в любое удобное место КМВ.

Архыз в КЧРАрхыз в КЧРАрхыз в КЧРАрхыз в КЧР

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту (на легковом авто), топливо
  • Услуги экскурсовода
  • Сопровождение
Что не входит в цену
  • Билеты в Минеральные Воды (или любой другой город КМВ) и обратно в ваш город
  • Доплата за минивэн (для 5-7 участников) - 30 000 ₽
  • Проживание
  • Питание
  • Билеты (с человека):
  • Канатные дороги - около 2500 ₽
  • Медовые водопады - 200 ₽
  • Аланское городище - 150 ₽
  • Обсерватория - 500 ₽
  • Дополнительно по желанию:
  • Суворовские термальные бассейны (1-й день) - 600 ₽ билет + 2000 ₽ за заезд с ожиданием
  • Термальные бассейны «Гедуко» (2-й день) - 500 ₽ билет + 2000 ₽ за заезд с ожиданием
  • Замок Шато-Эркен (2-й день) - 2000 ₽
  • Озеро Гижгит (2-й день) - 3500 ₽
  • Сырная пещера (3-й день) - 1500 ₽
  • Шоанинский храм (3-й день) - 300 ₽ с человека за джиппинг + 1500 ₽ за трансфер с ожиданием
  • Гоначхирское ущелье и Туманное озеро (3-й день) - 200 ₽ билет + 2000 ₽ за экскурсию
  • Термальные бассейны «Жемчужина Кавказа» - 600 ₽ билет + 1500 ₽ за заезд с ожиданием
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречу вас в любом месте КМВ, 9:00
Завершение: Привезу вас в любое место КМВ, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен
Карен — ваш гид в Минеральных Водах
Провёл экскурсии для 759 туристов
Увлечение всей моей жизни — наука, поэтому и экскурсии у меня носят научно-познавательный и развлекательный характер! В мои экскурсии входят интересные факты из истории, антропологии, археологии, лингвистики, геологии, вулканологии, гляциологии,
читать дальше

культурологии, экономики и политики. Я составляю свои авторские путешествия так, чтобы по возможности объединить в одну программу несколько экскурсий, показать и рассказать побольше интересных фактов, историй, статистических данных, которые запомнятся надолго!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие туры из Минеральных Вод

Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз (в мини-группе)
На машине
3 дня
-
10%
36 отзывов
Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз (в мини-группе)
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или Кисловодск, время за...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 600 ₽34 000 ₽ за человека
Весь Кавказ за 4 дня в мини-группе: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
На машине
4 дня
-
10%
57 отзывов
Весь Кавказ за 4 дня в мини-группе: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Увидеть вершины Эльбруса, прогуляться по заповедным тропам и отдохнуть в термальных источниках
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или Кисловодск, желатель...
25 дек в 10:00
8 янв в 10:00
38 700 ₽43 000 ₽ за человека
Активный отдых в окружении гор: новогодний тур в Домбай и Архыз в мини-группе
На машине
Конные прогулки
На квадроциклах
5 дней
1 отзыв
Активный отдых в окружении гор: новогодний тур в Домбай и Архыз в мини-группе
Подняться на вершину Мусса-Ачитара, покататься на конях и квадроциклах и посетить Белый водопад
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:30 (возможно по догов...
31 дек в 12:30
4 янв в 12:30
66 990 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод