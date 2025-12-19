Это будет невероятно красивое путешествие в окружении гор! Мы начнём со знаменитых бальнеологических курортов КМВ: пройдём следами Михаила Лермонтова, погуляем по паркам и галереям, рассмотрим витиеватую архитектуру Железноводска, Пятигорска, Кисловодска,

Ессентуков. А потом вдоволь насладимся величественной природой Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Полюбуемся седовласым Эльбрусом, отдохнём в Домбае и Архызе, доберёмся к Поляне Нарзанов и Медовым водопадам. Увлечение всей моей жизни — наука, поэтому экскурсии будут познавательными и наполненными интересными фактами из истории, антропологии, археологии, культурологии и многих других дисциплин.

Описание тура

Организационные детали

Во время поездок мы перемещаемся по пересечённой местности, то вверх, то вниз, поэтому нужно брать с собой в дорогу как лёгкую одежду, так и тёплую. На верхних станциях канатных дорог снег лежит даже летом, нужно это учитывать. В машине много места, берите с собой всё, что может вам пригодиться в путешествии.

Мы 2 ночи проводим в городах КМВ, обычно в Минеральных Водах, ещё 1 ночь — в Домбае или Теберде. В любом случае мы адаптируемся к погоде и пожеланиям гостей. Можно менять очерёдность посещений курортов, а значит, и места ночёвки. Проживание подбирается под ваши требования комфорта и сервиса индивидуально и оплачивается отдельно.

Питание оплачивается отдельно в зависимости от ваших кулинарных запросов и предпочтений. Будем заезжать в заведения, где представлены и местные блюда в том числе. Обед обойдётся примерно в сумму не более 1000 ₽ с человека.