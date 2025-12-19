Описание тура
Во время поездок мы перемещаемся по пересечённой местности, то вверх, то вниз, поэтому нужно брать с собой в дорогу как лёгкую одежду, так и тёплую. На верхних станциях канатных дорог снег лежит даже летом, нужно это учитывать. В машине много места, берите с собой всё, что может вам пригодиться в путешествии.
Мы 2 ночи проводим в городах КМВ, обычно в Минеральных Водах, ещё 1 ночь — в Домбае или Теберде. В любом случае мы адаптируемся к погоде и пожеланиям гостей. Можно менять очерёдность посещений курортов, а значит, и места ночёвки. Проживание подбирается под ваши требования комфорта и сервиса индивидуально и оплачивается отдельно.
Питание оплачивается отдельно в зависимости от ваших кулинарных запросов и предпочтений. Будем заезжать в заведения, где представлены и местные блюда в том числе. Обед обойдётся примерно в сумму не более 1000 ₽ с человека.
Курорты КМВ: Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск
Заберу вас в любом удобном месте КМВ. В планах на сегодня — изучение курортных городов.
Мы осмотрим главные достопримечательности Пятигорска: Эолову арфу, парк Цветник, Лермонтовскую галерею, грот Дианы, Провал, купели и многое другое. Побываем в Железноводске, где увидим дворец Бухарского эмира, каскадную лестницу и озеро в Курортном парке, питьевые галереи и прочие локации. Заедем в Ессентуки, чтобы познакомиться с грязелечебницей Семашко, Цандеровским институтом механотерапии, аллеями Апостолов и Философов и иными точками. А также посетим Кисловодск, в котором встретим колоннаду, пещеру Демона, памятник Чебурашке, нарзанные ванны и ещё много интересного.
Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии
Отправимся к жемчужине Кабардино-Балкарии — Приэльбрусью. Осмотрим теснину Адыр-Су и водопад в Байдаево, прогуляемся к живописному озеру в Баксанском ущелье, посетим Поляну Нарзанов, где целебный напиток можно попробовать прямо из источника. Если захотите, пообедаем шашлыком и национальными блюдами, сделаем остановки для фото, по канатной дороге поднимемся от поляны Азау к Эльбрусу или Чегету.
Домбай в Карачаево-Черкессии
Этот день посвятим сказочному Домбаю. Сперва отправимся к лермонтовскому месту — горе Кольцо, затем остановимся над каньоном реки Аликоновка и спустимся на его дно к Медовым водопадам. Далее через Скалистый хребет и перевал Гум-Баши по петляющим серпантинам поднимемся к самому курорту, откуда в ясную погоду виден седовласый Эльбрус. Если захотите, посмотрим на обитателей Тебердинского заповедника, заедем к водопаду Уллу-Муруджу и по канатной дороге поднимемся к Муса-Ачитара.
Архыз в КЧР
Финальным аккордом станет Архыз. Мы увидим череду телескопов и посетим самую крупную в России Специальную астрофизическую обсерваторию. В ущелье реки Большой Зеленчук под склоном горы Мицешта осмотрим наскальный образ Лик Христа 10 века. Побываем в Аланском городище, где сохранились христианские храмы 10 столетия. А также по канатной дороге поднимемся к горнолыжному курорту на высоте 3000 метров.
В завершении тура я доставлю вас в любое удобное место КМВ.
Что включено
- Все трансферы по маршруту (на легковом авто), топливо
- Услуги экскурсовода
- Сопровождение
Что не входит в цену
- Билеты в Минеральные Воды (или любой другой город КМВ) и обратно в ваш город
- Доплата за минивэн (для 5-7 участников) - 30 000 ₽
- Проживание
- Питание
- Билеты (с человека):
- Канатные дороги - около 2500 ₽
- Медовые водопады - 200 ₽
- Аланское городище - 150 ₽
- Обсерватория - 500 ₽
- Дополнительно по желанию:
- Суворовские термальные бассейны (1-й день) - 600 ₽ билет + 2000 ₽ за заезд с ожиданием
- Термальные бассейны «Гедуко» (2-й день) - 500 ₽ билет + 2000 ₽ за заезд с ожиданием
- Замок Шато-Эркен (2-й день) - 2000 ₽
- Озеро Гижгит (2-й день) - 3500 ₽
- Сырная пещера (3-й день) - 1500 ₽
- Шоанинский храм (3-й день) - 300 ₽ с человека за джиппинг + 1500 ₽ за трансфер с ожиданием
- Гоначхирское ущелье и Туманное озеро (3-й день) - 200 ₽ билет + 2000 ₽ за экскурсию
- Термальные бассейны «Жемчужина Кавказа» - 600 ₽ билет + 1500 ₽ за заезд с ожиданием