Туры в городах Московской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Московской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
8500
₽
за чел.
Научиться управлять байдаркой, пройти живописный участок контрастной реки и отдохнуть у костра
14000
₽
за чел.
Послушать тишину, спеть песни у костра под звёздным небом и научиться грести и управлять судном
Групповые экскурсии
8500
₽
за чел.
Научиться управлять байдаркой, пройти живописный участок контрастной реки и отдохнуть у костра
14000
₽
за чел.
Послушать тишину, спеть песни у костра под звёздным небом и научиться грести и управлять судном
Водные прогулки
8500
₽
за чел.
Научиться управлять байдаркой, пройти живописный участок контрастной реки и отдохнуть у костра
14000
₽
за чел.
Послушать тишину, спеть песни у костра под звёздным небом и научиться грести и управлять судном
Экскурсионные туры на несколько дней
8500
₽
за чел.
Научиться управлять байдаркой, пройти живописный участок контрастной реки и отдохнуть у костра
14000
₽
за чел.
Послушать тишину, спеть песни у костра под звёздным небом и научиться грести и управлять судном
4.7
3 отзыва
от
22900
₽
за чел.
Новый год — сказочное время! Так хочется провести его интересно и незабываемо! В туре по двум городам Золотого кольца Вы прекрасно проведете время бла...
5
3 отзыва
от
20990
₽
за чел.
Вас ждет трехдневный тур, в котором Вы познакомитесь с архитектурой, традициями и колоритом жемчужин Золотого кольца России. За 3 дня вы побываете в г...
5
3 отзыва
от
30200
₽
за чел.
Приглашаем в красивейший тур по городам Золотого кольца. Вы увидите самые яркие памятники древнерусской истории, старинные города Александров, Владими...
5
3 отзыва
от
24900
₽
за чел.
Приглашаем в красивейший тур по городам Золотого кольца, где сохранились храмовые и дворцовые ансамбли, купеческие дома, исторические планировки город...
Последние отзывы о турах по Подмосковью
- ИИрена22 января 2024Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях были скромные, но никто голодным не остался, а вот 5 обедов во все дни тура были в ресторанах, после пробежек по морозу вкусный горячий обед очень нас всех радовал! Водитель Григорий - профессионал, ехать с ним было спокойно и надежно, везде успевали вовремя. Гид Елена Петровна вела свой рассказ не только на пешеходных и обзорных экскурсиях, но и в автобусе на протяжении всех переездов по трассе между городами, а также заботилась о нашем комфорте и после экскурсий пересчитывала нас как цыплят, чтобы никто не потерялся в чужом городе)) Спасибо организаторам Большой Страны, буду рекомендовать вас своим друзьям.
- ССемыкин21 января 2024Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ТТкачева16 января 2024Все хорошо. Возили, кормили, проживание, все понравилось
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
- ТТатьяна14 ноября 2023Малое Золотое кольцо России -наша красивая русская природа и богатая история. Все очень понравилось.
- ННаталья8 ноября 2023Поездка была великолепная!!! Понравилось всё. Гид грамотная, интеллигентная. Логистика посещаемых мест отличная. Питание слегка не понравилось, так как привыкли к другому питанию, но в этом тоже есть плюс. Не переедали и не приобрели лишний вес. Уважительно теперь отношусь к комплексным обеда. Гостиница «Переславль» порадовала отличным номером-просторным, комфортным и с горячей водой. Завтраки очень понравились. Путешествую с Большой страной не первый раз. Очень довольна путешествием «Русские просторы»
- ТТатьяна8 ноября 2023Здравствуйте,все было отлично 🪷😊
- ТТатьяна28 августа 2023Очень увлекательное и познавательное путешествие для тех, кто интересуется историей России, ее культурой. Огромная благодарность нашему гиду Валентине и всем экскурсоводам на местах за высокопрофессиональную работу.