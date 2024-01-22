Авторские туры по Подмосковью

Туры в городах Московской области

Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Московской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Сергиев Посад
Красноармейск
Орехово-Зуево

Индивидуальные экскурсии

Первый раз с веслом в руках: лёгкий сплав по реке Воря
Первый раз с веслом в руках: лёгкий сплав по реке Воря
8500
за чел.
Научиться управлять байдаркой, пройти живописный участок контрастной реки и отдохнуть у костра
Красноармейск
Лёгкий сплав на байдарках по реке Киржач
Лёгкий сплав на байдарках по реке Киржач
14000
за чел.
Послушать тишину, спеть песни у костра под звёздным небом и научиться грести и управлять судном
Орехово-Зуево

Групповые экскурсии

Первый раз с веслом в руках: лёгкий сплав по реке Воря
Первый раз с веслом в руках: лёгкий сплав по реке Воря
8500
за чел.
Научиться управлять байдаркой, пройти живописный участок контрастной реки и отдохнуть у костра
Красноармейск
Лёгкий сплав на байдарках по реке Киржач
Лёгкий сплав на байдарках по реке Киржач
14000
за чел.
Послушать тишину, спеть песни у костра под звёздным небом и научиться грести и управлять судном
Орехово-Зуево

Водные прогулки

Первый раз с веслом в руках: лёгкий сплав по реке Воря
Первый раз с веслом в руках: лёгкий сплав по реке Воря
8500
за чел.
Научиться управлять байдаркой, пройти живописный участок контрастной реки и отдохнуть у костра
Красноармейск
Лёгкий сплав на байдарках по реке Киржач
Лёгкий сплав на байдарках по реке Киржач
14000
за чел.
Послушать тишину, спеть песни у костра под звёздным небом и научиться грести и управлять судном
Орехово-Зуево

Экскурсионные туры на несколько дней

Первый раз с веслом в руках: лёгкий сплав по реке Воря
Первый раз с веслом в руках: лёгкий сплав по реке Воря
8500
за чел.
Научиться управлять байдаркой, пройти живописный участок контрастной реки и отдохнуть у костра
Красноармейск
Лёгкий сплав на байдарках по реке Киржач
Лёгкий сплав на байдарках по реке Киржач
14000
за чел.
Послушать тишину, спеть песни у костра под звёздным небом и научиться грести и управлять судном
Орехово-Зуево
Новогодняя сказка в Переславле
Новогодняя сказка в Переславле
4.7
3 отзыва
от
22900
за чел.
Новый год — сказочное время! Так хочется провести его интересно и незабываемо! В туре по двум городам Золотого кольца Вы прекрасно проведете время бла...
Сергиев Посад
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
5
3 отзыва
от
20990
за чел.
Вас ждет трехдневный тур, в котором Вы познакомитесь с архитектурой, традициями и колоритом жемчужин Золотого кольца России. За 3 дня вы побываете в г...
Сергиев Посад
Золотого кольца зимние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Золотого кольца зимние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
5
3 отзыва
от
30200
за чел.
Приглашаем в красивейший тур по городам Золотого кольца. Вы увидите самые яркие памятники древнерусской истории, старинные города Александров, Владими...
Сергиев Посад
Золотого кольца переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Золотого кольца переливы: Владимир, Суздаль, Александров
5
3 отзыва
от
24900
за чел.
Приглашаем в красивейший тур по городам Золотого кольца, где сохранились храмовые и дворцовые ансамбли, купеческие дома, исторические планировки город...
Сергиев Посад

Последние отзывы о турах по Подмосковью

  • И
    Ирена
    22 января 2024
    Новогодняя сказка в Переславле
    Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях были скромные, но никто голодным не остался, а вот 5 обедов во все дни тура были в ресторанах, после пробежек по морозу вкусный горячий обед очень нас всех радовал! Водитель Григорий - профессионал, ехать с ним было спокойно и надежно, везде успевали вовремя. Гид Елена Петровна вела свой рассказ не только на пешеходных и обзорных экскурсиях, но и в автобусе на протяжении всех переездов по трассе между городами, а также заботилась о нашем комфорте и после экскурсий пересчитывала нас как цыплят, чтобы никто не потерялся в чужом городе)) Спасибо организаторам Большой Страны, буду рекомендовать вас своим друзьям.
    Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня
  • С
    Семыкин
    21 января 2024
    Новогодняя сказка в Переславле
    Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.
  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Золотого кольца переливы: Владимир, Суздаль, Александров
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • Т
    Ткачева
    16 января 2024
    Новогодняя сказка в Переславле
    Все хорошо. Возили, кормили, проживание, все понравилось
  • Г
    Галимзянова
    16 января 2024
    Золотого кольца переливы: Владимир, Суздаль, Александров
    быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
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  • А
    Антон
    16 января 2024
    Золотого кольца зимние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
    Все четко, и по времени.
  • Т
    Татьяна
    14 ноября 2023
    Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
    Малое Золотое кольцо России -наша красивая русская природа и богатая история. Все очень понравилось.
  • Н
    Наталья
    8 ноября 2023
    Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
    Поездка была великолепная!!! Понравилось всё. Гид грамотная, интеллигентная. Логистика посещаемых мест отличная. Питание слегка не понравилось, так как привыкли к другому питанию, но в этом тоже есть плюс. Не переедали и не приобрели лишний вес. Уважительно теперь отношусь к комплексным обеда. Гостиница «Переславль» порадовала отличным номером-просторным, комфортным и с горячей водой. Завтраки очень понравились. Путешествую с Большой страной не первый раз. Очень довольна путешествием «Русские просторы»
  • Т
    Татьяна
    8 ноября 2023
    Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
    Здравствуйте,все было отлично 🪷😊
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Золотого кольца переливы: Владимир, Суздаль, Александров
    Очень увлекательное и познавательное путешествие для тех, кто интересуется историей России, ее культурой. Огромная благодарность нашему гиду Валентине и всем экскурсоводам на местах за высокопрофессиональную работу.
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