Мы пройдём по местам боевых подвигов от первого до последнего дня войны.
Вспомним наших дедов и прадедов — до 22 июня 1941 года они были как мы с вами, а после стали героями. Как они выжили, выстояли и победили? Попытаемся понять вместе.
Я помогу освежить в памяти историю, узнать новое и отыскать информацию о ваших родственниках-фронтовиках.
Описание экскурсии
Мемориальный комплекс разделён на 35 тематических залов, большинство — иммерсивные. Мультимедийные экспозиции переносят в прошлое и знакомят с ключевыми эпизодами войны.
Вы увидите:
- осеннюю ночь 1941 года, когда небо над Москвой атаковала немецкая авиация и защищали советские зенитные установки
- леденяще холодную Ладогу, по которой из блокадного Ленинграда шла Дорога жизни
- полуразрушенный дом в Сталинграде, где 58 дней оборонялись солдаты сержанта Павлова
- парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
- галерею памяти — более 36 млн карточек с архивными данными и фотографиями участников войны
Организационные детали
Дополнительно оплачивается экскурсионный сбор – 3500 ₽.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Москве
Я учитель истории, кандидат исторических наук. Рядом с моим посёлком открыли музейно-храмовый комплекс Вооружённых Сил. Обычно говорят — человек идёт к храму, а в моём случае храм сам пришёл туда,
