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Людмила Всё прошло отлично. Дмитрий интересный и знающий экскурсовод. Слушали его с удовольствием. Удалось посетить много значимых мест, Дмитрий всегда подробно рассказывал, отвечал на вопросы, учитывал все пожелания. Экскурсия даже превзошла ожидание. Спасибо Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Андрей Спасибо Дмитрию за интересную и познавательную экскурсию! Узнали очень много нового и интересного. Сын увлекается историей, но даже он был увлечён рассказом. Будем рекомендовать всем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Екатерина читать дальше уменьшить Москва и Московская область благодарит Сибирь. Рубеж, где Божья Матушка защитила Москву.

Блестящая экскурсия: по подаче материала, по насыщенности, по времени. Первая совместная экскурсия с Дмитрием подарила нам уникальный день. Теперь едем на экскурсию в Дмитров. Семья Ивахиных Что такое рубеж? Рубеж, где 28 панфиловцев остановило 18 танков и сотни человек противника. Рубеж, где 11 саперов выиграло 5 часов для наступления наших войск ценой собственной жизни. Рубеж, где Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Отличная экскурсия, хорошая подача материала, чувствуется профессионализм. У нас в компании был разный возраст, всем понравилось и было интересно. Спасибо Дмитрию. Однозначно рекомендую, особенно увлекающимся историей. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Экскурсия понравилась! Дмитрий заинтересовал рассказом (на экскурсии были дети-подростки, увлечь их сложно), четко отвечал на вопросы, был открыт к дискуссии. С организационной точки Зрения нареканий нет- все четко и по делу. С удовольствием поедем ещё на экскурсию с Дмитрием, всем рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет