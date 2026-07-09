Экскурсия "Бессмертное"9 мая ". Как обороняли Москву" предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Великой Отечественной войны. Посетители увидят мемориал "Героям-панфиловцам", памятник "Взрыв" и Снегирёвский военный музей. Это путешествие позволит узнать о героической обороне столицы и увидеть военную технику тех лет. Экскурсия начинается у метро Митино и включает транспортные расходы для небольшой группы. Дополнительно оплачиваются входные билеты в музеи
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Погружение в историю
- 🏛️ Посещение знаковых мемориалов
- 🪖 Возможность увидеть военную технику
- 🚍 Комфортный транспорт
- 🎓 Интересные факты от опытного гида
Что можно увидеть
- Мемориал «Героям-панфиловцам»
- Памятник «Взрыв»
- Снегирёвский военный музей
Описание экскурсии
Знаковые места Северо-Западного рубежа
Эта экскурсия условно разделена на 3 этапа — по количеству больших остановок у мемориалов. Вы не только узнаете о событиях ВОВ, связанных с этими местами, но и об обороне столицы в целом. В программе:
- Мемориал «Героям-панфиловцам». О подвиге дивизии напомнит впечатляющий мемориальный комплекс: строгие фигуры шести воинов высотой 10 метров и интерактивный музей-бункер с обзорной площадкой на крыше. В музее вы сможете подержать оружие и примерить одежду бойцов.
- Памятник «Взрыв», посвященный сапёрам панфиловской дивизии. Вы услышите о символике частей монумента и прочитаете фамилии героев.
- Снегирёвский военный музей, где представлены боевая техника СССР и образцы армии противника, немецкий и американские танки. На открытых площадках вы рассмотрите самоходные установки, зенитные орудия, минометы и гаубицы времен ВОВ. У многих танков открыты люки механика-водителя: можно залезть внутрь и представить, как танкисты вели машины в бой.
Организационные детали
- Экскурсия начинается у метро Митино
- По желанию возможна остановка на обед
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- В экскурсии на 1-3 человек транспортные расходы включены
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: музей в Снегирях и музей в Дубосеково (по 200-300 ₽ за чел. в каждом музее, есть льготы)
- Экскурсию можно провести и для большего количества участников (стоимость обсуждается):
— для 4-8 человек на минивэне
— для 9-18 человек на комфортабельном автобусе
- По предварительной договоренности за доплату возможен трансфер до места начала экскурсии и обратно из любого района Москвы или города Московской области.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
М. Строгино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4715 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких людей. Приглашаю и вас на мои прогулки по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всё прошло отлично. Дмитрий интересный и знающий экскурсовод. Слушали его с удовольствием. Удалось посетить много значимых мест, Дмитрий всегда подробно рассказывал, отвечал на вопросы, учитывал все пожелания. Экскурсия даже превзошла ожидание. Спасибо
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А
Спасибо Дмитрию за интересную и познавательную экскурсию! Узнали очень много нового и интересного. Сын увлекается историей, но даже он был увлечён рассказом. Будем рекомендовать всем!
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Что такое рубеж? Рубеж, где 28 панфиловцев остановило 18 танков и сотни человек противника. Рубеж, где 11 саперов выиграло 5 часов для наступления наших войск ценой собственной жизни. Рубеж, где
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Е
Отличная экскурсия, хорошая подача материала, чувствуется профессионализм. У нас в компании был разный возраст, всем понравилось и было интересно. Спасибо Дмитрию. Однозначно рекомендую, особенно увлекающимся историей.
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И
Экскурсия понравилась! Дмитрий заинтересовал рассказом (на экскурсии были дети-подростки, увлечь их сложно), четко отвечал на вопросы, был открыт к дискуссии. С организационной точки Зрения нареканий нет- все четко и по делу. С удовольствием поедем ещё на экскурсию с Дмитрием, всем рекомендуем!
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О
Отличная экскурсия, удобный маршрут, интересные факты, хорошая подготовка экскурсовода, качественная организация. Детям (10, 14 лет) и взрослым все очень понравилось, даже не заметили, как прошли 6 часов! Спасибо)
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