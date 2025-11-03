Мои заказы

Индивидуальная автомобильная экскурсия в парк «Патриот»

Осмотреть Главный храм Вооружённых сил и пройти 1418 шагов к победе - с аккредитованным гидом
История Великой Отечественной войны — это не просто даты и факты, а судьбы, боль и подвиги, которые сложно осознать за стеклом музейных витрин.

Я проведу для вас экскурсию в парке «Патриот», где мы вместе пройдём 1418 шагов к победе — от последнего мирного дня до Берлина. Вы услышите неизвестные факты о войне и узнаете, как память о подвиге стала частью современности.
Описание экскурсии

Путь в музей

По дороге вы услышите рассказы о славном прошлом нашей Родины. Мы проедем мимо той самой горы, где когда-то стоял Наполеон, тщетно ожидая ключей от Москвы. Его последняя надежда обратилась пеплом — а память о тех событиях жива по сей день.

Место силы и памяти

Я — аккредитованный гид, и моя экскурсия не ограничится выставочной частью парка. Мы также посетим Главный храм Вооружённых сил, похожий на огромную твердыню, только вместо флагов — кресты и купола.

Неизвестные страницы прошлого

На выставке «1418 шагов к победе» мы начнём с последнего мирного дня — 21 июня 1941 года — и пройдём от начала и до конца войны, открывая малоизвестные факты:

  • кто создал первые партизанские отряды
  • где зародился фашизм и что такое «пьяный бунт»
  • кто стал прототипом двух героев из фильма «В бой идут одни старики»
  • за какое сражение вручили больше всего Звёзд Героя
  • как детская писательница Агния Барто спасала людей
  • кто вдохновил художника на самый знаменитый военный плакат

Вы увидите:

  • Копию пограничного столба — единственной границы СССР, которую фашисты так и не перешли
  • Личные вещи «палача человечества»
  • Свидетельства трагедии — например, игрушку девочки, которой не суждено было вырасти
  • Самый дорогой орден в истории СССР

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле
  • К стоимости экскурсии прибавляется оплата музею за разрешение на ведение экскурсии — 3500 ₽ за всех участников
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 20), если вы будете на своём транспорте. Подробности уточняйте у гида

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 5125 туристов
Представляю нашу команду гидов: вместе мы создаём персонализированные прогулки на любой вкус, каждый из нас аккредитован и с опытом проведения экскурсий более 5 лет. Мы подарим вам Москву — город,
в который влюбляются с первого взгляда, и покажем её с разных ракурсов, ведь наша столица многогранна. Итак, кто мы? Я, Елена — лучший гид Москвы, победительница конкурса «Московские мастера — лучший по профессии», в пандемию выиграла грант и получила диплом «Специалист в области детского туризма»; провожу экскурсии для взрослых и детей на русском и английском языках. Светлана — познавательно и интересно расскажет вам об искусстве и архитектуре Москвы; не мыслит жизни без любимого дела, а её особой страстью является балет; проводит экскурсии на русском и английском языках. Надежда — убеждена, что гид должен быть ещё и немного актёром, который даёт возможность своим гостям погрузиться в волшебный мир искусства; считает Москву лучшим городом Земли! Элина — гид, переводчик, экскурсовод, 10 лет в профессии. Финалист конкурса «Московские мастера-2023». Участвует в записи подкастов для радио «Маяк» — «Место действия: Россия». Экскурсовод-аниматор для детей и взрослых Юлия Вадимовна. Учимся играя! Это про неё. Космическая передача на «Детском радио», прогулки в Кремле, квесты в Третьяковке и Музее космонавтики, и, конечно, незабываемая и удивительная Москва — эти программы не оставят равнодушными и не дадут скучать никому! А ещё частью нашей команды стала Кира. За 13 лет работы она поняла, что её истинная страсть лежит в общении с детьми. Благодаря уникальному опыту с путешественниками из разных стран и разных возрастов она сумела найти своё призвание в создании незабываемых экскурсий для детей. Как мама юного москвоведа, Кира легко находит взаимопонимание со школьниками и их родителями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
В
Виталий
3 ноя 2025
Спасибо Елене за экскурсию по музею Памяти. Все было интересно.
К
Ксения
30 окт 2025
Посетили Парк Патриот, Музей «Дорога Памяти, 1418 шагов к Победе» вместе с экскурсоводом Еленой, получили эстетическое удовольствие от увиденного, от позитивного общения, способа подачи информации, вызывающего интерес как у детей,
так и у взрослых участников. Елена в совершенстве владеет информацией по теме экскурсии, узнали новые и интересные факты и детали, при чем информация подаётся не в "сухой" форме, а живо, красочно, иногда в игровой форме, включая нас в процесс экскурсии. Благодарим Елену за интересную и познавательную встречу, будем рекомендовать именно данного экскурсовода своим друзьям.

Светлана
Светлана
10 окт 2025
Отличная экскурсия, огромное спасибо экскурсоводу Елене. Дети не просто слушали информацию и глазели по сторонам, Елена смогла увлечь детей, адаптировав программу под их возраст, они отвечали на вопросы, выполняли задания,
это сделало экскурсию увлекательной и запоминающейся, ребятам очень понравилось быть вовлеченными в процесс. Спасибо, Елена, высший пилотаж! На другие экскурсии теперь только с Вами)))
Если собираетесь посетить Парк Патриот с детьми, однозначно рекомендуем обратиться к экскурсоводу Елене.

В
Владимир
9 окт 2025
Мы посетили это место в начале октября 2025, за ранее были готовы увидеть добротно оформленные храм и музей, но воочию испытали полный восторг от увиденного и услышанного. Нашему гиду Елене
отдельное необъятное спасибо, учитывая что мы люди среднего возраста и на наш взгляд неплохо знающие тематику событий ВОВ, удалось держать нас в постоянном внимании, до мурашек познавать детали тех страшных событий. Очень познавательная и насыщенная экскурсия. Рекомендуем к посещению! 👍

