Идём на прогулку-моноспектакль, в которой истории Арбата оживают благодаря актёрской подаче, личным воспоминаниям и чувству юмора. Я поделюсь тем, что знаю о великих артистах и писателях, которые были частью моей жизни. И покажу район таким, каким знаю его с детства: живым, интеллигентным и творческим.
Описание экскурсии
На Арбате я родился, вырос и открыл за годы жизни места, о которых не знает случайный прохожий, и с головы до ног пропитался его духом.
Я знаю всех, с кем мы встретимся на моём моноспектакле. Многие из этих великих и значимых для русского искусства людей были моими педагогами.
Могу похвастаться, что появился на свет в роддоме, стены которого услышали первый крик Ширвиндта, Окуджавы и Миронова. Ну а с возрастом личная история только обрастала подобными случайностями и встречами с такими людьми, о которых, без сомнений, будет любопытно послушать.
А почему стендап? Потому что будет весело!
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гиллон — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 2579 туристов
Я диктор Первого канала, ведущий, хореограф, режиссёр. Я — единственный коренной житель Арбата, рассказывающий о своём уникальном районе. Родился в коммунальной квартире в арбатских двориках. Окончил Московское хореографическое училище, музыкальную
Входит в следующие категории Москвы
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