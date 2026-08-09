Идём на прогулку-моноспектакль, в которой истории Арбата оживают благодаря актёрской подаче, личным воспоминаниям и чувству юмора. Я поделюсь тем, что знаю о великих артистах и писателях, которые были частью моей жизни. И покажу район таким, каким знаю его с детства: живым, интеллигентным и творческим.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На Арбате я родился, вырос и открыл за годы жизни места, о которых не знает случайный прохожий, и с головы до ног пропитался его духом.

Я знаю всех, с кем мы встретимся на моём моноспектакле. Многие из этих великих и значимых для русского искусства людей были моими педагогами.

Могу похвастаться, что появился на свет в роддоме, стены которого услышали первый крик Ширвиндта, Окуджавы и Миронова. Ну а с возрастом личная история только обрастала подобными случайностями и встречами с такими людьми, о которых, без сомнений, будет любопытно послушать.

А почему стендап? Потому что будет весело!