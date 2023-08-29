Вы прогуляетесь по живописным переулкам Арбата вдали от шума и суеты центральных улиц. Полюбуетесь старинной архитектурой, заглянете в московские дворики и услышите, как менялись облик этих мест и их обитатели.

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Описание

Что вас ожидает

По пути от Арбата до Пречистенки мы увидим:

Классические «дворянские гнёзда» — послепожарные особняки начала 19 века

Особняки второй половины 19 века, перестроенные их новыми хозяевами — купцами и фабрикантами — в духе эклектики

Шикарные особняки в стиле модерн, созданные архитекторами Шехтелем и Кекушевым для богатейших предпринимателей начала 20 века

Я расскажу о тех, кто строил эти особняки, и тех, кто в них жил. О том, как совпали интересы новых обладателей миллионных состояний и молодых архитекторов и как это изменило облик Москвы рубежа 19–20 веков. А ещё мы поговорим о стиле модерн, и я научу вас отличать творческий почерк разных архитекторов, работавших в этом направлении.

Организационные детали