Ах, Арбат!. . Вы прогуляетесь по живописным переулкам Арбата вдали от суеты центральных улиц. Полюбуетесь старинными (и не очень) особняками, заглянете в уютные старомосковские дворики. Узнаете, как менялся облик этих
Описание экскурсии
По пути от Арбата до Пречистенки мы увидим:
- Классические «дворянские гнёзда» — послепожарные особняки начала 19 века
- Особняки второй половины 19 века, перестроенные их новыми хозяевами — купцами и фабрикантами — в духе эклектики
- Шикарные особняки в стиле модерн, созданные Фёдором Шехтелем, Львом Кекушевым и другими архитекторами, для богатейших предпринимателей начала 20 века
Я расскажу о тех, кто строил эти особняки, и тех, кто в них жил. О том, как совпали интересы новых обладателей миллионных состояний и молодых архитекторов и как это изменило облик Москвы рубежа 19–20 веков. А ещё мы поговорим о стиле модерн, и я научу вас отличать творческий почерк разных архитекторов, работавших в этом направлении.
Организационные детали
- Это пешая экскурсия без дополнительных расходов
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около СТ.М. «Смоленская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 941 туриста
Меня зовут Мила, я профессиональный гид по Москве. Вот уже 5 лет провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Ценю свою работу за возможность любоваться столицей и делиться этой радостью с путешественниками. Москва — удивительно красивый и интересный город. С радостью открою вам её явные и тайные места. Архитектуру называют «застывшей музыкой в камне». Надеюсь, мой рассказ поможет вам её услышать.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Благодарим экскурсовода. Материал подан интересно,запомнилось все,есть желание вникнуть в историю глубже,время пролетело на одном дыхании. Очень понравилось 🌹
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А
Благодарим Милу за интересную экскурсию. Спасибо!
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И
Экскурсовод быстро говорила заученный текст, не хотелось ее прерывать, а сама она сделать фото ни разу не предложила.
Мила
Ответ организатора:
Уважаемая Ирина! Мне жаль, что вы так низко оценили экскурсию. Для меня были сюрпризом ваши слова в завершении прогулки, что
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