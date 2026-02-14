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вы рассчитывали совсем на другой маршрут - по улице Арбат ("Старый Арбат" - по вашим словам)!То есть произошло недоразумение - ведь в описании экскурсии указано, что маршрут проходит по переулкам Арбата, а основной акцент делается на истории и архитектуре особняков.

Что касается темпа подачи материала мне жаль, вы не сообщили об этом на месте, я с удовольствием учла бы ваши пожелания.

Также хочу отметить, что мы заранее обсуждали ваши обстоятельства, и я постаралась предложить наиболее комфортные условия, в том числе предоставила скидку. Надеюсь, что будущие путешествия с Трипстером будут радовать вас больше.