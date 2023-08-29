Увидеть архитектурные шедевры 19 и 20 веков и узнать, кто их строил и для кого
Вы прогуляетесь по живописным переулкам Арбата вдали от шума и суеты центральных улиц.
Полюбуетесь старинной архитектурой, заглянете в московские дворики и услышите, как менялись облик этих мест и их обитатели.
Полюбуетесь старинной архитектурой, заглянете в московские дворики и услышите, как менялись облик этих мест и их обитатели.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
По пути от Арбата до Пречистенки мы увидим:
- Классические «дворянские гнёзда» — послепожарные особняки начала 19 века
- Особняки второй половины 19 века, перестроенные их новыми хозяевами — купцами и фабрикантами — в духе эклектики
- Шикарные особняки в стиле модерн, созданные архитекторами Шехтелем и Кекушевым для богатейших предпринимателей начала 20 века
Я расскажу о тех, кто строил эти особняки, и тех, кто в них жил. О том, как совпали интересы новых обладателей миллионных состояний и молодых архитекторов и как это изменило облик Москвы рубежа 19–20 веков. А ещё мы поговорим о стиле модерн, и я научу вас отличать творческий почерк разных архитекторов, работавших в этом направлении.
Организационные детали
- Это пешая экскурсия без дополнительных расходов
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около СТ.М. «Смоленская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 112 туристов
Меня зовут Мила, я профессиональный гид по Москве. Вот уже 5 лет провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Ценю свою работу за возможность любоваться столицей и делиться этой радостью с путешественниками. Москва — удивительно красивый и интересный город. С радостью открою вам её явные и тайные места. Архитектуру называют «застывшей музыкой в камне». Надеюсь, мой рассказ поможет вам её услышать.
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