Особняки в Арбатских переулках

Увидеть архитектурные шедевры 19 и 20 веков и узнать, кто их строил и для кого

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Ответы на вопросы
Вы прогуляетесь по живописным переулкам Арбата вдали от шума и суеты центральных улиц.

Полюбуетесь старинной архитектурой, заглянете в московские дворики и услышите, как менялись облик этих мест и их обитатели.
Особняки в Арбатских переулках
Особняки в Арбатских переулках
Особняки в Арбатских переулках
Особняки в Арбатских переулках
Особняки в Арбатских переулках
Особняки в Арбатских переулках
Особняки в Арбатских переулках
Особняки в Арбатских переулках
Особняки в Арбатских переулках
Особняки в Арбатских переулках
Особняки в Арбатских переулках
Особняки в Арбатских переулках
Особняки в Арбатских переулках
Особняки в Арбатских переулках
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По пути от Арбата до Пречистенки мы увидим:

  • Классические «дворянские гнёзда» — послепожарные особняки начала 19 века
  • Особняки второй половины 19 века, перестроенные их новыми хозяевами — купцами и фабрикантами — в духе эклектики
  • Шикарные особняки в стиле модерн, созданные архитекторами Шехтелем и Кекушевым для богатейших предпринимателей начала 20 века

Я расскажу о тех, кто строил эти особняки, и тех, кто в них жил. О том, как совпали интересы новых обладателей миллионных состояний и молодых архитекторов и как это изменило облик Москвы рубежа 19–20 веков. А ещё мы поговорим о стиле модерн, и я научу вас отличать творческий почерк разных архитекторов, работавших в этом направлении.

Организационные детали

  • Это пешая экскурсия без дополнительных расходов
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около СТ.М. «Смоленская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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