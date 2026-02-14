Мои заказы

Особняки в Арбатских переулках

Увидеть архитектурные шедевры 19 и 20 веков и узнать, кто их строил и для кого
Ах, Арбат!. . Вы прогуляетесь по живописным переулкам Арбата вдали от суеты центральных улиц. Полюбуетесь старинными (и не очень) особняками, заглянете в уютные старомосковские дворики. Узнаете, как менялся облик этих
читать дальшеуменьшить

мест, а вместе с ним — и их обитатели. Мы поговорим о классицизме, эклектике и модерне.

А еще я научу вас различать характерные черты стиля разных архитекторов и вы сможете сами разбираться, где Шехтель, а где Кекушев.

4.4
3 отзыва
Особняки в Арбатских переулках
Особняки в Арбатских переулках
Особняки в Арбатских переулках

Описание экскурсии

По пути от Арбата до Пречистенки мы увидим:

  • Классические «дворянские гнёзда» — послепожарные особняки начала 19 века
  • Особняки второй половины 19 века, перестроенные их новыми хозяевами — купцами и фабрикантами — в духе эклектики
  • Шикарные особняки в стиле модерн, созданные Фёдором Шехтелем, Львом Кекушевым и другими архитекторами, для богатейших предпринимателей начала 20 века

Я расскажу о тех, кто строил эти особняки, и тех, кто в них жил. О том, как совпали интересы новых обладателей миллионных состояний и молодых архитекторов и как это изменило облик Москвы рубежа 19–20 веков. А ещё мы поговорим о стиле модерн, и я научу вас отличать творческий почерк разных архитекторов, работавших в этом направлении.

Организационные детали

  • Это пешая экскурсия без дополнительных расходов
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около СТ.М. «Смоленская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 941 туриста
Меня зовут Мила, я профессиональный гид по Москве. Вот уже 5 лет провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Ценю свою работу за возможность любоваться столицей и делиться этой радостью с путешественниками. Москва — удивительно красивый и интересный город. С радостью открою вам её явные и тайные места. Архитектуру называют «застывшей музыкой в камне». Надеюсь, мой рассказ поможет вам её услышать.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
Н
Благодарим экскурсовода. Материал подан интересно,запомнилось все,есть желание вникнуть в историю глубже,время пролетело на одном дыхании. Очень понравилось 🌹
Вам был полезен этот отзыв?
А
Благодарим Милу за интересную экскурсию. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Экскурсовод быстро говорила заученный текст, не хотелось ее прерывать, а сама она сделать фото ни разу не предложила.
Мила
Мила
Ответ организатора:
Уважаемая Ирина! Мне жаль, что вы так низко оценили экскурсию. Для меня были сюрпризом ваши слова в завершении прогулки, что
читать дальшеуменьшить

вы рассчитывали совсем на другой маршрут - по улице Арбат ("Старый Арбат" - по вашим словам)!То есть произошло недоразумение - ведь в описании экскурсии указано, что маршрут проходит по переулкам Арбата, а основной акцент делается на истории и архитектуре особняков.
Что касается темпа подачи материала мне жаль, вы не сообщили об этом на месте, я с удовольствием учла бы ваши пожелания.
Также хочу отметить, что мы заранее обсуждали ваши обстоятельства, и я постаралась предложить наиболее комфортные условия, в том числе предоставила скидку. Надеюсь, что будущие путешествия с Трипстером будут радовать вас больше.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Особняки в Арбатских переулках»

Серебряный век в переулках Арбата
Пешая
2 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Серебряный век в переулках Арбата
Погрузитесь в атмосферу Серебряного века, прогуливаясь по арбатским переулкам. Узнайте о жизни и творчестве великих поэтов и писателей, посетив их любимые места
Начало: На Арбате
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
от 6200 ₽ за всё до 6 чел.
У Петровских ворот: архитектурные истории Москвы
Пешая
1.5 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
У Петровских ворот: архитектурные истории Москвы
Пройти по бульварам и дворикам и изучить архитектурные стили
Начало: У станции метро «Чеховская»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 19:00
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
2000 ₽ за человека
Экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке
Пешая
1.5 часа
100 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке
Погрузитесь в атмосферу загадочного особняка Морозова. Откройте тайны его интерьеров и узнайте историю семьи Морозовых
Начало: В Подсосенском переулке
15 авг в 11:30
16 авг в 13:30
2299 ₽ за человека
Нескучная прогулка по московским переулкам: между Тверской и Петровкой
Пешая
2 часа
-
10%
226 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Нескучная прогулка по московским переулкам: между Тверской и Петровкой
Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого
Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская
Расписание: в пятницу в 17:00, в субботу в 16:00, в воскресенье в 11:00
14 авг в 17:00
15 авг в 16:00
1350 ₽1500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 7100 ₽ за экскурсию