Профессиональный художник в реальном времени покажет весь процесс создания картины — от первого мазка до финальных акцентов.
Вы не просто будете рисовать, а шаг за шагом повторять работу за мастером, разбираясь в композиции, цвете и технике.
Такой формат идеально подойдёт тем, кто хочет понять основы живописи и получить уверенный результат.
Описание мастер-класса
На мастер-классе вы окажетесь в роли художника и вместе с мастером пройдёте весь путь создания картины. В уютной творческой атмосфере вы:
- освоите базовые приёмы живописи
- научитесь уверенно работать с кистью и красками, подбирать цветовую палитру, работать с формой и объёмом
- поймёте, как создаётся гармоничная композиция
В результате — собственная картина на холсте 30×40 см, которую вы заберёте с собой сразу после занятия.
Организационные детали
- Подходит для начинающих — опыт рисования не требуется
- Рисуем в центре Москвы. Все материалы включены: холст на подрамнике 30*40 см, краски, кисти, фартуки
- Программа 6+
- С вами будет профессиональный художник из нашей команды
в субботу в 15:30, в воскресенье в 12:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Таганская»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:30, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 126 туристов
Наша мастерская — место, где начинается ваше творчество. Мастер-классы — это больше чем занятие. Это опыт, эмоции и искусство, созданное своими руками. Вам не нужны опыт и материалы — всему
