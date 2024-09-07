Сегодня арт-центр «Хлебозавод» — излюбленное место городского отдыха — кафе, магазины, фестивальные площадки… Но это ещё и манифест архитектуры авангарда, а также уникальный пример того, как назначение здания воплотилось в его форме, объеме и материале.
Вы оцените феноменальную промышленную архитектуру, узнаете, как было устроено производство, и подниметесь на крышу главного корпуса.
Вы оцените феноменальную промышленную архитектуру, узнаете, как было устроено производство, и подниметесь на крышу главного корпуса.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 15:00, 16:30
Описание экскурсии
В 1920-х годах молодой инженер Георгий Марсаков предложил совершенно новую технологию, которая позволила выпекать рекордное количество хлеба. Его заводы имели форму гигантских цилиндров и напоминали огромные румяные караваи, возвышающиеся над Москвой. Всего Марсаков создал шесть подобных объектов, однако лишь некоторые получили вторую жизнь. Один из примеров — здание арт-центра «Хлебозавод», бывший промышленный объект, а в наши дни — памятник конструктивизма.
Вы увидите
- Цилиндрический корпус Хлебозавода снаружи
- Успешный пример ревитализации бывшей промышленной территории
- Панораму Москвы с крыши главного корпуса
Вы узнаете
- Почему молодому советскому государству было важно освободить женщину от «кухонного рабства»
- Как хлебозаводы помогали справляться с этой задачей
- Какие решения лежали в основе технологии, придуманной Георгием Марсаковым, и что из этого используется на современных конвейерах
- Как машинам-автоматам удавалось выпекать до сотни тонн хлебобулочных изделий практически без использования ручного труда
- Где ещё в Москве есть цилиндрические хлебозаводы и что на них происходит сейчас
Организационные детали
- Допуск на крышу осуществляется только в спортивной обуви или в обуви на плоской подошве, чтобы избежать повреждения кровли
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Дмитровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 415 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
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