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Сегодня арт-центр «Хлебозавод» — излюбленное место городского отдыха — кафе, магазины, фестивальные площадки… Но это ещё и манифест архитектуры авангарда, а также уникальный пример того, как назначение здания воплотилось в его форме, объеме и материале.



Вы оцените феноменальную промышленную архитектуру, узнаете, как было устроено производство, и подниметесь на крышу главного корпуса.