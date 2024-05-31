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Групповая
2.5 часа
Как читать фасады: архитектурная азбука для новичков
Перестать мыслить категориями «нравится/не нравится» и научиться различать стили
Начало: В Брюсовом переулке
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
1 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Дом переехал: как в Москве передвигали здания
Раскрыть феномен передвижки домов в советские времена и увидеть его примеры
Начало: У метро «Охотный ряд»
Завтра в 12:00
15 июня в 16:00
1 100₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Библиотека им. Ленина: от авангарда до сталинского ар-деко
Расшифровать архитектурный код библиотеки и посетить закрытые для читателей помещения
Начало: у библиотеки им. Ленина
Завтра в 12:00
29 июня в 12:00
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия31 мая 2024Было очень интересно
- ААлексей2 мая 2024Мне как инженеру экскурсия от "Москвы глазами инженера" понравилась. На мой взгляд, более глубоко погружают в тему с понятными, чёткими объяснениями. Экскурсия прошла отлично.
- ДДзергун18 марта 2024Экскурсия понравилась. Интересно и познавательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Москва Глазами Инженера»
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