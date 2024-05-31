Москва Глазами Инженера – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Москва Глазами Инженера» в Москве, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Как читать фасады: архитектурная азбука для новичков
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
2 отзыва
Как читать фасады: архитектурная азбука для новичков
Перестать мыслить категориями «нравится/не нравится» и научиться различать стили
Начало: В Брюсовом переулке
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
1 500 за человека
Дом переехал: как в Москве передвигали здания
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Дом переехал: как в Москве передвигали здания
Раскрыть феномен передвижки домов в советские времена и увидеть его примеры
Начало: У метро «Охотный ряд»
Завтра в 12:00
15 июня в 16:00
1 100 за человека
Библиотека им. Ленина: от авангарда до сталинского ар-деко
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Библиотека им. Ленина: от авангарда до сталинского ар-деко
Расшифровать архитектурный код библиотеки и посетить закрытые для читателей помещения
Начало: у библиотеки им. Ленина
Завтра в 12:00
29 июня в 12:00
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Москва Глазами Инженера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Как читать фасады: архитектурная азбука для новичков
  2. Дом переехал: как в Москве передвигали здания
  3. Библиотека им. Ленина: от авангарда до сталинского ар-деко
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Москва Глазами Инженера" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 2 800. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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