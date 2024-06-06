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Индивидуальная
2 часа
Москва через призму творчества Шехтеля: экскурсия в мир модерна и символизма
Погрузитесь в уникальный мир московского модерна, созданного Федором Шехтелем, и откройте для себя его сакральные законы и символы
Начало: В центре Москвы
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
От Арбата до Спиридоновки: путешествие по историческим особнякам Москвы
Погрузитесь в мир роскоши и истории, пройдя маршрутом от Арбата до Спиридоновки, и узнайте тайны московских особняков
Начало: В районе метро Арбатская
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 908₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная экскурсия по Москве: математика в жизни и искусстве (9+)
Математика - это не только точные науки, но и настоящая магия! Узнайте, как числа и формулы окружают нас повсюду, на интерактивной экскурсии по Москве
Начало: На Триумфальной площади
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петровка - душа Москвы: путешествие по историческому центру
Познакомьтесь с уникальным районом Москвы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Петровка ждет вас, чтобы открыть свои сокровища
Начало: В райне м. Охотный Ряд
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна» в Москве
Откройте для себя уникальные архитектурные шедевры модерна и пройдите 10 000 шагов по историческому центру Москвы
Начало: в районе метро Парк Культуры (кольцевая)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в особняк Рябушинского
Изучить снаружи и изнутри шедевр Федора Шехтеля и подняться по «той самой» лестнице
Начало: На Малой Никитской
Завтра в 14:00
9 июня в 15:30
1 999₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Замки Москвы, или Волшебная сказка Шехтеля
Познакомиться с выдающимся архитектором и узнать самое интересное о его шедеврах
Начало: В районе метро Пушкинская (выход 4)
9 июня в 13:30
16 июня в 13:30
5 350₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке
Увидеть, пожалуй, самые шикарные интерьеры столицы и услышать истории великих меценатов
Начало: в Подсосенском переулке
Завтра в 17:30
9 июня в 14:30
1 999₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Патрики - самый богемный район Москвы
Понять, почему Патриаршие стали так популярны, и узнать об их героях сквозь года
Начало: в районе метро Маяковская
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архитектурная сказка Шехтеля
Увидеть постройки короля московского модерна и проследить его жизненный и творческий путь
Начало: На Триумфальной площади
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
5 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шехтель - Моцарт русского модерна
Познакомиться с удивительными проектами самого яркого и одаренного русского зодчего начала 20 века
Начало: У метро Маяковская
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
Увидеть комнаты, в которых отдыхал, работал, принимал гостей и танцевал «водочный король»
Начало: В районе метро Тверская
1 999₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Особняки в Арбатских переулках
Увидеть архитектурные шедевры 19 и 20 веков и узнать, кто их строил и для кого
Начало: Около СТ.М. «Смоленская»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
В переулок сходи Трёхпрудный - душу моей души
Увидеть Москву архитектора Шехтеля и поэтессы Цветаевой
Начало: в районе станции метро «Пушкинская»
9 июня в 14:00
13 июня в 15:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Экскурсия прошла великолепно! Являясь коренными москвичами, почерпнули для себя много нового и интересного. 2 часа пролетели как один миг. Обязательно буду рекомендовать друзьям.
- ВВладимир2 июня 2024Очень хорошо прогулялись по Театральной площади и Петровке. Узнали много нового о Москве, ее жителях и архитектуре.
- ЕЕкатерина27 мая 2024Была чудесная и насыщенная экскурсия! Спасибо!
- ААнна24 мая 2024Незабываемая прогулка! Столько нового и интересного узнала! Большое спасибо Ирине! Просто вау!
- NNatalya20 мая 2024Отличная экскурсия, спасибо гиду за увлекательный рассказ
- ММарина20 мая 2024Экскурсия очень понравилась, ни минуты не скучали, содержательно и интересно. Спасибо большое
- ННикита19 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Особняк красивый, экскурсовод умный и при этом активно с нами взаимодействовал — большая редкость. Я сам историк,
- ММихаил6 мая 2024Прогулка выдалась отличная! Екатерина прекрасный рассказчик, - за несколько часов мы получили много интересной и полезной информации. Это не был сухой пересказ каких-то фактов, а скорее живое общение как мы и хотели. Нам очень понравилось:)
- ННина6 мая 2024Благодарны экскурсоводу Даниле за проведенную экскурсию!!! Желаем новых творческих успехов!
- ЭЭлен4 мая 2024Потрясающе провели время и узнали много нового с гидом Максимом! Понравилось все: богатство знаний рассказчика, увлекательный экскурс в мир московской архитектуры того времени, отсылки к интересным историческим персонажам и событиям. Спасибо большое за продуманный маршрут и экскурсию, очень рекомендуем!!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Москва Шехтеля»
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