Экскурсия прошла великолепно! Являясь коренными москвичами, почерпнули для себя много нового и интересного. 2 часа пролетели как один миг. Обязательно буду рекомендовать друзьям.

Очень хорошо прогулялись по Театральной площади и Петровке. Узнали много нового о Москве, ее жителях и архитектуре.

Экскурсия очень понравилась, ни минуты не скучали, содержательно и интересно. Спасибо большое

Экскурсия очень понравилась! Особняк красивый, экскурсовод умный и при этом активно с нами взаимодействовал — большая редкость. Я сам историк,

часто хожу на экскурсии, но редко пишу отзывы, а эта как-то особенно запомнилась. Частенько рекомендую её друзьям из нашего исторического клуба:)

Прогулка выдалась отличная! Екатерина прекрасный рассказчик, - за несколько часов мы получили много интересной и полезной информации. Это не был сухой пересказ каких-то фактов, а скорее живое общение как мы и хотели. Нам очень понравилось:)

Э Элен

Потрясающе провели время и узнали много нового с гидом Максимом! Понравилось все: богатство знаний рассказчика, увлекательный экскурс в мир московской архитектуры того времени, отсылки к интересным историческим персонажам и событиям. Спасибо большое за продуманный маршрут и экскурсию, очень рекомендуем!!