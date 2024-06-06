Экскурсии по домам Шехтеля в Москве

Найдено 14 экскурсий в категории «Москва Шехтеля» в Москве, цены от 1 999 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Москва, построенная Шехтелем
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Москва через призму творчества Шехтеля: экскурсия в мир модерна и символизма
Погрузитесь в уникальный мир московского модерна, созданного Федором Шехтелем, и откройте для себя его сакральные законы и символы
Начало: В центре Москвы
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480 за всё до 5 чел.
От Арбата до Спиридоновки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
От Арбата до Спиридоновки: путешествие по историческим особнякам Москвы
Погрузитесь в мир роскоши и истории, пройдя маршрутом от Арбата до Спиридоновки, и узнайте тайны московских особняков
Начало: В районе метро Арбатская
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 908 за всё до 6 чел.
Магия математики: интерактивная экскурсия (9+)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Увлекательная экскурсия по Москве: математика в жизни и искусстве (9+)
Математика - это не только точные науки, но и настоящая магия! Узнайте, как числа и формулы окружают нас повсюду, на интерактивной экскурсии по Москве
Начало: На Триумфальной площади
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 8 500 за всё до 5 чел.
Петровка - душа Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Петровка - душа Москвы: путешествие по историческому центру
Познакомьтесь с уникальным районом Москвы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Петровка ждет вас, чтобы открыть свои сокровища
Начало: В райне м. Охотный Ряд
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300 за всё до 4 чел.
Активная экскурсия «10000 шагов московского модерна»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна» в Москве
Откройте для себя уникальные архитектурные шедевры модерна и пройдите 10 000 шагов по историческому центру Москвы
Начало: в районе метро Парк Культуры (кольцевая)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия в особняк Рябушинского
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
27 отзывов
Групповая экскурсия в особняк Рябушинского
Изучить снаружи и изнутри шедевр Федора Шехтеля и подняться по «той самой» лестнице
Начало: На Малой Никитской
Завтра в 14:00
9 июня в 15:30
1 999 за человека
Замки Москвы, или Волшебная сказка Шехтеля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Замки Москвы, или Волшебная сказка Шехтеля
Познакомиться с выдающимся архитектором и узнать самое интересное о его шедеврах
Начало: В районе метро Пушкинская (выход 4)
9 июня в 13:30
16 июня в 13:30
5 350 за всё до 10 чел.
Экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
28 отзывов
Экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке
Увидеть, пожалуй, самые шикарные интерьеры столицы и услышать истории великих меценатов
Начало: в Подсосенском переулке
Завтра в 17:30
9 июня в 14:30
1 999 за человека
Патрики - самый богемный район Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Патрики - самый богемный район Москвы
Понять, почему Патриаршие стали так популярны, и узнать об их героях сквозь года
Начало: в районе метро Маяковская
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
12 000 за всё до 5 чел.
Архитектурная сказка Шехтеля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Архитектурная сказка Шехтеля
Увидеть постройки короля московского модерна и проследить его жизненный и творческий путь
Начало: На Триумфальной площади
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
5 700 за всё до 10 чел.
Шехтель - Моцарт русского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Шехтель - Моцарт русского модерна
Познакомиться с удивительными проектами самого яркого и одаренного русского зодчего начала 20 века
Начало: У метро Маяковская
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
7 000 за всё до 6 чел.
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
Групповая
1.5 часа
4 отзыва
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
Увидеть комнаты, в которых отдыхал, работал, принимал гостей и танцевал «водочный король»
Начало: В районе метро Тверская
1 999 за человека
Особняки в Арбатских переулках
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Особняки в Арбатских переулках
Увидеть архитектурные шедевры 19 и 20 веков и узнать, кто их строил и для кого
Начало: Около СТ.М. «Смоленская»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 900 за всё до 10 чел.
В переулок сходи Трёхпрудный - душу моей души
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
В переулок сходи Трёхпрудный - душу моей души
Увидеть Москву архитектора Шехтеля и поэтессы Цветаевой
Начало: в районе станции метро «Пушкинская»
9 июня в 14:00
13 июня в 15:00
8 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Шехтель - Моцарт русского модерна
    Экскурсия прошла великолепно! Являясь коренными москвичами, почерпнули для себя много нового и интересного. 2 часа пролетели как один миг. Обязательно буду рекомендовать друзьям.
  • В
    Владимир
    2 июня 2024
    Петровка - душа Москвы
    Очень хорошо прогулялись по Театральной площади и Петровке. Узнали много нового о Москве, ее жителях и архитектуре.
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Активная экскурсия «10000 шагов московского модерна»
    Была чудесная и насыщенная экскурсия! Спасибо!
  • А
    Анна
    24 мая 2024
    Петровка - душа Москвы
    Незабываемая прогулка! Столько нового и интересного узнала! Большое спасибо Ирине! Просто вау!
  • N
    Natalya
    20 мая 2024
    Групповая экскурсия в особняк Рябушинского
    Отличная экскурсия, спасибо гиду за увлекательный рассказ
    Отличная экскурсия, спасибо гиду за увлекательный рассказОтличная экскурсия, спасибо гиду за увлекательный рассказОтличная экскурсия, спасибо гиду за увлекательный рассказ
  • М
    Марина
    20 мая 2024
    Экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке
    Экскурсия очень понравилась, ни минуты не скучали, содержательно и интересно. Спасибо большое
  • Н
    Никита
    19 мая 2024
    Экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке
    Экскурсия очень понравилась! Особняк красивый, экскурсовод умный и при этом активно с нами взаимодействовал — большая редкость. Я сам историк,
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    часто хожу на экскурсии, но редко пишу отзывы, а эта как-то особенно запомнилась. Частенько рекомендую её друзьям из нашего исторического клуба:)

    Экскурсия очень понравилась! Особняк красивый, экскурсовод умный и при этом активно с нами взаимодействовал — большаяЭкскурсия очень понравилась! Особняк красивый, экскурсовод умный и при этом активно с нами взаимодействовал — большаяЭкскурсия очень понравилась! Особняк красивый, экскурсовод умный и при этом активно с нами взаимодействовал — большаяЭкскурсия очень понравилась! Особняк красивый, экскурсовод умный и при этом активно с нами взаимодействовал — большая
  • М
    Михаил
    6 мая 2024
    Патрики - самый богемный район Москвы
    Прогулка выдалась отличная! Екатерина прекрасный рассказчик, - за несколько часов мы получили много интересной и полезной информации. Это не был сухой пересказ каких-то фактов, а скорее живое общение как мы и хотели. Нам очень понравилось:)
  • Н
    Нина
    6 мая 2024
    Магия математики: интерактивная экскурсия (9+)
    Благодарны экскурсоводу Даниле за проведенную экскурсию!!! Желаем новых творческих успехов!
  • Э
    Элен
    4 мая 2024
    Активная экскурсия «10000 шагов московского модерна»
    Потрясающе провели время и узнали много нового с гидом Максимом! Понравилось все: богатство знаний рассказчика, увлекательный экскурс в мир московской архитектуры того времени, отсылки к интересным историческим персонажам и событиям. Спасибо большое за продуманный маршрут и экскурсию, очень рекомендуем!!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Москва Шехтеля»

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  4. Петровка - душа Москвы
  5. Активная экскурсия «10000 шагов московского модерна»
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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