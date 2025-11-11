Мои заказы

Фёдор Шехтель - гениальный романтик модерна

Прогуляться по Москве и ощутить, как душа и характер зодчего отразились в его произведениях
Экскурсия посвящена Фёдору Шехтелю — главному мастеру русского модерна.

Вы пройдёте по московским улицам, где сохранились его шедевры, увидите ранние и поздние работы архитектора, узнаете, как складывался его стиль и чем он отличается от других направлений.

Эта прогулка — не только о зданиях, но и о судьбе зодчего, который сумел воплотить в камне романтику и красоту своего времени.
5
3 отзыва
Описание экскурсии

  • На Большой Никитской вы увидите один из первых архитектурных опытов молодого Шехтеля в русском стиле
  • А на Малой Никитской и Спиридоновке — всемирно известные шедевры модерна
  • В Ермолаевском переулке полюбуетесь очаровательной «избушкой непотребной» — так мастер шутливо назвал первый особняк, построенный по собственному проекту
  • На Большой Садовой рассмотрите его последний дом. В нём семье Шехтеля довелось счастливо жить совсем недолго, а после были невзгоды, скитания по квартирам, нужда, болезнь и тяжёлый уход
  • На Аллее Архитектора Шетеля постоите у поклонного креста на месте храма, откуда великий зодчий ушёл в свой последний путь

И, вспомнив всё увиденное на экскурсии, наверняка восхититесь великим художником, который даже в самые тяжёлые для искусства времена сохранял верность архитектуре, живописи и скульптуре — трём сёстрам, как он сам их называл.

Я расскажу:

  • о творческом пути и человеческой судьбе Фёдора Шехтеля
  • чем модерн отличается от других архитектурных стилей и в чём мастера модерна черпали вдохновение
  • почему модерн называют последним «большим стилем» в искусстве

А также раскрою секреты своеобразия стиля Шехтеля и помогу подробно рассмотреть его архитектурные работы — настоящее украшение Москвы.

Организационные детали

  • Программа 10+
  • Достопримечательности осматриваем снаружи

во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг в 10:00

Стоимость экскурсии

Стандартный билет1500 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Елена
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 152 туристов
Я аккредитованный гид, родилась и живу в Москве. Очень люблю свой город, хочу рассказывать людям о его истории и судьбах прославивших его людей. Я покажу вам Москву не официальную, не парадную, а повседневную, уютную, непосредственную. Для меня Москва — не набор достопримечательностей, а живой организм с историей и характером.

Отзывы и рейтинг

Е
Елена
11 ноя 2025
Елена отличный профессионал своего дела. Доходчиво легко и информативно провела экскурсию просто Браво
О
Ольга
22 окт 2025
Хорошая экскурсия, гид обратила внимание на некоторые детали, которые я раньше не замечала.
Ю
Юлия
19 окт 2025
Великолепно, познавательно, интересно

Входит в следующие категории Москвы

