Экскурсия посвящена Фёдору Шехтелю — главному мастеру русского модерна.
Вы пройдёте по московским улицам, где сохранились его шедевры, увидите ранние и поздние работы архитектора, узнаете, как складывался его стиль и чем он отличается от других направлений.
Эта прогулка — не только о зданиях, но и о судьбе зодчего, который сумел воплотить в камне романтику и красоту своего времени.
Описание экскурсии
- На Большой Никитской вы увидите один из первых архитектурных опытов молодого Шехтеля в русском стиле
- А на Малой Никитской и Спиридоновке — всемирно известные шедевры модерна
- В Ермолаевском переулке полюбуетесь очаровательной «избушкой непотребной» — так мастер шутливо назвал первый особняк, построенный по собственному проекту
- На Большой Садовой рассмотрите его последний дом. В нём семье Шехтеля довелось счастливо жить совсем недолго, а после были невзгоды, скитания по квартирам, нужда, болезнь и тяжёлый уход
- На Аллее Архитектора Шетеля постоите у поклонного креста на месте храма, откуда великий зодчий ушёл в свой последний путь
И, вспомнив всё увиденное на экскурсии, наверняка восхититесь великим художником, который даже в самые тяжёлые для искусства времена сохранял верность архитектуре, живописи и скульптуре — трём сёстрам, как он сам их называл.
Я расскажу:
- о творческом пути и человеческой судьбе Фёдора Шехтеля
- чем модерн отличается от других архитектурных стилей и в чём мастера модерна черпали вдохновение
- почему модерн называют последним «большим стилем» в искусстве
А также раскрою секреты своеобразия стиля Шехтеля и помогу подробно рассмотреть его архитектурные работы — настоящее украшение Москвы.
Организационные детали
- Программа 10+
- Достопримечательности осматриваем снаружи
во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 152 туристов
Я аккредитованный гид, родилась и живу в Москве. Очень люблю свой город, хочу рассказывать людям о его истории и судьбах прославивших его людей. Я покажу вам Москву не официальную, не парадную, а повседневную, уютную, непосредственную. Для меня Москва — не набор достопримечательностей, а живой организм с историей и характером.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
11 ноя 2025
Елена отличный профессионал своего дела. Доходчиво легко и информативно провела экскурсию просто Браво
О
Ольга
22 окт 2025
Хорошая экскурсия, гид обратила внимание на некоторые детали, которые я раньше не замечала.
Ю
Юлия
19 окт 2025
Великолепно, познавательно, интересно
Входит в следующие категории Москвы
