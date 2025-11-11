Экскурсия посвящена Фёдору Шехтелю — главному мастеру русского модерна. Вы пройдёте по московским улицам, где сохранились его шедевры, увидите ранние и поздние работы архитектора, узнаете, как складывался его стиль и чем он отличается от других направлений. Эта прогулка — не только о зданиях, но и о судьбе зодчего, который сумел воплотить в камне романтику и красоту своего времени.

Описание экскурсии

На Большой Никитской вы увидите один из первых архитектурных опытов молодого Шехтеля в русском стиле

полюбуетесь очаровательной «избушкой непотребной» — так мастер шутливо назвал первый особняк, построенный по собственному проекту На Большой Садовой рассмотрите его последний дом. В нём семье Шехтеля довелось счастливо жить совсем недолго, а после были невзгоды, скитания по квартирам, нужда, болезнь и тяжёлый уход

И, вспомнив всё увиденное на экскурсии, наверняка восхититесь великим художником, который даже в самые тяжёлые для искусства времена сохранял верность архитектуре, живописи и скульптуре — трём сёстрам, как он сам их называл.

Я расскажу:

о творческом пути и человеческой судьбе Фёдора Шехтеля

чем модерн отличается от других архитектурных стилей и в чём мастера модерна черпали вдохновение

почему модерн называют последним «большим стилем» в искусстве

А также раскрою секреты своеобразия стиля Шехтеля и помогу подробно рассмотреть его архитектурные работы — настоящее украшение Москвы.

Организационные детали