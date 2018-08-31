2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На рубеже 19-20 веков Москва стала центром пересечения всех модных тенденций в архитектуре, живописи и музыке. Прогуливаясь со мной по Остоженке и Пречистенке, вы перенесетесь в эпоху Серебряного века, узнаете о его знаковых фигурах, философии и творческих поисках. Я помогу вам разобраться в архитектуре модерна, уловить её настроение и ритм, а также подметить причудливые образы и символы на изящных фасадах.

Что вас ожидает

Архитектура модерна на улицах Москвы

Мы прогуляемся по старинным улицам Остоженке, Пречистенке и извилистым переулкам, рассматривая причудливые особняки и доходные дома стиля модерн. Вы увидите сказочный Дом Перцовой, где просматриваются русские национальные мотивы, найдете на улицах Москвы здания в стилях французского и английского модерна, рассмотрите таинственный средневековый замок, прозрачное крыло стрекозы, экзотических драконов, русалок и переплетающихся змей на стенах и фасадах особняков. Пройдете мимо дома Айседоры Дункан — законодательницы стиля модерн в танце. Вам откроются главные черты модернистской архитектуры: поиск новых форм и текстур, стремление к гармонии и единению с природой, привнесение красоты в жизнь.

Модерн в искусстве Серебряного века

Вы перенесетесь в Россию эпохи Серебряного века, когда разные виды искусства соединялись и находили отклик друг в друге. Мы поговорим о ключевых архитекторах, художниках, поэтах, музыкантах и танцорах, творивших в ту эпоху. Вы не только узнаете о философии модерна, но и попробуете понять эту архитектуру, почувствовать ее ритм, настроение и главные образы через музыку и стихи Серебряного века.

История русского модерна в лицах

На прогулке мы также поговорим о московских купцах, меценатах и коллекционерах, создававших уникальный архитектурный образ Москвы эпохи модерн. Вы узнаете, почему модерн в Москве называли «рекковский стиль». Увидите загадочные тени и «образы изменчивых фантазий» на фасадах, рассмотрите здания архитекторов-модернистов Кекушева, Жерихова и Валькотта, а также найдете интересные архитектурные детали, ставшие их «визитными карточками».

Кому подходит эта экскурсия

Путешественникам, которые интересуются архитектурой и искусством Серебряного века, а также хотят глубже узнать историю культурной жизни Москвы.