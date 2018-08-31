2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Загадки модерна Серебряного века

Разобраться в особенностях архитектуры модерна и его связи с русским искусством начала 20 века

Marina
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Marina – ваш гид
На рубеже 19-20 веков Москва стала центром пересечения всех модных тенденций в архитектуре, живописи и музыке.

Прогуливаясь со мной по Остоженке и Пречистенке, вы перенесетесь в эпоху Серебряного века, узнаете о его знаковых фигурах, философии и творческих поисках.

Я помогу вам разобраться в архитектуре модерна, уловить её настроение и ритм, а также подметить причудливые образы и символы на изящных фасадах.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча м.Кропоткинская
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У этой экскурсии2 отзыва
4
Загадки модерна Серебряного века
Загадки модерна Серебряного века

Что вас ожидает

Архитектура модерна на улицах Москвы
Мы прогуляемся по старинным улицам Остоженке, Пречистенке и извилистым переулкам, рассматривая причудливые особняки и доходные дома стиля модерн. Вы увидите сказочный Дом Перцовой, где просматриваются русские национальные мотивы, найдете на улицах Москвы здания в стилях французского и английского модерна, рассмотрите таинственный средневековый замок, прозрачное крыло стрекозы, экзотических драконов, русалок и переплетающихся змей на стенах и фасадах особняков. Пройдете мимо дома Айседоры Дункан — законодательницы стиля модерн в танце. Вам откроются главные черты модернистской архитектуры: поиск новых форм и текстур, стремление к гармонии и единению с природой, привнесение красоты в жизнь.

Модерн в искусстве Серебряного века
Вы перенесетесь в Россию эпохи Серебряного века, когда разные виды искусства соединялись и находили отклик друг в друге. Мы поговорим о ключевых архитекторах, художниках, поэтах, музыкантах и танцорах, творивших в ту эпоху. Вы не только узнаете о философии модерна, но и попробуете понять эту архитектуру, почувствовать ее ритм, настроение и главные образы через музыку и стихи Серебряного века.

История русского модерна в лицах
На прогулке мы также поговорим о московских купцах, меценатах и коллекционерах, создававших уникальный архитектурный образ Москвы эпохи модерн. Вы узнаете, почему модерн в Москве называли «рекковский стиль». Увидите загадочные тени и «образы изменчивых фантазий» на фасадах, рассмотрите здания архитекторов-модернистов Кекушева, Жерихова и Валькотта, а также найдете интересные архитектурные детали, ставшие их «визитными карточками».

Кому подходит эта экскурсия

Путешественникам, которые интересуются архитектурой и искусством Серебряного века, а также хотят глубже узнать историю культурной жизни Москвы.

Загадки модерна Серебряного века
Загадки модерна Серебряного века
Загадки модерна Серебряного века
Загадки модерна Серебряного века
Загадки модерна Серебряного века
Загадки модерна Серебряного века
Загадки модерна Серебряного века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура м.Кропоткинская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marina
Marina
Коренная москвичка, аккредитованный экскурсовод, образование высшее, дополнительное образование по специальности «История искусства». Увлекаюсь разными видами искусства — музыкой, архитектурными стилями, историей Москвы, иконографией. Постоянно занимаюсь повышением квалификации — посещаю мастер-классы и тематические лекции по интересующим меня вопросам истории, искусствоведения и архитектуры. В любой деятельности считаю главным наличие творческого начала, увлеченности. Для меня работа экскурсовода — это живое общение с людьми, обмен мыслями, знаниями, совместный опыт познания шедевров искусства и истории города. Стремлюсь заинтересовать и увлечь аудиторию в процессе экскурсии, дать ощущение совместного творчества. Хочу быть востребованным, высокообразованным экскурсоводом, способным вдохновлять людей красотой произведений искусства.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

31 августа 2018
Потрясающе интересная экскурсия! Открыли для себя много нового.Марина прекрасно знает материал не только по теме экскурсии,на все вопросы отвечала развернуто , никуда не спешила.После экскурсии, осталось приятное послевкусие ии желание встретится с Мариной снова
Татьяна
25 марта 2018
Экскурсия была без отзывов, все равно, что кот в мешке. Не могу сказать, что получила от нее все, на что рассчитывала. Посмотрели несколько домов в стиле модерн. Из них я видела ранее только один- это хорошо. На мой взгляд не нужно начинать экскурсию с музея им. Пушкина, т.к. люди, которые идут на эту экскурсию, уже умеют отличить модерн от других стилей (мнение субъективно). Слишком затянуты и однообразны описания у каждого дома. Когда Марина разошлась, мы уже замерзли и устали. Хотелось посмотреть больше красоты. Не хватило энергии от экскурсовода. В любом случае, спасибо Марине за не зря проведенное время.

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