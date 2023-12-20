2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На рубеже 19-20 веков Москва стала центром пересечения всех модных тенденций в архитектуре, живописи и музыке.
Прогуливаясь со мной по Остоженке и Пречистенке, вы перенесётесь в эпоху Серебряного века и узнаете о его знаковых фигурах.
Я помогу разобраться в архитектуре модерна, уловить её настроение и ритм, а также подметить причудливые образы и символы.
Прогуливаясь со мной по Остоженке и Пречистенке, вы перенесётесь в эпоху Серебряного века и узнаете о его знаковых фигурах.
Я помогу разобраться в архитектуре модерна, уловить её настроение и ритм, а также подметить причудливые образы и символы.
Описание экскурсии
Архитектура модерна на улицах Москвы
Эта прогулка станет путешествием в эпоху Серебряного века — время, когда разные виды искусства тесно переплетались и вдохновляли друг друга. Мы прогуляемся по Остоженке, Пречистенке и ближайшим переулкам, где причудливые особняки и доходные дома в стиле модерн создают особую атмосферу. Вы увидите:
- сказочный Дом Перцовой с уникальными русскими национальными мотивами
- образцы французского и английского модерна
- таинственный средневековый замок и лёгкое «крыло стрекозы»
- экзотических драконов, русалок и переплетающихся змей на фасадах
- дом Айседоры Дункан — законодательницы модерна в танце
Гении Серебряного века
Мы поговорим о ключевых творцах того времени: архитекторах, художниках, поэтах, музыкантах и танцорах. Вы не просто прикоснётесь к философии модерна, но и узнаете:
- как музыка и поэзия той эпохи помогают понять архитектурные образы
- почему московский модерн называли «рекковским стилем»
- истории купцов и меценатов, создававших архитектурный облик Москвы
- значении деталей в творениях Кекушева, Жерихова и Валькота
- как прочитать «образы изменчивых фантазий» в декоре зданий.
Организационные детали
- Возможно провести экскурсию для группы из 4-10 человек за доплату — 500 ₽ с чел. Цену для большего числа участников уточняйте в переписке с гидом
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2140 туристов
Коренная москвичка, аккредитованный гид, высшее образование, дополнительное — «История искусства». Есть аккредитация на проведение экскурсий в Третьяковской галерее, ГМИИ им. Пушкина, на временных и постоянных музейных выставках. В любой деятельности считаю
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия очень понравилась!
Марина очень эрудированная, интересно рассказывает и грамотно строит маршрут, так, что не устанешь. Под конец стали отличать разные нюансы на фасадах домов. Замечательная экскурсия, мы в восторге!
Марина очень эрудированная, интересно рассказывает и грамотно строит маршрут, так, что не устанешь. Под конец стали отличать разные нюансы на фасадах домов. Замечательная экскурсия, мы в восторге!
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А
Экскурсия отличная, пролетела на одном дыхании! Очень увлекательный рассказ, построенный на взаимосвязи истории, архитектуры, искусства и танца начала 20 века. После экскурсии хотелось погрузиться в эту тему еще более глубоко, гид дала рекомендации. Огромная благодарность Марине за праздничное настроение 31 декабря!
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Л
Потрясающе интересная экскурсия! Открыли для себя много нового. Марина прекрасно знает материал не только по теме экскурсии,на все вопросы отвечала развернуто, никуда не спешила. После экскурсии, осталось приятное послевкусие ии желание встретится с Мариной снова
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Спасибо Марине, которая дала нам возможность со знанием дела полюбоваться архитектурными достопримечательностями Москвы.
Интересно и неутомительно.
Интересно и неутомительно.
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Р
По Московской застройке можно изучать историю архитектуры. В форме индивидуальной экскурсии с приятным знающим человеком это вдвойне интересно!
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Экскурсия была без отзывов, все равно, что кот в мешке. Не могу сказать, что получила от нее все, на что рассчитывала. Посмотрели несколько домов в стиле модерн. Из них я
Марина
Ответ организатора:
Большое спасибо Татьяне за конструктивный отзыв. Я также очень благодарна участникам экскурсии за их внимание, интерес и вдохновение во время
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