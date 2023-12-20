2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На рубеже 19-20 веков Москва стала центром пересечения всех модных тенденций в архитектуре, живописи и музыке. Прогуливаясь со мной по Остоженке и Пречистенке, вы перенесётесь в эпоху Серебряного века и узнаете о его знаковых фигурах. Я помогу разобраться в архитектуре модерна, уловить её настроение и ритм, а также подметить причудливые образы и символы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Архитектура модерна на улицах Москвы

Эта прогулка станет путешествием в эпоху Серебряного века — время, когда разные виды искусства тесно переплетались и вдохновляли друг друга. Мы прогуляемся по Остоженке, Пречистенке и ближайшим переулкам, где причудливые особняки и доходные дома в стиле модерн создают особую атмосферу. Вы увидите:

сказочный Дом Перцовой с уникальными русскими национальными мотивами

образцы французского и английского модерна

таинственный средневековый замок и лёгкое «крыло стрекозы»

экзотических драконов, русалок и переплетающихся змей на фасадах

дом Айседоры Дункан — законодательницы модерна в танце

Гении Серебряного века

Мы поговорим о ключевых творцах того времени: архитекторах, художниках, поэтах, музыкантах и танцорах. Вы не просто прикоснётесь к философии модерна, но и узнаете:

как музыка и поэзия той эпохи помогают понять архитектурные образы

почему московский модерн называли «рекковским стилем»

истории купцов и меценатов, создававших архитектурный облик Москвы

значении деталей в творениях Кекушева, Жерихова и Валькота

как прочитать «образы изменчивых фантазий» в декоре зданий.

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