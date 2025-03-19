Ольга — ваш гид в Москве

читать дальше диалога. Для меня самое важное — это заинтересовать человека, чтобы у него появилось желание, азарт, интерес через предлагаемую тему делать свои собственные открытия о мире и о себе. Что умею помимо рассказов об искусстве, культуре и человеке — создавать и передавать хорошее настроение и состояние.

Работаю с путешественниками в Москве уже много лет, аккредитованный гид-переводчик (немецкий язык) с 2003 года. Провожу экскурсии на русском и немецком языке. Люблю живое общение, поэтому строю экскурсии в форме