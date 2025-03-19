Прогулка по галерее — это путешествие во времени и пространстве. Поразмышляйте о судьбах художников и сюжетах, чтобы узнать что-то новое о себе.
Познакомьтесь с авангардистами, мастерами соцреализма, сурового стиля, Лианозовской школы и концептуалистами, чтобы убедиться: искусство гораздо ближе к повседневной жизни, чем принято считать.
Познакомьтесь с авангардистами, мастерами соцреализма, сурового стиля, Лианозовской школы и концептуалистами, чтобы убедиться: искусство гораздо ближе к повседневной жизни, чем принято считать.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с произведениями:
- сплавившего романтику и быт Марка Шагала («Над городом»)
- автора концепции о беспредметном в искусстве Казимира Малевича («Чёрный квадрат»)
- шагнувшего за пределы холста Владимира Татлина («Башня III Интернационала»)
- писавшего не предметы, а их тайную душу Василия Кандинского («Композиция VII»)
- затворника-философа Павла Филонова («Корабли»)
Остановитесь у картин Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, грузинского художника-самоучки Нико Пиросмани. Вспомните научные открытия начала 20 века, услышите на холсте Аристарха Лентулова звон колокольни Ивана Великого, посмотрите из окна вагона поезда на тайгу. И узнаете о великом коллекционере, благодаря которому у нас есть возможность изучать работы художников в Новой Третьяковке.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входной билет с правом ведения экскурсии на каждого участника — 850 ₽. Средства на билеты нужно заранее перевести гиду, чтобы она выкупила их до начала экскурсии. Подробности — в сообщениях
- Вход со стороны противоположной набережной Москвы-реки
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Работаю с путешественниками в Москве уже много лет, аккредитованный гид-переводчик (немецкий язык) с 2003 года. Провожу экскурсии на русском и немецком языке. Люблю живое общение, поэтому строю экскурсии в формеЗадать вопрос
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