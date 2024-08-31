Дом-коммуна текстильного института — один из самых ярких памятников авангарда в России.
Вы увидите, как в нём воплотились все принципы современной архитектуры: ножки-опоры, плоские кровли, свободные планировки и фасады, ленточные окна.
А ещё узнаете, какие функции выполнял каждый из трёх корпусов, и как был устроен распорядок дня студента в 1930-х.
Вы увидите, как в нём воплотились все принципы современной архитектуры: ножки-опоры, плоские кровли, свободные планировки и фасады, ленточные окна.
А ещё узнаете, какие функции выполнял каждый из трёх корпусов, и как был устроен распорядок дня студента в 1930-х.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 19:00
Описание экскурсии
В уникальном здании есть всё, чем славится эта эпоха — и новаторская архитектура, и радикальный эксперимент по устройству быта.
Вы увидите:
- один из редких в Москве пандусов вместо лестницы
- фрагменты оригинального стального каркаса дома
- все архитектурные принципы авангарда, сформулированные Ле Корбюзье и воплощенные Николаевым
И узнаете:
- что такое дома-коммуны и удался ли этот эксперимент в советские 1920-е
- какой распорядок дня предполагался для строителей светлого будущего
- как здание дома-коммуны устроено изнутри и что позволило его построить
- как отличить здания, конструктивистские только по форме, от зданий, конструктивистских по содержанию
- как архитектурная утопия пережила столкновение с реальностью и почему здание так хорошо выглядит в наши дни
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит на улице (около 45 минут)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Орджоникидзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 403 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
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