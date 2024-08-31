Машина для жилья. Экскурсия по дому-коммуне на Орджоникидзе

Увидеть один из самых ярких примеров архитектуры московского конструктивизма (в группе)
Дом-коммуна текстильного института — один из самых ярких памятников авангарда в России.

Вы увидите, как в нём воплотились все принципы современной архитектуры: ножки-опоры, плоские кровли, свободные планировки и фасады, ленточные окна.

А ещё узнаете, какие функции выполнял каждый из трёх корпусов, и как был устроен распорядок дня студента в 1930-х.
Машина для жилья. Экскурсия по дому-коммуне на Орджоникидзе
Машина для жилья. Экскурсия по дому-коммуне на Орджоникидзе
Машина для жилья. Экскурсия по дому-коммуне на Орджоникидзе
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 19:00

Описание экскурсии

В уникальном здании есть всё, чем славится эта эпоха — и новаторская архитектура, и радикальный эксперимент по устройству быта.

Вы увидите:

  • один из редких в Москве пандусов вместо лестницы
  • фрагменты оригинального стального каркаса дома
  • все архитектурные принципы авангарда, сформулированные Ле Корбюзье и воплощенные Николаевым

И узнаете:

  • что такое дома-коммуны и удался ли этот эксперимент в советские 1920-е
  • какой распорядок дня предполагался для строителей светлого будущего
  • как здание дома-коммуны устроено изнутри и что позволило его построить
  • как отличить здания, конструктивистские только по форме, от зданий, конструктивистских по содержанию
  • как архитектурная утопия пережила столкновение с реальностью и почему здание так хорошо выглядит в наши дни

Организационные детали

  • Часть экскурсии проходит на улице (около 45 минут)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Орджоникидзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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