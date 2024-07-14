В начале 20-х годов граждане молодой Советской Республики стекаются в новую столицу — Москву. Её население растёт как на дрожжах. Начинается бум жилищного строительства. А где появляются дома, там и инфраструктура — школы, фабрики-кухни, бани. На экскурсии вы увидите постройки эпохи 1920–30-х годов.
Мы обсудим, откуда взялся авангард, как градостроители собирались расселять советских граждан и многое другое.
Мы обсудим, откуда взялся авангард, как градостроители собирались расселять советских граждан и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 16:00, 17:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите и вдумчиво разберёте:
- Жилой район «Усачёвку» — один из первых рабочих посёлков эпохи авангарда.
- Фабрику-кухню — типичный феномен 1920-х годов.
- Школу периода авангарда и Усачёвские бани.
- Общежитие Института красной профессуры.
Вы узнаете:
- Что такое авангардная архитектура и как она возникла в нашей стране.
- Какие способы расселения горожан предлагали градостроители в 1920-х годах.
- Как жили москвичи и как работали фабрики-кухни, бани и другие учреждения обслуживания населения.
- Каким образом стремились реформировать школы и что из этого вышло.
- Как умирает авангард и что такое ар-деко.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|990 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 259 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
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