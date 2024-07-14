Авангард для жизни: экскурсия по Хамовникам 1920-30-х годов

Рассмотреть знаковые здания и выяснить, как жили москвичи эпохи НЭП и первой пятилетки
В начале 20-х годов граждане молодой Советской Республики стекаются в новую столицу — Москву. Её население растёт как на дрожжах. Начинается бум жилищного строительства. А где появляются дома, там и инфраструктура — школы, фабрики-кухни, бани. На экскурсии вы увидите постройки эпохи 1920–30-х годов.

Мы обсудим, откуда взялся авангард, как градостроители собирались расселять советских граждан и многое другое.
Авангард для жизни: экскурсия по Хамовникам 1920-30-х годов
Авангард для жизни: экскурсия по Хамовникам 1920-30-х годов
Авангард для жизни: экскурсия по Хамовникам 1920-30-х годов
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 16:00, 17:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите и вдумчиво разберёте:

  • Жилой район «Усачёвку» — один из первых рабочих посёлков эпохи авангарда.
  • Фабрику-кухню — типичный феномен 1920-х годов.
  • Школу периода авангарда и Усачёвские бани.
  • Общежитие Института красной профессуры.

Вы узнаете:

  • Что такое авангардная архитектура и как она возникла в нашей стране.
  • Какие способы расселения горожан предлагали градостроители в 1920-х годах.
  • Как жили москвичи и как работали фабрики-кухни, бани и другие учреждения обслуживания населения.
  • Каким образом стремились реформировать школы и что из этого вышло.
  • Как умирает авангард и что такое ар-деко.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет990 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

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