Музейными тропами: прогулка без этикеток

Для тех, кто устал ходить в музеи «для галочки» и хочет вернуть живой интерес к ним
Я приглашаю вас на музейную прогулку, но в сами музеи мы заходить не будем. Поговорим о них снаружи, рассмотрим здания, обсудим их историю и почувствуем дух места. Я постаралась сделать эту экскурсию ценной и живой. Собрала детали, через которые можно понять эти заведения. Всё для того, чтобы посещение музеев обрело для вас новые смыслы.
Описание экскурсии

Наш маршрут:

  • Российская государственная библиотека. Здесь собраны книги, которые сохранили не только знания, но и те системы ценностей, что формировали мировосприятие поколений.
  • Музей архитектуры имени А. В. Щусева. Единственный музей истории русской архитектуры в России расположен в усадьбе Талызиных 18 века.
  • Пашков дом. Именно здесь размещался первый общественный музей Москвы — Румянцевский.
  • ГМИИ им. А. С. Пушкина. Он задумывался как музей копий и слепков. Я расскажу о его директоре Иване Цветаеве, который создал первый в России наглядный музей для изучения шедевров мировой культуры.
  • Музей сословий. Посвящён отечественному культурному наследию, традициям и жизни русского общества до революции 1917 года.
  • Музей И. С. Тургенева. Завершим прогулку у музея писателя, чьи произведения мы, кажется, знаем из школьной программы, но почти никогда не читали по-настоящему.

О чём мы поговорим:

  • как в Москве формировалась музейная культура и зачем вообще ходить в музеи.
  • как появился первый общественный музей и почему студентам разрешали посещать его бесплатно.
  • почему в советское время поход в музей превратился в формальную галочку и как мы возвращаемся к настоящей миссии этих заведений — вдохновлять, а не принуждать.
  • что скрывают фасады литературных музеев Пушкина, Толстого и Тургенева и почему после нашей прогулки вам захочется перечитать школьную классику без чувства тяжести.
  • как связывать визиты в музеи с положительными эмоциями и мотивировать молодое поколение пойти с вами.

Организационные детали

  • Все здания мы осматриваем снаружи.
  • Для группы от 6 человек я использую радиогиды. Это включено в стоимость.

в субботу в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Библиотека имени Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я аккредитованный экскурсовод и культуролог. Живу и работаю в Москве, изучаю культуру и историю России. Всегда ищу идеальный баланс между глубокими академическими знаниями и живыми, интересными историями. Со мной вы не
читать дальше

получите сухую лекцию — только профессиональный, тактичный и увлекательный разговор о многогранной и сильной столице. Придерживаюсь мнения, что любое время и ситуация подходят для новых знаний и тёплых знакомств. Я с радостью поделюсь лучшими музейными маршрутами, гастрономическими находками и досуговыми секретами Москвы.

