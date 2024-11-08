Минимализм, функциональность, свобода от быта — вот что предложили советскому человеку в 1920-е годы конструктивисты. Многое из того, что считается обязательными элементами сегодняшней архитектуры, было придумано ещё тогда. При этом конструктивистские здания часто называют безликими или даже уродливыми. Но гениальность и эстетика — в простоте. Отправляемся на её поиски!

Описание экскурсии

Новая страна — новая архитектура

Авангардные архитекторы решили, в духе времени, порвать с прошлым. Удобные дома — теперь для всех, а не только для элиты. Первые этажи — под магазины и кафе. Крыши — под естественные солярии и уголки отдыха на свежем воздухе. Ленточное остекление — для непрерывного освещения естественным светом. Сейчас эти постулаты конструктивизма — хороший тон в архитектуре. Но раньше эти эксперименты воспринимались совсем иначе…

Точки маршрута

Здание Центросоюза как манифест модернистской архитектуры

как манифест модернистской архитектуры Госторг РСФСР — храм торговли из стекла и металла в стране победившего социализма

— храм торговли из стекла и металла в стране победившего социализма Здание Наркомзема. Как немец, француз и Щусев авангард изобретали?

Как немец, француз и Щусев авангард изобретали? Южный вестибюль станции метро «Красные ворота». Игры с пространством и личная трагедия Николая Ладовского

Игры с пространством и личная трагедия Николая Ладовского Здание НКПС. Ренессансный паровоз или классика для пролетариев?

Ренессансный паровоз или классика для пролетариев? Дом Обрабстроя. Лебединая песня конструктивизма и символ советского ар-деко

На прогулке вы узнаете:

как архитектура авангарда появилась в 18 веке

почему внешнее «уродство» модернистской архитектуры — не отсутствие вкуса, а сознательная творческая концепция

почему архитекторы модерна стали пионерами авангарда

модернистские здания — пространство бытовой свободы или конвейер для человеческой массы?

что советские модернисты считали своим вкладом в мировую архитектуру

как авангард мутировал в сталинский классицизм и при чём тут нью-йоркские небоскрёбы

Организационные детали

Экскурсия для взрослых и подростков от 14 лет, интересующихся описанными темами. Для детей может быть скучновато.