Минимализм, функциональность, свобода от быта — вот что предложили советскому человеку в 1920-е годы конструктивисты.
Многое из того, что считается обязательными элементами сегодняшней архитектуры, было придумано ещё тогда. При этом конструктивистские здания часто называют безликими или даже уродливыми. Но гениальность и эстетика — в простоте. Отправляемся на её поиски!
Многое из того, что считается обязательными элементами сегодняшней архитектуры, было придумано ещё тогда. При этом конструктивистские здания часто называют безликими или даже уродливыми. Но гениальность и эстетика — в простоте. Отправляемся на её поиски!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Новая страна — новая архитектура
Авангардные архитекторы решили, в духе времени, порвать с прошлым. Удобные дома — теперь для всех, а не только для элиты. Первые этажи — под магазины и кафе. Крыши — под естественные солярии и уголки отдыха на свежем воздухе. Ленточное остекление — для непрерывного освещения естественным светом. Сейчас эти постулаты конструктивизма — хороший тон в архитектуре. Но раньше эти эксперименты воспринимались совсем иначе…
Точки маршрута
- Здание Центросоюза как манифест модернистской архитектуры
- Госторг РСФСР — храм торговли из стекла и металла в стране победившего социализма
- Здание Наркомзема. Как немец, француз и Щусев авангард изобретали?
- Южный вестибюль станции метро «Красные ворота». Игры с пространством и личная трагедия Николая Ладовского
- Здание НКПС. Ренессансный паровоз или классика для пролетариев?
- Дом Обрабстроя. Лебединая песня конструктивизма и символ советского ар-деко
На прогулке вы узнаете:
- как архитектура авангарда появилась в 18 веке
- почему внешнее «уродство» модернистской архитектуры — не отсутствие вкуса, а сознательная творческая концепция
- почему архитекторы модерна стали пионерами авангарда
- модернистские здания — пространство бытовой свободы или конвейер для человеческой массы?
- что советские модернисты считали своим вкладом в мировую архитектуру
- как авангард мутировал в сталинский классицизм и при чём тут нью-йоркские небоскрёбы
Организационные детали
Экскурсия для взрослых и подростков от 14 лет, интересующихся описанными темами. Для детей может быть скучновато.
в понедельник и среду в 15:00, во вторник, четверг и пятницу в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 024 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Чистые пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 15:00, во вторник, четверг и пятницу в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 26 туристов
Гид-художник. Образование высшее, журналистское. Работал на телевидении. С недавних пор дипломированный экскурсовод. Современной живописью занимаюсь 13 лет. Влюблён в искусство, культурологию и историю. Не люблю ограниченный подход, люблю сопоставлять и находить неожиданные параллели из различных источников. Буду рад познакомить вас с Москвой!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Петр
8 ноя 2024
Очень рекомендую экскурсии Павла, был не в первый раз! Автор обладает уникальными знаниями о Москве и умеет в правильной форме доносить информацию до слушателей. Экскурсия по московскому конструктивизму - уникальна! Много авторских материалов и аутентичной информации. ТОП!
Леонид
5 ноя 2024
Я как будто на лекцию топового профессора сходил где вместо слайдов Москва. У Павла нет ни секунды без продуманной, правильно выстроенной и поданной информации. На всех локациях выставляет людей с
В
Владимир
22 окт 2024
Нам очень понравилась экскурсия. Павел - отличный гид, он не только рассказывает об архитектурных достоинствах зданий, но и объясняет социальный и культурный контекст их возникновения. Хороший, насыщенный и динамичный рассказ, всем рекомендую, сами пойдем на другие маршруты Павла:)
PS. А на фото отвлекаться на интересной экскурсии не хочется, поэтому их нет
PS. А на фото отвлекаться на интересной экскурсии не хочется, поэтому их нет
Н
Наталья
21 окт 2024
Экскурсовод Павел очень грамотный и эрудированный гид, прекрасно разбирающийся в теме экскурсии.
Думаю данная экскурсия будет интересна людям интересующихся Конструктивизмом в архитектуре, а также студентам профильных вузов, которые смогут почерпнуть для себя глубокие знания по данной теме.
Думаю данная экскурсия будет интересна людям интересующихся Конструктивизмом в архитектуре, а также студентам профильных вузов, которые смогут почерпнуть для себя глубокие знания по данной теме.
Виктория
7 июл 2024
Павел увлечен своим делом, и это говорит о многом. После экскурсии начинаешь по-новому смотреть на фасады зданий, возникает желание заглянуть в "матчасть": узнать больше об архитектуре и людях, которые творили историю. Маршрут достаточно комфортный, было интересно и познавательно. Однозначно рекомендую к посещению!
Входит в следующие категории Москвы
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