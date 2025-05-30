Мои заказы

Другая Москва: прогулка по Ивановской горке и Хитровке в формате «было - стало»

Побродить по переулкам и дворам колоритного района мегаполиса и рассмотреть старые фотографии
Гуляя по тихим и уютным улочкам старой Москвы, легко представить себе, как совсем недавно здесь стояли или прохаживались Толстой и Левитан.

Рассматривая дореволюционные фотографии и вглядываясь в детали особняков сегодня, вы мысленно перенесётесь в прошлое. Сам город и герои того времени — Тютчев, Достоевский, Маяковский — станут вам ближе и понятнее.
5
2 отзыва
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание фото-прогулки

Уже много лет я веду крупнейший исторический блог в формате «было — стало». На пешеходной экскурсии по своему любимому маршруту, Ивановской горке и Хитровке, где прошли мои студенческие годы, я покажу множество архивных кадров. С их помощью мы раздвинем временные границы, и старая Москва с её домами, площадями, монастырями и церквями оживёт на наших глазах.

Я покажу вам:

  • самый старый жилой дом города
  • московский двор-колодец
  • ансамбль Хитровской площади 19 века
  • особняки, спрятавшиеся в переулках Ивановской горки
  • любимый собор Достоевского
  • самый итальянский храм Москвы
  • дом, в котором жил и творил Левитан
  • и многое-многое другое!

На экскурсии вы узнаете:

  • Почему Саврасов оказался на Хитровке и какой художник изобразил этот момент
  • Почему и кто чуть не избил Станиславского и Немировича-Данченко в хитровских двориках
  • Какие локации для фильма «Брат-2» подобрал Балабанов на Ивановской горке
  • Какой московский храм Наполеон хотел забрать с собой в Париж и почему

А ещё:

  • Увидите дом, в которой заходил Достоевский, Аксаков, Толстой, — и тоже его посетите
  • Пройдёте улицами и переулками по маршруту Пушкина
  • Узнаете, как можно под домом 19-го века найти палаты 17-го века
  • Я поделюсь с вами интересной тайной о подземном ходе, который можно найти под московской старинной усадьбой

Организационные детали

В холодное время года мы будем заходить в тёплое помещение исторического ресторана, где можно будет выпить кофе (не входит в стоимость) или просто погреться.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — ваш гид в Москве
Экскурсии по Москве я вожу с 2020 года. Мои экскурсии проводятся в уникальном формате «было — стало» мы изучаем архивные кадры города. В истории Москвы я хорошо разбираюсь, так как веду популярный исторический блог. В 2024 году получил награду от мэра Москвы «Путеводная звезда».
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Анастасия
Анастасия
30 мая 2025
Случайно выбрала эту экскурсию, даже с корректировкой времени, которое было тут указано. Гид с радостью связался и согласился провести с удобное нам время.

Каково было моё удивление, когда гид оказался очень
знакомым мне историческим блоггером!

Экскурсия прекрасная, насыщенная местами и историями, лёгкая, с большим количеством исторических фотографий.

Сам Пётр очень лёгкий, приятный, адекватный, прекрасно владеет материалом, не занудствует, с радостью прислушиваться к мнениям и вопросам. 3 часа пролетели на одном дыхании. РЕКОМЕНДУЮ.
Этот уголок старой Москвы показался нам совершенно уникальным, ни на что не похожим, самобытным.

Спасибо ещё раз!

Дмитрий
Дмитрий
21 мая 2025
Посетили на днях данную экскурсию. Давно подписан на блог Петра, и вот при очередном посещении Москвы решил познакомиться лично. Петр отлично владеет материалом. Видно, что человек искренне увлечен и добросовестно
подходит к своей работе. Экскурсия помогла увидеть непарадную Москву, иногда сворачивали в такие закоулки, в которые сам случайно вряд ли забредешь. Город для нас открылся с другой стороны. Удалось почувствовать дух прошлой эпохи, а исторические фото отлично дополняли впечатления. Три часа прогулки пролетели незаметно. К посещению рекомендую!

