Гуляя по тихим и уютным улочкам старой Москвы, легко представить себе, как совсем недавно здесь стояли или прохаживались Толстой и Левитан.
Рассматривая дореволюционные фотографии и вглядываясь в детали особняков сегодня, вы мысленно перенесётесь в прошлое. Сам город и герои того времени — Тютчев, Достоевский, Маяковский — станут вам ближе и понятнее.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание фото-прогулки
Уже много лет я веду крупнейший исторический блог в формате «было — стало». На пешеходной экскурсии по своему любимому маршруту, Ивановской горке и Хитровке, где прошли мои студенческие годы, я покажу множество архивных кадров. С их помощью мы раздвинем временные границы, и старая Москва с её домами, площадями, монастырями и церквями оживёт на наших глазах.
Я покажу вам:
- самый старый жилой дом города
- московский двор-колодец
- ансамбль Хитровской площади 19 века
- особняки, спрятавшиеся в переулках Ивановской горки
- любимый собор Достоевского
- самый итальянский храм Москвы
- дом, в котором жил и творил Левитан
- и многое-многое другое!
На экскурсии вы узнаете:
- Почему Саврасов оказался на Хитровке и какой художник изобразил этот момент
- Почему и кто чуть не избил Станиславского и Немировича-Данченко в хитровских двориках
- Какие локации для фильма «Брат-2» подобрал Балабанов на Ивановской горке
- Какой московский храм Наполеон хотел забрать с собой в Париж и почему
А ещё:
- Увидите дом, в которой заходил Достоевский, Аксаков, Толстой, — и тоже его посетите
- Пройдёте улицами и переулками по маршруту Пушкина
- Узнаете, как можно под домом 19-го века найти палаты 17-го века
- Я поделюсь с вами интересной тайной о подземном ходе, который можно найти под московской старинной усадьбой
Организационные детали
В холодное время года мы будем заходить в тёплое помещение исторического ресторана, где можно будет выпить кофе (не входит в стоимость) или просто погреться.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Пётр — ваш гид в Москве
Экскурсии по Москве я вожу с 2020 года. Мои экскурсии проводятся в уникальном формате «было — стало» мы изучаем архивные кадры города. В истории Москвы я хорошо разбираюсь, так как веду популярный исторический блог. В 2024 году получил награду от мэра Москвы «Путеводная звезда».Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
30 мая 2025
Случайно выбрала эту экскурсию, даже с корректировкой времени, которое было тут указано. Гид с радостью связался и согласился провести с удобное нам время.
Каково было моё удивление, когда гид оказался очень
Дмитрий
21 мая 2025
Посетили на днях данную экскурсию. Давно подписан на блог Петра, и вот при очередном посещении Москвы решил познакомиться лично. Петр отлично владеет материалом. Видно, что человек искренне увлечен и добросовестно
