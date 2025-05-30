Гуляя по тихим и уютным улочкам старой Москвы, легко представить себе, как совсем недавно здесь стояли или прохаживались Толстой и Левитан. Рассматривая дореволюционные фотографии и вглядываясь в детали особняков сегодня, вы мысленно перенесётесь в прошлое. Сам город и герои того времени — Тютчев, Достоевский, Маяковский — станут вам ближе и понятнее.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание фото-прогулки

Уже много лет я веду крупнейший исторический блог в формате «было — стало». На пешеходной экскурсии по своему любимому маршруту, Ивановской горке и Хитровке, где прошли мои студенческие годы, я покажу множество архивных кадров. С их помощью мы раздвинем временные границы, и старая Москва с её домами, площадями, монастырями и церквями оживёт на наших глазах.

Я покажу вам:

самый старый жилой дом города

московский двор-колодец

ансамбль Хитровской площади 19 века

особняки, спрятавшиеся в переулках Ивановской горки

любимый собор Достоевского

самый итальянский храм Москвы

дом, в котором жил и творил Левитан

и многое-многое другое!

На экскурсии вы узнаете:

Почему Саврасов оказался на Хитровке и какой художник изобразил этот момент

Почему и кто чуть не избил Станиславского и Немировича-Данченко в хитровских двориках

Какие локации для фильма «Брат-2» подобрал Балабанов на Ивановской горке

Какой московский храм Наполеон хотел забрать с собой в Париж и почему

А ещё:

Увидите дом, в которой заходил Достоевский, Аксаков, Толстой, — и тоже его посетите

Пройдёте улицами и переулками по маршруту Пушкина

Узнаете, как можно под домом 19-го века найти палаты 17-го века

Я поделюсь с вами интересной тайной о подземном ходе, который можно найти под московской старинной усадьбой

Организационные детали

В холодное время года мы будем заходить в тёплое помещение исторического ресторана, где можно будет выпить кофе (не входит в стоимость) или просто погреться.