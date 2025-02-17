В переулках между Бульварным кольцом и Воздвиженкой спрятаны здания шести веков. Здесь, в тихих переулках, оживают эпохи от Ивана Грозного до Сталина.
Здания в стиле авангард, образцы древнерусского зодчества и сталинского ампира — на их примере поговорим об архитектурных стилях и контекстах, в которых она существовали. И научимся в них ориентироваться!
Здания в стиле авангард, образцы древнерусского зодчества и сталинского ампира — на их примере поговорим об архитектурных стилях и контекстах, в которых она существовали. И научимся в них ориентироваться!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Добро пожаловать в уголок спокойствия в самом центре шумной Москвы! Даже если вы хорошо знаете эти места, приготовьтесь удивляться: я проведу вас необычным маршрутом, чтобы поговорить обо всех этапах истории страны. А поможет нам в этом архитектура, ведь она всегда была инструментом отражения идей заказчика и власти.
Мы увидим
- Дом, в котором на протяжении 20 лет был Эрмитаж в Москве
- Здание, где останавливалась Екатерина II во время своего визита в древнюю столицу
- Министерство обороны, занимающее целый квартал и какие здания входят в его состав
- Уникальное жилье 1930-х гг.
Я расскажу
- Как на таком небольшом участке отразились все события истории государства
- Какой древний храм затерялся между зданиями более поздних эпох и сколько стоило проехать до него патриарху из Кремля
- Почему Анри Матисс приехал в Москву и что его больше всего восхитило
- Как один архитектор перестраивал здания другого
- На что людей вдохновляла революция и как это повлияло на архитектуру
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 43 туристов
Меня зовут Олеся и я просто обожаю Москву! Я работаю гидом вот уже пять лет и за это время показала город путешественникам из разных уголков мира. И даже если тыЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Москвы
1 час
Групповая
Экскурсия по Соборной мечети: архитектурное чудо и история
Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив уникальную Соборную мечеть в Москве
Начало: у стойки экскурсионного бюро
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:10, 11:15, 12:50, 14:50 и 16:00
Завтра в 10:10
17 фев в 10:10
350₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Mosca italiana в пределах Бульварного кольца
Как небезызвестные итальянцы меняли облик Москвы: красивый маршрут и рассказы
Начало: Рядом с метро Кузнецкий Мост
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Вдоль стены Белого города: прогулка по Бульварному кольцу
Пройти по старинным улочкам Москвы и взглянуть на древние монастыри как иллюстрации к истории города
Начало: В районе метро Чеховская
Расписание: в понедельник в 10:00
17 фев в 10:00
24 фев в 10:00
1700₽ за человека