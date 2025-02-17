Олеся — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 43 туристов

читать дальше житель столицы, мне есть что тебе рассказать. Я закончила исторический факультет, и на наших прогулках будет много истории из достоверных источников. Я также люблю архитектуру и научу тебя понимать ее. Я не люблю занудные долгие рассказы, так что у нас будут только сочные интересные факты.

Меня зовут Олеся и я просто обожаю Москву! Я работаю гидом вот уже пять лет и за это время показала город путешественникам из разных уголков мира. И даже если ты