Мясницкая: русский авангард и не только - в мини-группе

Понять, откуда взялась столичная архитектура 20 века и как она повлияла на современную
В 1918 году российскую столицу перенесли в Москву. Из Петербурга хлынули чиновники и простой народ. А Москва к этому оказалась не готова: нет жилья, нет административных зданий — много чего нет. И началось строительство совсем нового, ни на что не похожего — динамичного, минималистичного. Авангардного. Что и как в итоге построили — мы с вами увидим.
5
1 отзыв
Мясницкая: русский авангард и не только - в мини-группе
Мясницкая: русский авангард и не только - в мини-группе
Мясницкая: русский авангард и не только - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00, 17:00, 19:00

Описание экскурсии

  • Рассмотрим станцию метро «Красные Ворота» — внутри и снаружи
  • Прогуляемся по улице Мясницкой и завернём на проспект Сахарова, где выясним, зачем его прорубили
  • Вспомним, как архитектор с мировым именем едва не снёс пол-Москвы, зато построил здание Центросоюза
  • Увидим вызывающе яркую современную архитектуру, вдохновлённую русским авангардом 100-летней давности
  • Проследим историю дома, который из пышной усадьбы, принимавшей Пушкина, превратился в фабрику, потом в госпиталь и чуть было совсем не исчез. Но выжил — и стал роскошным клубом современных меценатов
  • Окажемся рядом с «гробницей древнеримского раба Эврисака»
  • Обсудим, как меняются стили в архитектуре и при чём тут политические лидеры
  • Пронаблюдаем, как архитектурные формы и детали кочуют из одной эпохи в другую

Организационные детали

Экскурсия проходит с радиогидами.

в понедельник, вторник и среду в 19:00, в четверг в 15:00 и 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 17:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Красные Ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 19:00, в четверг в 15:00 и 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
24 июл 2024
Ходили с подружкой на экскурсию "Русский авангард" с Натальей. Хотя мы не архитекторы, но было очень интересно, чувствовалось, что Наталья - настоящий профессионал, но, не смотря на это, не заваливает терминами, держит баланс. Красивая, грамотная. познавательная, удивительная экскурсия
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
спасибо большое за такой замечательный отзыв — очень приятно!!

Входит в следующие категории Москвы

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