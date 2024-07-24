В 1918 году российскую столицу перенесли в Москву. Из Петербурга хлынули чиновники и простой народ. А Москва к этому оказалась не готова: нет жилья, нет административных зданий — много чего нет. И началось строительство совсем нового, ни на что не похожего — динамичного, минималистичного. Авангардного. Что и как в итоге построили — мы с вами увидим.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00, 17:00, 19:00
Описание экскурсии
- Рассмотрим станцию метро «Красные Ворота» — внутри и снаружи
- Прогуляемся по улице Мясницкой и завернём на проспект Сахарова, где выясним, зачем его прорубили
- Вспомним, как архитектор с мировым именем едва не снёс пол-Москвы, зато построил здание Центросоюза
- Увидим вызывающе яркую современную архитектуру, вдохновлённую русским авангардом 100-летней давности
- Проследим историю дома, который из пышной усадьбы, принимавшей Пушкина, превратился в фабрику, потом в госпиталь и чуть было совсем не исчез. Но выжил — и стал роскошным клубом современных меценатов
- Окажемся рядом с «гробницей древнеримского раба Эврисака»
- Обсудим, как меняются стили в архитектуре и при чём тут политические лидеры
- Пронаблюдаем, как архитектурные формы и детали кочуют из одной эпохи в другую
Организационные детали
Экскурсия проходит с радиогидами.
в понедельник, вторник и среду в 19:00, в четверг в 15:00 и 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Красные Ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 19:00, в четверг в 15:00 и 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 91 туриста
Добрый день, дорогие гости! Меня зовут Наталья, по образованию я архитектор-градостроитель. Долго работала в системе Москомархитектуры, принимала участие в разных масштабных проектах. В процессе узнала много увлекательных историй, часть изЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
24 июл 2024
Ходили с подружкой на экскурсию "Русский авангард" с Натальей. Хотя мы не архитекторы, но было очень интересно, чувствовалось, что Наталья - настоящий профессионал, но, не смотря на это, не заваливает терминами, держит баланс. Красивая, грамотная. познавательная, удивительная экскурсия
Наталья
Ответ организатора:
спасибо большое за такой замечательный отзыв — очень приятно!!
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