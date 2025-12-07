Квест по искусству авангарда в Новой Третьяковке

Интерактивный квест по залам Новой Третьяковки, посвященный русскому авангарду. Самостоятельное путешествие по экспозиции с помощью мобильного приложения, включающее 47 заданий для раскрытия смыслов картин и знакомства с творчеством известных художников.

Формат и содержание квеста

Прохождение маршрута по залам Новой Третьяковки с изучением работ Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала и других представителей авангарда. Знакомство с различными направлениями искусства — от фигуративной живописи до абстракции и супрематизма.

Художники и их произведения

Изучение картин Петрова-Водкина, Машкова, Кончаловского, «амазонок авангарда» и Владимира Татлина. Раскрытие символики произведений, истории их создания и скрытых смыслов через интерактивные задания.

Техническая организация

Использование мобильного приложения, работающего без интернета. Получение доступа после оплаты — один код для одного устройства. Самостоятельное прохождение квеста без сопровождения гида. Важная информация: