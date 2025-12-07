Самостоятельный квест по залам Новой Третьяковки с изучением русского авангарда через мобильное приложение. 47 заданий помогут раскрыть смыслы картин Малевича, Кандинского, Шагала и других художников.
Описание квеста
Квест по искусству авангарда в Новой Третьяковке
Интерактивный квест по залам Новой Третьяковки, посвященный русскому авангарду. Самостоятельное путешествие по экспозиции с помощью мобильного приложения, включающее 47 заданий для раскрытия смыслов картин и знакомства с творчеством известных художников.
Формат и содержание квеста
Прохождение маршрута по залам Новой Третьяковки с изучением работ Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала и других представителей авангарда. Знакомство с различными направлениями искусства — от фигуративной живописи до абстракции и супрематизма.
Художники и их произведения
Изучение картин Петрова-Водкина, Машкова, Кончаловского, «амазонок авангарда» и Владимира Татлина. Раскрытие символики произведений, истории их создания и скрытых смыслов через интерактивные задания.
Техническая организация
Использование мобильного приложения, работающего без интернета. Получение доступа после оплаты — один код для одного устройства. Самостоятельное прохождение квеста без сопровождения гида. Важная информация:
- Квест проходит без гида.
- Необходимы смартфон или планшет.
- Приложение работает без интернета.
- Подходит для взрослых и старшеклассников.
Каждый день, кроме понедельника
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Залы русского авангарда
- Экспозиция супрематизма
- Картины Малевича
- Работы Кандинского
- Произведения Шагала
Что включено
- Квест в мобильном приложении
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Входные билеты в музей
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Крымский вал, 10
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, кроме понедельника
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
