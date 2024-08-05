Квест-экскурсия «В погоне за унесёнными ветром»

Найти утерянные шедевры Третьяковской галереи и раскрыть их тайны
Подул сильный ветер… И из Третьяковки разлетелись картины! Теперь вам предстоит отыскать их на улицах Москвы.

Вы соберёте магический пазл, откроете волшебную коробку и попробуете свои силы в актёрском мастерстве.

Узнаете, кто на самом деле нарисовал «Утро в сосновом лесу» и в кого превращаются люди с плохим поведением.
Квест-экскурсия «В погоне за унесёнными ветром»
Квест-экскурсия «В погоне за унесёнными ветром»
Квест-экскурсия «В погоне за унесёнными ветром»
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание квеста

«Фонтан искусств» — голубое дерево, ветви которого скрывают знаменитые картины. Только внимательные следопыты способны разгадать эту головоломку!

Бесподобная Третьяковская галерея. Здание красно-кирпичного цвета с белым порталом посередине, который служит входом в другой мир — мир искусства и истории.

Лужков мост — проводник в бывшую болотистую местность, окутанную тайнами и легендами.

«Дети — жертвы пороков взрослых» — скульптурная композиция из 15 аллегорических фигур. Взрослые задумаются над своей жизнью, а дети найдут спрятанных животных.

Культурный центр «ГЭС-2» — выведенная из эксплуатации электростанция Москвы. Какие секреты она хранит? Узнаем!

«Большая глина № 4». Вы разберётесь, что означает эта скандальная скульптура и при чём здесь начало творчества.

Организационные детали

  • Каждый путешественник получит приз ручной работы — открытку — и жевательные конфеты за правильные ответы и активное участие
  • Экскурсия будет интересна детям от 5 лет и взрослым
  • Все локации мы осматриваем снаружи

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Большом Толмачёвском переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

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