История земли московской богата на события. Самый древний город 🏙️ московской области Волокаламск упоминается в Суздальской летописи раньше Москвы на целых двенадцать лет и славится особенными местами. Иосифо-Волоцкий монастырь, парящий над водной гладью, всегда привлекал внимание путников. Архитектурный ансамбль включает в себя храм, украшенный изразцами работы самого Степана Полубеса, и является выдающимся произведением русских зодчих XV–XVII вв. Здесь находятся святыни, перед которыми верующие с надеждой произносят свои молитвы. По легенде, именно на территории монастыря, прямо под аккуратной плиткой, которой вымощены дорожки, где-то находится могила главного опричника Малюты Скуратова. Здесь же семейная усыпальница рода Уских, которые в XVI веке владели соседними землями в Яропольце. Эти земли со времён Ивана Грозного носили статус дворцового села. Владения скандально известного гетмана Дорошенко, со временем разделённые надвое, представляют особый интерес. На одной половине раскинулась усадьба Гончаровых-Загряжских, тех самых, с которыми впоследствии породнился А. С. Пушкин. Здесь родилась его будущая тёща Наталья Ивановна Гончарова, а потом бывала и будущая жена Натали. Да и сам поэт частенько наведывался в это имение. В наше время усадьба имеет практически первоначальный вид, в отличие от усадьбы Чернышевых, занимающей вторую половину земель. Её называли «Русским Версалем» начиная с конца XVIII века. Это целый комплекс, включающий в себя усадебный дворец в стиле французского классицизма, храм, обширный парк 🌳 и множество административных построек. В наше время комплекс находится в полуразрушенном состоянии, однако даже в таком виде поражает размахом архитектурной идеи и богатством былого убранства, которое не удалось сохранить. У вас ещё есть шанс увидеть эту грандиозную постройку. Есть в Яропольце важная историческая достопримечательность 🏛️, которая выглядит, наверное, даже лучше, чем во время своего основания. Это первая сельская ГЭС в России, история 📖 которой больше походит на забавную сказку с добрым финалом. Кроме того, местность, где она расположена, поражает красотой пейзажей. Всё это обязательно нужно и можно увидеть на нашей автоэкскурсии, которую мы предлагаем всем, кому нравится исследовать заповедные уголки московской земли. Возьмите с собой фотоаппарат, в этих живописных местах он вам обязательно пригодится.

В компании экскурсовода, краеведа и энтузиаста-путешественника Павла Петровича Омельченко вы отправитесь в путешествие, которое начнётся утром и закончится во второй половине этого же дня, ближе к вечеру. Во время путешествия вас ждёт настоящий монастырский обед в трапезной монастыря. В программу также входит экскурсия ⛳ по территории обители, которую проведут для вас её жители.