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Автомобильное путешествие в Ярополец

4
1 отзыв
Шатыренок Е.
Шатыренок Е. – Гид из Москвы
Автомобильное путешествие в Ярополец
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧘На выходные
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Автомобильное путешествие в Ярополец
Автомобильное путешествие в Ярополец

Что вы увидите

  • Вы посетите:
  • в маршрут входит посещение усадьбы Чернышевых
  • усадьбы Гончаровых-Загряжских
  • Ярополецкой ГЭС имени В. И. Ленина, а также
  • Иосифо-Волоцкого монастыря.
История земли московской богата на события. Самый древний город 🏙️ московской области Волокаламск упоминается в Суздальской летописи раньше Москвы на целых двенадцать лет и славится особенными местами. Иосифо-Волоцкий монастырь, парящий над водной гладью, всегда привлекал внимание путников. Архитектурный ансамбль включает в себя храм, украшенный изразцами работы самого Степана Полубеса, и является выдающимся произведением русских зодчих XV–XVII вв. Здесь находятся святыни, перед которыми верующие с надеждой произносят свои молитвы. По легенде, именно на территории монастыря, прямо под аккуратной плиткой, которой вымощены дорожки, где-то находится могила главного опричника Малюты Скуратова. Здесь же семейная усыпальница рода Уских, которые в XVI веке владели соседними землями в Яропольце. Эти земли со времён Ивана Грозного носили статус дворцового села. Владения скандально известного гетмана Дорошенко, со временем разделённые надвое, представляют особый интерес. На одной половине раскинулась усадьба Гончаровых-Загряжских, тех самых, с которыми впоследствии породнился А. С. Пушкин. Здесь родилась его будущая тёща Наталья Ивановна Гончарова, а потом бывала и будущая жена Натали. Да и сам поэт частенько наведывался в это имение. В наше время усадьба имеет практически первоначальный вид, в отличие от усадьбы Чернышевых, занимающей вторую половину земель. Её называли «Русским Версалем» начиная с конца XVIII века. Это целый комплекс, включающий в себя усадебный дворец в стиле французского классицизма, храм, обширный парк 🌳 и множество административных построек. В наше время комплекс находится в полуразрушенном состоянии, однако даже в таком виде поражает размахом архитектурной идеи и богатством былого убранства, которое не удалось сохранить. У вас ещё есть шанс увидеть эту грандиозную постройку. Есть в Яропольце важная историческая достопримечательность 🏛️, которая выглядит, наверное, даже лучше, чем во время своего основания. Это первая сельская ГЭС в России, история 📖 которой больше походит на забавную сказку с добрым финалом. Кроме того, местность, где она расположена, поражает красотой пейзажей. Всё это обязательно нужно и можно увидеть на нашей автоэкскурсии, которую мы предлагаем всем, кому нравится исследовать заповедные уголки московской земли. Возьмите с собой фотоаппарат, в этих живописных местах он вам обязательно пригодится.
В компании экскурсовода, краеведа и энтузиаста-путешественника Павла Петровича Омельченко вы отправитесь в путешествие, которое начнётся утром и закончится во второй половине этого же дня, ближе к вечеру. Во время путешествия вас ждёт настоящий монастырский обед в трапезной монастыря. В программу также входит экскурсия ⛳ по территории обители, которую проведут для вас её жители.
Что входит
  • оплата обеда
  • экскурсии в монастыре
  • трансфер
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Парковка у станции метро Полянка.
    Автомобильное путешествие в Ярополец
    Автомобильное путешествие в Ярополец
    Автомобильное путешествие в Ярополец
    Автомобильное путешествие в Ярополец
    Автомобильное путешествие в Ярополец

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Шатыренок Е.
    Шатыренок Е.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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    1 отзыв оставили туристы

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