Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец

Посетить дворянские усадьбы и один из самых красивых монастырей Подмосковья за 1 день

Земля московская богата на удивительные места.

Вы впечатлитесь архитектурным ансамблем Иосифо-Волоцкого монастыря, увидите «павлинье око» Степана Полубеса и узнаете, какие известные люди находились здесь в заточении.

Исследуете усадьбы Чернышевых и Гончаровых-Загряжских, посмотрите на первую сельскую ГЭС в стране и насладитесь красотой местных пейзажей.
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец

Что вас ожидает

Иосифо-Волоцкий монастырь

Парящий над водной гладью, он всегда привлекал внимание путников. Вы осмотрите его главные храмы: изящную Петропавловскую церковь и грандиозный Успенский собор. Полюбуетесь прудами, белоснежными стенами с устремленными ввысь башнями и изразцами выдающегося мастера Степана Полубеса. А также узнаете о скандально известном гетмане Дорошенко и услышите легенду о могиле опричника Малюты Скуратова.

Дворянские усадьбы

Вы посетите усадьбу Гончаровых-Загряжских, сохранившую почти первоначальный вид. Здесь родилась теща Пушкина и много раз бывала его жена Натали. Да и сам поэт часто наведывался в это имение! Кроме того, мы покажем полуразрушенную усадьбу Чернышевых. Расскажем, как она выглядела в конце XVIII века и почему ее называли «русским Версалем». В завершение вы оцените первую сельскую ГЭС в России и услышите ее историю, похожую на забавную сказку с добрым финалом.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Транспортные расходы, обед в трапезной монастыря и внутренняя экскурсия по обители с ее жителями включены в стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе м. Полянка
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Елена
Елена
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда профессиональных, увлеченных своим делом гидов. Приглашаем вас на душевные экскурсии по знаковым местам и тайным уголкам Москвы. До скорой встречи!
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