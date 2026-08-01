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Путешествие из Москвы в Ярополец на вашем автомобиле

Посетить дворянские усадьбы и один из самых красивых монастырей Подмосковья за 1 день
Земля московская богата на удивительные места.

Вы впечатлитесь архитектурным ансамблем Иосифо-Волоцкого монастыря, увидите «павлинье око» Степана Полубеса и узнаете, какие известные люди находились здесь в заточении.

Исследуете усадьбы Чернышевых и Гончаровых-Загряжских, посмотрите на первую сельскую ГЭС в стране и насладитесь красотой местных пейзажей.
Путешествие из Москвы в Ярополец на вашем автомобиле
Путешествие из Москвы в Ярополец на вашем автомобиле
Путешествие из Москвы в Ярополец на вашем автомобиле

Описание экскурсии

Иосифо-Волоцкий монастырь

Парящий над водной гладью, он всегда привлекал внимание путников. Вы осмотрите его главные храмы: изящную Петропавловскую церковь и грандиозный Успенский собор. Полюбуетесь прудами, белоснежными стенами с устремленными ввысь башнями и изразцами выдающегося мастера Степана Полубеса. А также узнаете о скандально известном гетмане Дорошенко и услышите легенду о могиле опричника Малюты Скуратова.

Дворянские усадьбы

Вы посетите усадьбу Гончаровых-Загряжских, сохранившую почти первоначальный вид. Здесь родилась теща Пушкина и много раз бывала его жена Натали. Да и сам поэт часто наведывался в это имение! Кроме того, мы покажем полуразрушенную усадьбу Чернышевых. Расскажем, как она выглядела в конце XVIII века и почему ее называли «русским Версалем». В завершение вы оцените первую сельскую ГЭС в России и услышите ее историю, похожую на забавную сказку с добрым финалом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем легковом автомобиле. В нём должно быть место для гида
  • Обед в трапезной монастыря (по желанию) и внутренняя экскурсия по обители с её сотрудниками оплачивается отдельно
  • От Москвы до Яропольца 135 км. Во время экскурсии много времени проводим на улице, поэтому путешествовать лучше в хорошую погоду. При бронировании убедитесь, что прогноз погоды на дату экскурсии соответствует вашим ожиданиям

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе м. Полянка, м. Боровицкая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 1170 туристов
Когда рассказываю о Доме, об усадьбе Аверкия Кириллова, о ДК ГЭС-2, то я рассказываю и свою историю. Потому что со всеми этими объектами меня связывают личные отношения. Больше половины своей
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жизни я живу в этом Доме, и вы узнаете, как я в нем оказался, с какими жителями у меня были особо доверительные отношения, какие интересные факты связывают меня с усадьбой Аверкия Кириллова, с ДК ГЭС-2 и фабрикой «Красный Октябрь». Именно поэтому это место для меня так дорого, и я ощущаю себя его частью.

Входит в следующие категории Москвы

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