Земля московская богата на удивительные места. Вы впечатлитесь архитектурным ансамблем Иосифо-Волоцкого монастыря, увидите «павлинье око» Степана Полубеса и узнаете, какие известные люди находились здесь в заточении. Исследуете усадьбы Чернышевых и Гончаровых-Загряжских, посмотрите на первую сельскую ГЭС в стране и насладитесь красотой местных пейзажей.

Описание экскурсии

Иосифо-Волоцкий монастырь

Парящий над водной гладью, он всегда привлекал внимание путников. Вы осмотрите его главные храмы: изящную Петропавловскую церковь и грандиозный Успенский собор. Полюбуетесь прудами, белоснежными стенами с устремленными ввысь башнями и изразцами выдающегося мастера Степана Полубеса. А также узнаете о скандально известном гетмане Дорошенко и услышите легенду о могиле опричника Малюты Скуратова.

Дворянские усадьбы

Вы посетите усадьбу Гончаровых-Загряжских, сохранившую почти первоначальный вид. Здесь родилась теща Пушкина и много раз бывала его жена Натали. Да и сам поэт часто наведывался в это имение! Кроме того, мы покажем полуразрушенную усадьбу Чернышевых. Расскажем, как она выглядела в конце XVIII века и почему ее называли «русским Версалем». В завершение вы оцените первую сельскую ГЭС в России и услышите ее историю, похожую на забавную сказку с добрым финалом.

Организационные детали