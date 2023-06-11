Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы

Пройти по местам старого поселения в мини-группе и узнать, что здесь происходило и кто такие бараши

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Ответы на вопросы
Приглашаю на прогулку по району, которого нет на современной карте Москвы. Он — лишь фрагмент сети переулков между Садовым и Бульварным кольцами. Название района звучит вполне по-старомосковски, но его смысл для многих — загадка. И мы с вами её разгадаем! Каждый перекрёсток здесь — переплетение судеб. А за углом — или поворот к новой жизни, или тупик и безысходность…
Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы
Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы
Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы
Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы
Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы
Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы
Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы
Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы
Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы
Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы
Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы
Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы
Ближайшие даты:
11
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Во время двухчасовой прогулки вам предстоит:

  • увидеть здание бывшей евангелической клиники и узнать, как оно связано с Лениным;
  • рассмотреть особняк, где пересеклись художественные гении великих Шехтеля и Врубеля;
  • заглянуть в переулок, где произошёл крутой поворот в жизни сурового мужчины с нежной фамилией Лялин;
  • найти самую маленькую московскую площадь, которая истинно по-московски зовётся площадкой, а на ней — пусть и современную, но, как встарь, «Булошную»;
  • открыть, что за «святой доктор» работал здесь и почему он не боялся, что на него нападут из-за угла;
  • познакомиться с самовлюблённым архитектором, который украсил фасады своих домов многократными изображениями себя любимого. А как иначе, если тебя зовут Ольгерд и ты самый плодовитый в Москве строитель доходных домов?
  • пройти по небольшим поворотам улиц — коленцам и услышать историю одного местного жителя, судьба которого началась с тупика, но это не помешало ему стать русским Жюлем Верном, великим советским писателем-фантастом.

➕ Красивые маскароны и следы от разорвавшихся снарядов, памятник детскому писателю, о котором не утихают споры местных жителей, дореволюционный канализационный люк, прекрасные образцы московской архитектуры и чудом уцелевшие храмы — всё это можно встретить в лабиринте здешних переулков. Присоединяйтесь!

Организационные детали

  • Это пешеходная прогулка без обязательных дополнительных расходов. По маршруту есть возможность зайти в кафе, где при желании вы можете перекусить.
  • В зависимости от погоды, темпа группы и других факторов, длительность экскурсии может незначительно меняться

во вторник в 14:00, в воскресенье в 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Курская
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 14:00, в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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