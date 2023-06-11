Татьяна — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 154 туристов

Всем привет! Меня зовут Татьяна. Я родилась и выросла в Москве. Я дипломированный экскурсовод, закончила школу «Москвагид» музея Москвы. Будучи историком по образованию, я знаю, что мой город — это многовековая история, которая соткана из маленьких и больших историй отдельных улиц, домов и человеческих судеб. Предлагаю вместе совершить прогулку, на которой я познакомлю вас не только с историческими фактами, но и с городскими легендами и интересными историями о жизни и быте горожан прошлого и настоящего.

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