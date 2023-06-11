Пройти по местам старого поселения в мини-группе и узнать, что здесь происходило и кто такие бараши
Приглашаю на прогулку по району, которого нет на современной карте Москвы. Он — лишь фрагмент сети переулков между Садовым и Бульварным кольцами. Название района звучит вполне по-старомосковски, но его смысл для многих — загадка. И мы с вами её разгадаем! Каждый перекрёсток здесь — переплетение судеб. А за углом — или поворот к новой жизни, или тупик и безысходность…
Ближайшие даты:
11
июн
июн
13
июн
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18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Во время двухчасовой прогулки вам предстоит:
- увидеть здание бывшей евангелической клиники и узнать, как оно связано с Лениным;
- рассмотреть особняк, где пересеклись художественные гении великих Шехтеля и Врубеля;
- заглянуть в переулок, где произошёл крутой поворот в жизни сурового мужчины с нежной фамилией Лялин;
- найти самую маленькую московскую площадь, которая истинно по-московски зовётся площадкой, а на ней — пусть и современную, но, как встарь, «Булошную»;
- открыть, что за «святой доктор» работал здесь и почему он не боялся, что на него нападут из-за угла;
- познакомиться с самовлюблённым архитектором, который украсил фасады своих домов многократными изображениями себя любимого. А как иначе, если тебя зовут Ольгерд и ты самый плодовитый в Москве строитель доходных домов?
- пройти по небольшим поворотам улиц — коленцам и услышать историю одного местного жителя, судьба которого началась с тупика, но это не помешало ему стать русским Жюлем Верном, великим советским писателем-фантастом.
➕ Красивые маскароны и следы от разорвавшихся снарядов, памятник детскому писателю, о котором не утихают споры местных жителей, дореволюционный канализационный люк, прекрасные образцы московской архитектуры и чудом уцелевшие храмы — всё это можно встретить в лабиринте здешних переулков. Присоединяйтесь!
Организационные детали
- Это пешеходная прогулка без обязательных дополнительных расходов. По маршруту есть возможность зайти в кафе, где при желании вы можете перекусить.
- В зависимости от погоды, темпа группы и других факторов, длительность экскурсии может незначительно меняться
во вторник в 14:00, в воскресенье в 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Курская
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник в 14:00, в воскресенье в 13:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 154 туристов
Всем привет! Меня зовут Татьяна. Я родилась и выросла в Москве. Я дипломированный экскурсовод, закончила школу «Москвагид» музея Москвы. Будучи историком по образованию, я знаю, что мой город — это многовековая история, которая соткана из маленьких и больших историй отдельных улиц, домов и человеческих судеб. Предлагаю вместе совершить прогулку, на которой я познакомлю вас не только с историческими фактами, но и с городскими легендами и интересными историями о жизни и быте горожан прошлого и настоящего.
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