Bизит в Москве: Аудиоэкскурсия по креативному кластеру ’Арма’
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Что вас ожидает 🤩
- Креативный кластер "Арма"
- Аммиачный завод и клуб "Gazgolder"
- Завод водяного газа
- Аппаратное здание Газового завода
- Газгольдер
- Музей эмоций
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогулка по бизнес-кварталу «Арма» познакомит вас с креативным пространством на территории бывшего газового завода. Промышленная архитектура комплекса делает его одним из самых фактурных и фотогеничных мест в Москве.
На аудиоэкскурсии вы узнаете историю городского освещения Москвы, а ещё о том, как каменный уголь превращали в светильный газ. Также на прогулке вы выясните, как заводские территории стали местом средоточия креативной энергии столицы и какие легендарные компании выбрали «Арму» для работы. Вы обнаружите необыкновенные музеи, магазины, а также знаменитый клуб «Газгольдер» и «Музей эмоций».
«Арма» — это также памятник промышленной архитектуры и кирпичного стиля. На территории комплекса вы найдёте четыре кирпичных газгольдера и узнаете, какую функцию выполняли эти сооружения, в чём их отличие от европейских и что в них находится сейчас.
«Арма» — место, где необычная архитектура зданий соединяется с атрибутами современного делового центра. Вы услышите истории людей, судьбы которых связаны с этими местами. Исследуйте архитектуру креативного центра и отправьтесь в путешествие во времени и пространстве.
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Рекомендации музеев и заведений на территории «Армы», где можно интересно провести время
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Нижний Сусальный переулок, 5 строение 2Завершение: Шлагбаум на выезде из бизнес-квартала «Арма»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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