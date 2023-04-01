Прогулка по бизнес-кварталу «Арма» познакомит вас с креативным пространством на территории бывшего газового завода. Промышленная архитектура комплекса делает его одним из самых фактурных и фотогеничных мест в Москве.

На аудиоэкскурсии вы узнаете историю городского освещения Москвы, а ещё о том, как каменный уголь превращали в светильный газ. Также на прогулке вы выясните, как заводские территории стали местом средоточия креативной энергии столицы и какие легендарные компании выбрали «Арму» для работы. Вы обнаружите необыкновенные музеи, магазины, а также знаменитый клуб «Газгольдер» и «Музей эмоций».

«Арма» — это также памятник промышленной архитектуры и кирпичного стиля. На территории комплекса вы найдёте четыре кирпичных газгольдера и узнаете, какую функцию выполняли эти сооружения, в чём их отличие от европейских и что в них находится сейчас.

«Арма» — место, где необычная архитектура зданий соединяется с атрибутами современного делового центра. Вы услышите истории людей, судьбы которых связаны с этими местами. Исследуйте архитектуру креативного центра и отправьтесь в путешествие во времени и пространстве.

Как проходит аудиоэкскурсия: