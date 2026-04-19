В центре Москвы есть что-то булгаковское, замечали? Образы вымышленных существ на фасадах здесь перекликаются с историями реальных бизнес-монстров недавнего прошлого и стрит-артом настоящего.
Пройдём от Бульварного кольца до Садового через переулки Арбата и Пречистенки и поговорим об удивительных историях жителей и владельцев прекрасных зданий.
Пройдём от Бульварного кольца до Садового через переулки Арбата и Пречистенки и поговорим об удивительных историях жителей и владельцев прекрасных зданий.
Описание экскурсии
На нашем маршруте:
- необычные дома в стороне от людского потока
- секретные проходы по дворам
- арки и внутренние пространства, которые доступны каждому, но известны немногим
- граффити и стрит-арт
- палаты 17–18 веков
- доходные дома и особняки разных архитектурных стилей
- оригинальные лепные украшения фасадов, узоры, атланты и, конечно, арбатские коты
Вы узнаете:
- кто в начале 20 века собрал самый большой автопарк в Российской империи и с его помощью совершил революцию в маркетинге и продажах
- где жил, чем занимался и как умер самый прагматичный миллионер из ТОП-3 дореволюционного «списка Форбс»
- как можно было заработать на славянофильстве и «реновации» центра Москвы в 19 веке
- как дореволюционные архитекторы помечали на фасаде высокий статус владельца
- какие существа украшают московские здания и почему именно они
А ещё:
- вы встретите героев Булгакова, какими их представляют уличные художники
- полюбуетесь архитектурными шедеврами барокко, модерна, нео-готики и конструктивизма
- услышите об инженерных сооружениях и технологических решениях, которые делали жизнь москвичей лучше более 100 лет назад
Организационные детали
- Прогулка совмещает формат экскурсии и исторического подкаста
- Не будут лишними наушники для радиогида, а также бинокль или монокуляр
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ст. метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Живу в Москве, но много путешествую — изучаю историю, культуру, быт и нравы разных стран и городов. Интересуюсь искусством и архитектурой, но больше всего меня привлекают темы дореволюционного бизнеса и маркетинга, ранне-советской пропаганды, финансов, промышленности и торговли на рубеже 19 и 20 веков
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Познавательная и интересная экскурсия, Москва открылась немного с другой стороны. Достаточно активная. Спасибо огромное экскурсоводу Алексею! Обязательно придем еще
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо! Я рад что прогулка получилась и понравилась)
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