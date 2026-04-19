Мои заказы

Арбатский бестиарий, истории дореволюционных миллионеров и стрит-арт

Историко-архитектурная прогулка среди необычных фасадов и булгаковских героев
В центре Москвы есть что-то булгаковское, замечали? Образы вымышленных существ на фасадах здесь перекликаются с историями реальных бизнес-монстров недавнего прошлого и стрит-артом настоящего.

Пройдём от Бульварного кольца до Садового через переулки Арбата и Пречистенки и поговорим об удивительных историях жителей и владельцев прекрасных зданий.
5
1 отзыв
Арбатский бестиарий, истории дореволюционных миллионеров и стрит-арт
Арбатский бестиарий, истории дореволюционных миллионеров и стрит-арт
Арбатский бестиарий, истории дореволюционных миллионеров и стрит-арт

Описание экскурсии

На нашем маршруте:

  • необычные дома в стороне от людского потока
  • секретные проходы по дворам
  • арки и внутренние пространства, которые доступны каждому, но известны немногим
  • граффити и стрит-арт
  • палаты 17–18 веков
  • доходные дома и особняки разных архитектурных стилей
  • оригинальные лепные украшения фасадов, узоры, атланты и, конечно, арбатские коты

Вы узнаете:

  • кто в начале 20 века собрал самый большой автопарк в Российской империи и с его помощью совершил революцию в маркетинге и продажах
  • где жил, чем занимался и как умер самый прагматичный миллионер из ТОП-3 дореволюционного «списка Форбс»
  • как можно было заработать на славянофильстве и «реновации» центра Москвы в 19 веке
  • как дореволюционные архитекторы помечали на фасаде высокий статус владельца
  • какие существа украшают московские здания и почему именно они

А ещё:

  • вы встретите героев Булгакова, какими их представляют уличные художники
  • полюбуетесь архитектурными шедеврами барокко, модерна, нео-готики и конструктивизма
  • услышите об инженерных сооружениях и технологических решениях, которые делали жизнь москвичей лучше более 100 лет назад

Организационные детали

  • Прогулка совмещает формат экскурсии и исторического подкаста
  • Не будут лишними наушники для радиогида, а также бинокль или монокуляр

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ст. метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Живу в Москве, но много путешествую — изучаю историю, культуру, быт и нравы разных стран и городов. Интересуюсь искусством и архитектурой, но больше всего меня привлекают темы дореволюционного бизнеса и маркетинга, ранне-советской пропаганды, финансов, промышленности и торговли на рубеже 19 и 20 веков

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Познавательная и интересная экскурсия, Москва открылась немного с другой стороны. Достаточно активная. Спасибо огромное экскурсоводу Алексею! Обязательно придем еще
Познавательная и интересная экскурсия, Москва открылась немного с другой стороны. Достаточно активная. Спасибо огромное экскурсоводу Алексею!
Познавательная и интересная экскурсия, Москва открылась немного с другой стороны. Достаточно активная. Спасибо огромное экскурсоводу Алексею!
Познавательная и интересная экскурсия, Москва открылась немного с другой стороны. Достаточно активная. Спасибо огромное экскурсоводу Алексею!
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо! Я рад что прогулка получилась и понравилась)
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Арбатский бестиарий, истории дореволюционных миллионеров и стрит-арт»

Булгаковская Москва: по следам «Мастера и Маргариты»
Пешая
2 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Булгаковская Москва: по следам «Мастера и Маргариты»
Познакомиться с местами, где разворачивалась история героев романа
Начало: У станции метро «Маяковская»
Завтра в 08:00
27 июл в 08:00
от 5400 ₽ за всё до 6 чел.
Булгаковский мир Патриарших
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Булгаковский мир Патриарших
Пройти по одному из самых красивых мест столицы и проникнуться атмосферой знаменитого романа
Начало: У станции метро «Маяковская»
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 7 чел.
Экскурсия-интерактив для детей «Уличное искусство»
Пешая
1.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия-интерактив для детей «Уличное искусство»
Погрузитесь в мир уличного искусства с детьми! Узнайте, почему стрит-арт заслуживает внимания, и примите участие в творческих интерактивах
Начало: У метро «Китай-город»
Завтра в 11:00
27 июл в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест «Булгаковская Москва, или Запрещено разговаривать с незнакомцами»
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Квест
до 4 чел.
Квест «Булгаковская Москва, или Запрещено разговаривать с незнакомцами»
Пройти по следам создателя романа «Мастер и Маргарита» и его персонажей (без гида)
Начало: Возле станции метро «Маяковская»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 1290 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 6000 ₽ за группу