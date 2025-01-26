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сборные экскурсии по этому району от Музея Москвы, но, к сожалению, так и не побывал на них. Почему решил пойти именно на экскурсию по Электрозаводу? Я работаю рядом и захотелось узнать хоть немного о месте, рядом с которым провожу треть своей жизни.



Честно, от экскурсии многого не ожидал, потому что не очень понимал, что интересного можно рассказать о бывшей промзоне. Однако гид Ксения настолько живо, увлекательно и информативно рассказала об этом районе, что я невольно по-другому начал смотреть на все промышленные зоны Москвы. Удивительно, как, казалось бы, на небольшом пяточке ужились абсолютно разные эпохи – купцов и меценатов с их шикарными и новаторскими, на тот момент, домами и Электрозавод, давший рабочие места огромному числу людей и ставший сосредоточием жизни пролетариев.



Ксения знает много фактов из жизни района и чувствуется, что она максимально погрузилась в его историю, досконально ее изучив. Отдельно отмечу, что во время экскурсии она заводит в интересные и даже неожиданные места. Например, в художественные мастерские, где можно посмотреть на труд реставраторов и познакомиться с современным искусством. Кстати, экскурсовод прекрасно разбирается в современном искусстве, поэтому во время прогулки довольно подробно рассказала об искусстве граффити, которое можно в изобилии встретить на «Гамме».



В общем, если вы хотите узнать больше об истории Москвы, в том числе и промышленной, то вам точно нужно сходить к Ксении на экскурсию! Уверен, вы не пожалеете.