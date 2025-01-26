Эта экскурсия станет находкой для любителей промышленной архитектуры и современного искусства.
Вы узнаете, как на окраине Москвы появились объекты культурного наследия, увидите уникальные особняки и здания с богатой историей.
Прогулка по бывшей промзоне откроет вам тайны Электрозавода и покажет, как стрит-арт стал частью городской среды. Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по культурным центрам столицы
Вы узнаете, как на окраине Москвы появились объекты культурного наследия, увидите уникальные особняки и здания с богатой историей.
Прогулка по бывшей промзоне откроет вам тайны Электрозавода и покажет, как стрит-арт стал частью городской среды. Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по культурным центрам столицы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏭 Промышленная архитектура
- 🎨 Современное искусство
- 🏰 Исторические особняки
- 🔍 Тайны Электрозавода
- 🌆 Атмосфера Москвы
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Особняк В.Д. Носова
- Здание Электрозавода
- Фабрика Фридлендера
Описание экскурсии
Во время экскурсии мы по-новому посмотрим на промышленный район Москвы, проследим возникновение и развитие центров культурного притяжения и увидим некоторые из них:
- Особняки, построенные во время промышленного расцвета окраины Москвы
- Уникальный особняк В. Д. Носова в стиле модерн
- Здание Электрозавода с более чем столетней историей
- Здание фабрики по производству красок Фридлендера
Вы узнаете
- Как развлекались фабричные рабочие на окраинах после 14-часового рабочего дня
- Куда ездили слушать запрещённую музыку
- Какой особняк был известен как местный «дворец Козимо Медичи»
- Как на берегу Яузы появилось неоготическое здание Электрозавода и какие тайны хранит оно сегодня
- Чем удивляет стрит-арт музей под открытым небом в арт-кластере ГАММА
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Электрозаводская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Москве
Привет! Я Ксения — дипломированный искусствовед и гид, исследую новую жизнь промышленных зданий Москвы с историей. Хожу по арт-пространствам, вожу по выставкам и рассказываю про художников. Показываю небанальные достопримечательности Москвы и делюсь интересными фактами про них.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Денис
26 янв 2025
Спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Многое узнал о районе с очень богатой историей. Два часа пролетели незаметно. Всем рекомендую!
Ч
Чечель
23 янв 2025
Экскурсия понравилась.
Можно даже сказать что это две экскурсии в одной, потому что первая часть - историческая, вторая - про современное искусство.
Из исторической - впечатляющее промышленное здание электрозавода, как в кино
Можно даже сказать что это две экскурсии в одной, потому что первая часть - историческая, вторая - про современное искусство.
Из исторической - впечатляющее промышленное здание электрозавода, как в кино
Алина
19 янв 2025
Ксения прекрасный гид и замечательный собеседник)
Было очень приятно пройтись по уникальным локациям этого района.
Это уже не про туризм, это про историю: историю Москвы, района Электрозавода, про особенности архитектуры разных периодов времени, и не только)
Было очень приятно пройтись по уникальным локациям этого района.
Это уже не про туризм, это про историю: историю Москвы, района Электрозавода, про особенности архитектуры разных периодов времени, и не только)
А
Александр
16 янв 2025
На экскурсию к Ксении ходил 13 января в индивидуальном порядке. Заранее ничего не читал и не смотрел про район Электрозавода – просто понравился анонс экскурсии, да и летом поглядывал на
Р
Рос
9 янв 2025
Сходили на экскурсию по историческим достопримечательностям Москвы в районе Электрозаводской, и хотим поделиться своим впечатлением.
Экскурсовод Ксения прекрасный рассказчик и отлично разбирается в теме. Чувствуется, что ей очень интересна история этих
Экскурсовод Ксения прекрасный рассказчик и отлично разбирается в теме. Чувствуется, что ей очень интересна история этих
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