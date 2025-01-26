От «Гаммы» до Электрозавода: культура бывшей промзоны

Промышленная архитектура и современное искусство в Москве. Откройте для себя историю и тайны Электрозавода и ГАММЫ. Уникальный опыт ждет вас
Эта экскурсия станет находкой для любителей промышленной архитектуры и современного искусства.

Вы узнаете, как на окраине Москвы появились объекты культурного наследия, увидите уникальные особняки и здания с богатой историей.

Прогулка по бывшей промзоне откроет вам тайны Электрозавода и покажет, как стрит-арт стал частью городской среды. Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по культурным центрам столицы
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏭 Промышленная архитектура
  • 🎨 Современное искусство
  • 🏰 Исторические особняки
  • 🔍 Тайны Электрозавода
  • 🌆 Атмосфера Москвы
От «Гаммы» до Электрозавода: культура бывшей промзоны
От «Гаммы» до Электрозавода: культура бывшей промзоны
От «Гаммы» до Электрозавода: культура бывшей промзоны
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Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Особняк В.Д. Носова
  • Здание Электрозавода
  • Фабрика Фридлендера

Описание экскурсии

Во время экскурсии мы по-новому посмотрим на промышленный район Москвы, проследим возникновение и развитие центров культурного притяжения и увидим некоторые из них:

  • Особняки, построенные во время промышленного расцвета окраины Москвы
  • Уникальный особняк В. Д. Носова в стиле модерн
  • Здание Электрозавода с более чем столетней историей
  • Здание фабрики по производству красок Фридлендера

Вы узнаете

  • Как развлекались фабричные рабочие на окраинах после 14-часового рабочего дня
  • Куда ездили слушать запрещённую музыку
  • Какой особняк был известен как местный «дворец Козимо Медичи»
  • Как на берегу Яузы появилось неоготическое здание Электрозавода и какие тайны хранит оно сегодня
  • Чем удивляет стрит-арт музей под открытым небом в арт-кластере ГАММА

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Электрозаводская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Денис
26 янв 2025
Спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Многое узнал о районе с очень богатой историей. Два часа пролетели незаметно. Всем рекомендую!
Ч
23 янв 2025
Экскурсия понравилась.
Можно даже сказать что это две экскурсии в одной, потому что первая часть - историческая, вторая - про современное искусство.
Из исторической - впечатляющее промышленное здание электрозавода, как в кино
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про старую Англию.
Гамма - это интересное пространство типа Винзавода.
По теме современного искусства видно что экскурсавод "в теме", говорит неизвестные мне понятия и много может рассказать про каждое граффити.
Ещё удалось зайти в мастерскую к одной художнице, которая показывала свои картины и много рассказывала про своё творчество.
Вообщем - клёво.

Алина
19 янв 2025
Ксения прекрасный гид и замечательный собеседник)
Было очень приятно пройтись по уникальным локациям этого района.
Это уже не про туризм, это про историю: историю Москвы, района Электрозавода, про особенности архитектуры разных периодов времени, и не только)
Ксения прекрасный гид и замечательный собеседник)Ксения прекрасный гид и замечательный собеседник)Ксения прекрасный гид и замечательный собеседник)Ксения прекрасный гид и замечательный собеседник)Ксения прекрасный гид и замечательный собеседник)Ксения прекрасный гид и замечательный собеседник)Ксения прекрасный гид и замечательный собеседник)Ксения прекрасный гид и замечательный собеседник)Ксения прекрасный гид и замечательный собеседник)
А
16 янв 2025
На экскурсию к Ксении ходил 13 января в индивидуальном порядке. Заранее ничего не читал и не смотрел про район Электрозавода – просто понравился анонс экскурсии, да и летом поглядывал на
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сборные экскурсии по этому району от Музея Москвы, но, к сожалению, так и не побывал на них. Почему решил пойти именно на экскурсию по Электрозаводу? Я работаю рядом и захотелось узнать хоть немного о месте, рядом с которым провожу треть своей жизни.

Честно, от экскурсии многого не ожидал, потому что не очень понимал, что интересного можно рассказать о бывшей промзоне. Однако гид Ксения настолько живо, увлекательно и информативно рассказала об этом районе, что я невольно по-другому начал смотреть на все промышленные зоны Москвы. Удивительно, как, казалось бы, на небольшом пяточке ужились абсолютно разные эпохи – купцов и меценатов с их шикарными и новаторскими, на тот момент, домами и Электрозавод, давший рабочие места огромному числу людей и ставший сосредоточием жизни пролетариев.

Ксения знает много фактов из жизни района и чувствуется, что она максимально погрузилась в его историю, досконально ее изучив. Отдельно отмечу, что во время экскурсии она заводит в интересные и даже неожиданные места. Например, в художественные мастерские, где можно посмотреть на труд реставраторов и познакомиться с современным искусством. Кстати, экскурсовод прекрасно разбирается в современном искусстве, поэтому во время прогулки довольно подробно рассказала об искусстве граффити, которое можно в изобилии встретить на «Гамме».

В общем, если вы хотите узнать больше об истории Москвы, в том числе и промышленной, то вам точно нужно сходить к Ксении на экскурсию! Уверен, вы не пожалеете.

Р
9 янв 2025
Сходили на экскурсию по историческим достопримечательностям Москвы в районе Электрозаводской, и хотим поделиться своим впечатлением.

Экскурсовод Ксения прекрасный рассказчик и отлично разбирается в теме. Чувствуется, что ей очень интересна история этих
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районов и что самое главное, у нее получилось заинтересовать нас. Рассказ был не только интересным, но и познавательным, благодаря чему мы узнали много нового о истории этого района и его значении в культурном контексте столицы. Особенно запомнились посещения художественных мастерских, где реставрируют советские предметы быта. Это было настоящим открытием — увидеть, как мастера восстанавливают вещи, которые хранят в себе частичку истории.

Также мы посетили музей граффити, который стал ярким дополнением к экскурсии. Ксения рассказала о значении уличного искусства и его влиянии на современную культуру.

В целом, экскурсия была прекрасно организована, мне понравилось, что Ксения очень ловко подстраивалась под погоду. Мы остались в полном восторге от полученного опыта. Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о Москве и ее историческом наследии!

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