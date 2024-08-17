Каждая российская реформа — предвестник чего-то необычного в городской застройке.
В начале 20 века этим необычным стал огромный комплекс казённого винного склада №1 на высоком берегу Яузы. Всей стране он известен как завод «Кристалл».
Мы отправимся на территорию предприятия, где познакомимся с фасадами 1900-х, лестницами 1920-х, монументальными декорациями 1970-х и стрит-артом 2010-х.
В начале 20 века этим необычным стал огромный комплекс казённого винного склада №1 на высоком берегу Яузы. Всей стране он известен как завод «Кристалл».
Мы отправимся на территорию предприятия, где познакомимся с фасадами 1900-х, лестницами 1920-х, монументальными декорациями 1970-х и стрит-артом 2010-х.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Остатки старинной железнодорожной ветки
- Спиртохранилища в стиле ар-деко
- Керамические фризы и мозаичные муралы, спрятанные в дореволюционных корпусах
- Этикетки, ставшие визитной карточкой завода
Вы узнаете:
- Как складывалась история предприятия, ставшего главным законодателем отраслевой моды
- Почему Менделеев оказался прав, а Рыков — нет
- Кто обслуживал Кремль и что мог себе позволить богатейший завод СССР
- Кто из знаменитых райтеров современности увековечил себя на «Кристалле»
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Самокатной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 346 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
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