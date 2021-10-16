Загадочные переулки Хитровки и Хохловки

Открыть малозаметные уголки города, где сохранилась старинная архитектура и история о быте москвичей

5
4 отзыва
Меня вдохновляет этот маршрут тем, что в 15 минутах ходьбы от сердца столицы можно увидеть уютную Москву, где в то же время есть модные места и ощущается переплетение эпох.

Обращая внимание на детали, воссоздадим яркие фрагменты прошлого.

А иллюстрациями станут надгробия 15-16 вв., палаты 17 в., самый злачный район 19 в., места киносъемок, Стена Плача и не только!
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки

Что вас ожидает

Самый криминальный район 19 века

На Хитровской площади вы услышите о генерал-майоре и историке Николае Хитрово, который в начале позапрошлого столетия начал застраивать этот участок. Зайдем во двор дома Ярошенко, где я расскажу о знаменитом трактире «Каторга». Поговорим о том, как здесь сформировалась «биржа труда» и почему именно здесь образовался самый злачный район города — с притонами, ночлежками, игорными домами. Вспомним комментарии Гиляровского. А еще я покажу палаты 17 века и т. н. галерейки.

Удивительное рядом

У храма всех Святых на Кулишках вы увидите культурный слой и надгробия 15-16 веков, а также узнаете, откуда пошло выражение «у черта на куличиках». Возле Соляного дома речь пойдет о соляных складах, заказе Московского купеческого общества, ангелах на фасадах и съемках фильма «Брат-2». Кроме того, вы выясните, чем интересна реконструкция скульптур Милосердие и Воспитание, а также история Воспитательского дома. И чуть позже вы побываете в современном парке Горка, где услышите, что здесь было раньше и при чем здесь Стена Плача.

Усадьбы, сады, доходные дома

  • В Морозовском саду я познакомлю вас с усадьбой знаменитого рода предпринимателей и благотворителей Морозовых. Вы погуляете по душевному городскому саду и узнаете интересные факты о съемках «Усатого няня».
  • Также в программе палаты Украинцева и арт-квартал Хохловка c модными местами, атмосферным рестораном Blanc и лучшим книжным Москвы «Гиперион».
  • Подойдем к доходному дому Снегиревой, нотопечатне и городской усадьбе Юргенсона, где поговорим о музыкальном издателе, его дочери и Чайковском.
  • Не обойдем вниманием архитектуру палат Мазепы, готического собора Петра и Павла и дореволюционного доходного дома со старинными артефактами в Старопосадском переулке.

В результате вы взглянете на Москву с новой стороны и откроете дворики, в которые, возможно, сами никогда бы не пошли.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Одевайтесь, пожалуйста, так, чтобы вам было удобно и комфортно гулять в любую погоду

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина. С подросткового возраста я влюблена в Москву. Живя в другом городе, я постоянно приезжала сюда с подготовленным списком мест и маршрутов. Мне нравилось изучать каждый уголок этого города. После переезда и отзывов друзей о том, что я открываю им Москву с новой стороны, я решила проводить экскурсии и превратить хобби в любимое дело. Стараюсь, чтобы каждый гость на моей экскурсии смог прочувствовать атмосферу столицы и смог открыть для себя что-то новое.
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4 настоящих отзыва от туристов

Анна
16 окт 2021
Очень понравилась атмосфера общения, созданная гидом Екатериной. Она обладает достаточными знаниями по данному маршруту экскурсии. Непринужденность общения позволяет чувствовать себя на прогулке с подругой ☺️. В своём рассказе использует иллюстрации, цитаты, а так же фрагменты видеосюжетов. Благодарю Катерину и точно порекомендую.
П
3 окт 2021
Интересная экскурсия, интересные исторические места, интересный рассказ.
А
12 сен 2021
Нас было пять человек и нам всем очень понравилось, как Екатерина провела экскурсию - с одной стороны мы узнали много интересного, с другой - у нас не было перегруза информацией. Нам понравилось, что мы много ходили, а не стояли на месте. Были очень необычные места (явно нетуристические) и любопытные факты о них. Видно, что Екатерина очень увлечена тем, что она делает. А ещё приятно было, что нас никто не подгонял и мы двигались в своём темпе, отвлекаясь на селфи, кофе и тп.
Очень благодарны Екатерине и будем рекомендовать ее друзьям.
Е
12 сен 2021
Из огромного количества экскурсий на сайте, выбрала эту, и не пожалела)) Екатерина имеет свежий подход к проведению экскурсий, использует современные способы дополнить информацию (не буду раскрывать заранее)))). Довольно много деталей видишь и узнаешь в процессе, не только общие данные об объектах. Нам понравилось! Спасибо, Екатерина!

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