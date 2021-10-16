Что вас ожидает

Самый криминальный район 19 века

На Хитровской площади вы услышите о генерал-майоре и историке Николае Хитрово, который в начале позапрошлого столетия начал застраивать этот участок. Зайдем во двор дома Ярошенко, где я расскажу о знаменитом трактире «Каторга». Поговорим о том, как здесь сформировалась «биржа труда» и почему именно здесь образовался самый злачный район города — с притонами, ночлежками, игорными домами. Вспомним комментарии Гиляровского. А еще я покажу палаты 17 века и т. н. галерейки.

Удивительное рядом

У храма всех Святых на Кулишках вы увидите культурный слой и надгробия 15-16 веков, а также узнаете, откуда пошло выражение «у черта на куличиках». Возле Соляного дома речь пойдет о соляных складах, заказе Московского купеческого общества, ангелах на фасадах и съемках фильма «Брат-2». Кроме того, вы выясните, чем интересна реконструкция скульптур Милосердие и Воспитание, а также история Воспитательского дома. И чуть позже вы побываете в современном парке Горка, где услышите, что здесь было раньше и при чем здесь Стена Плача.

Усадьбы, сады, доходные дома

В Морозовском саду я познакомлю вас с усадьбой знаменитого рода предпринимателей и благотворителей Морозовых. Вы погуляете по душевному городскому саду и узнаете интересные факты о съемках «Усатого няня».

Также в программе палаты Украинцева и арт-квартал Хохловка c модными местами, атмосферным рестораном Blanc и лучшим книжным Москвы «Гиперион».

Подойдем к доходному дому Снегиревой, нотопечатне и городской усадьбе Юргенсона, где поговорим о музыкальном издателе, его дочери и Чайковском.

Не обойдем вниманием архитектуру палат Мазепы, готического собора Петра и Павла и дореволюционного доходного дома со старинными артефактами в Старопосадском переулке.

В результате вы взглянете на Москву с новой стороны и откроете дворики, в которые, возможно, сами никогда бы не пошли.

Организационные детали