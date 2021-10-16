На Хитровской площади вы услышите о генерал-майоре и историке Николае Хитрово, который в начале позапрошлого столетия начал застраивать этот участок. Зайдем во двор дома Ярошенко, где я расскажу о знаменитом трактире «Каторга». Поговорим о том, как здесь сформировалась «биржа труда» и почему именно здесь образовался самый злачный район города — с притонами, ночлежками, игорными домами. Вспомним комментарии Гиляровского. А еще я покажу палаты 17 века и т. н. галерейки.
У храма всех Святых на Кулишках вы увидите культурный слой и надгробия 15-16 веков, а также узнаете, откуда пошло выражение «у черта на куличиках». Возле Соляного дома речь пойдет о соляных складах, заказе Московского купеческого общества, ангелах на фасадах и съемках фильма «Брат-2». Кроме того, вы выясните, чем интересна реконструкция скульптур Милосердие и Воспитание, а также история Воспитательского дома. И чуть позже вы побываете в современном парке Горка, где услышите, что здесь было раньше и при чем здесь Стена Плача.
В результате вы взглянете на Москву с новой стороны и откроете дворики, в которые, возможно, сами никогда бы не пошли.