Вы «пройдёте» через 3 фабрики: дореволюционную промышленника Сиу, советский «Большевик» и современное пространство 21 века, которое максимально сохранило наследие 19 столетия.
Узнаете историю — от основания производства французом Адольфом Сиу до реновации территории фабрики британским архитектурным бюро John McAslan + Partners.
Узнаете историю — от основания производства французом Адольфом Сиу до реновации территории фабрики британским архитектурным бюро John McAslan + Partners.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Промышленный корпус с кирпичными сводами.
- Отреставрированный комплекс фабрики.
- Современную архитектуру британского и русского бюро, которая сочетается с постройками 19 века.
- Музей русского импрессионизма как новую архитектуру на месте мукомольного цеха.
Вы узнаете:
- Об особенностях промышленной архитектуры и кирпичном стиле.
- Грандиозном проекте реновации промышленных корпусов по проекту британских архитекторов John Mc.
Aslan + Partners
Философии современной архитектуры и устройства внутреннего пространства Секретах фабрики любимых сладких изделий
Организационные детали
- Экскурсия заканчивается у Музея русского импрессионизма, который подарит вам скидку 25% на посещение.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Белорусская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 393 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
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