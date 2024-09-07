Экскурсия по бывшей кондитерской фабрике «Большевик»

Узнать о богатой истории одной из первых кондитерских фабрик Российской империи
Вы «пройдёте» через 3 фабрики: дореволюционную промышленника Сиу, советский «Большевик» и современное пространство 21 века, которое максимально сохранило наследие 19 столетия.

Узнаете историю — от основания производства французом Адольфом Сиу до реновации территории фабрики британским архитектурным бюро John McAslan + Partners.
Экскурсия по бывшей кондитерской фабрике «Большевик»
Экскурсия по бывшей кондитерской фабрике «Большевик»
Экскурсия по бывшей кондитерской фабрике «Большевик»
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Промышленный корпус с кирпичными сводами.
  • Отреставрированный комплекс фабрики.
  • Современную архитектуру британского и русского бюро, которая сочетается с постройками 19 века.
  • Музей русского импрессионизма как новую архитектуру на месте мукомольного цеха.

Вы узнаете:

  • Об особенностях промышленной архитектуры и кирпичном стиле.
  • Грандиозном проекте реновации промышленных корпусов по проекту британских архитекторов John Mc.
Aslan + Partners
  • Философии современной архитектуры и устройства внутреннего пространства
  • Секретах фабрики любимых сладких изделий

    • Организационные детали

    • Экскурсия заканчивается у Музея русского импрессионизма, который подарит вам скидку 25% на посещение.
    • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 300 ₽
    Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У станции метро «Белорусская»
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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