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Хрусталь, стекло и пламя - в Гусь-Хрустальный и Иванищи из Москвы

Понять, как рождается стекло и почему оно стало символом края
Приглашаем вас в Гусь-Хрустальный, где 300 лет назад закипело стекольное дело. Вы услышите о купцах Мальцовых, благодаря которым этот край обрёл свою судьбу. В Музее хрусталя увидите шедевры разных эпох. А в Иванищах, прозванных «русским Мурано», застанете мастеров за работой. Здесь печь дышит жаром, а стеклодувы превращают раскалённую массу в причудливые формы.
Хрусталь, стекло и пламя - в Гусь-Хрустальный и Иванищи из Москвы
Хрусталь, стекло и пламя - в Гусь-Хрустальный и Иванищи из Москвы
Хрусталь, стекло и пламя - в Гусь-Хрустальный и Иванищи из Москвы

Описание экскурсии

Гусь-Хрустальный — город мастеров

Он молодой, ему всего 270 лет. Город вырос вокруг стекольного завода, который купец Мальцов перенёс из Можайска на реку Гусь в 1756 году. К гусям он, кстати, отношения не имеет: лингвисты возводят имя реки к финскому «кууси» – ель.
Проезжая по улочкам Гусь-Хрустального, вы увидите:

  • памятник основателю города — купцу Акиму Мальцову
  • памятник мастеру-стеклодуву — бронзовую фигуру человека, застывшего за своим нелёгким ремеслом
  • торговые ряды, которые назывались по-купечески солидно — «Магазинный дом галантерейных мануфактур и съестных припасов»
  • мальцовские домики — кирпичные здания, построенные для рабочих завода в середине 19 века
  • ремесленное училище и мальцовскую богадельню — купцы искренне заботились о своих мастерах и их семьях

А ещё посетите стекольный рынок, где можно купить всё, что душе угодно — от посуды и ваз до люстр и стеклянной мебели.

Музей хрусталя в Георгиевском соборе — храм искусства

Резные наличники, кокошники, арки — снаружи он похож на драгоценный ларец. Внутреннее убранство не уступает внешнему: отделкой храма занимался В. Васнецов. Кажется, что здание наполнено светом специально — чтобы подчеркнуть красоту хрусталя.
А сколько здесь сокровищ:

  • крохотная рюмка «Муха», однажды спасшая трактирщиков от разорения
  • старинные фужеры с «мальцовской» гранью, которая гремела на всю Россию
  • 5-метровая композиция «Гимн стеклу» — хрупкий, но монументальный шедевр из хрусталя и цветного металла
  • изделия в уникальной технике Эмиля Галле, где каждый слой стекла будто дышит
  • стеклянный букет в венецианской технике, который мастер Разумей Васильев сделал для своей заболевшей дочки

Стекло и пламя. Иванищи — русское Мурано

Особенность местных изделий — самые разнообразные цвета. Вы пройдёте с экскурсией по цехам завода «Гутные промыслы» и увидите все этапы стекольного производства: стекловарение, отжиг, полировку, шлифовку, мытьё и упаковку изделий. Понаблюдаете за созданием ёлочных игрушек и превращением стеклянной трубочки в настоящее
изделие. Узнаете, что значат слова «пулька», «куха», «мошка», «отшибить колпак». А после заглянете в фирменный магазин.

Ориентировочное время прибытия в Москву — 21:45. Высадка у ближайшей станции метро по пути следования.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается обед — 1000 ₽ за чел. (по желанию, оплата при бронировании)
  • С вами будет гид из нашей команды

Обратите внимание

  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии
  • Оплата оставшейся части осуществляется до начала экскурсии
  • Если отмените поездку, мы удержим средства, уже потраченные на организацию
  • Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения локаций

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый5970 ₽
Пенсионеры5920 ₽
Дети от 6 до 14 лет5570 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Партизанская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 24 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
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Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?

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