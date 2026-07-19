Приглашаем вас в Гусь-Хрустальный, где 300 лет назад закипело стекольное дело. Вы услышите о купцах Мальцовых, благодаря которым этот край обрёл свою судьбу. В Музее хрусталя увидите шедевры разных эпох. А в Иванищах, прозванных «русским Мурано», застанете мастеров за работой. Здесь печь дышит жаром, а стеклодувы превращают раскалённую массу в причудливые формы.

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Описание экскурсии

Гусь-Хрустальный — город мастеров

Он молодой, ему всего 270 лет. Город вырос вокруг стекольного завода, который купец Мальцов перенёс из Можайска на реку Гусь в 1756 году. К гусям он, кстати, отношения не имеет: лингвисты возводят имя реки к финскому «кууси» – ель.

Проезжая по улочкам Гусь-Хрустального, вы увидите:

памятник основателю города — купцу Акиму Мальцову

памятник мастеру-стеклодуву — бронзовую фигуру человека, застывшего за своим нелёгким ремеслом

торговые ряды, которые назывались по-купечески солидно — «Магазинный дом галантерейных мануфактур и съестных припасов»

мальцовские домики — кирпичные здания, построенные для рабочих завода в середине 19 века

ремесленное училище и мальцовскую богадельню — купцы искренне заботились о своих мастерах и их семьях

А ещё посетите стекольный рынок, где можно купить всё, что душе угодно — от посуды и ваз до люстр и стеклянной мебели.

Музей хрусталя в Георгиевском соборе — храм искусства

Резные наличники, кокошники, арки — снаружи он похож на драгоценный ларец. Внутреннее убранство не уступает внешнему: отделкой храма занимался В. Васнецов. Кажется, что здание наполнено светом специально — чтобы подчеркнуть красоту хрусталя.

А сколько здесь сокровищ:

крохотная рюмка «Муха», однажды спасшая трактирщиков от разорения

старинные фужеры с «мальцовской» гранью, которая гремела на всю Россию

5-метровая композиция «Гимн стеклу» — хрупкий, но монументальный шедевр из хрусталя и цветного металла

изделия в уникальной технике Эмиля Галле, где каждый слой стекла будто дышит

стеклянный букет в венецианской технике, который мастер Разумей Васильев сделал для своей заболевшей дочки

Стекло и пламя. Иванищи — русское Мурано

Особенность местных изделий — самые разнообразные цвета. Вы пройдёте с экскурсией по цехам завода «Гутные промыслы» и увидите все этапы стекольного производства: стекловарение, отжиг, полировку, шлифовку, мытьё и упаковку изделий. Понаблюдаете за созданием ёлочных игрушек и превращением стеклянной трубочки в настоящее

изделие. Узнаете, что значат слова «пулька», «куха», «мошка», «отшибить колпак». А после заглянете в фирменный магазин.

Ориентировочное время прибытия в Москву — 21:45. Высадка у ближайшей станции метро по пути следования.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается обед — 1000 ₽ за чел. (по желанию, оплата при бронировании)

С вами будет гид из нашей команды

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