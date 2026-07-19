Хрусталь, стекло и пламя - в Гусь-Хрустальный и Иванищи из Москвы
Понять, как рождается стекло и почему оно стало символом края
Приглашаем вас в Гусь-Хрустальный, где 300 лет назад закипело стекольное дело. Вы услышите о купцах Мальцовых, благодаря которым этот край обрёл свою судьбу. В Музее хрусталя увидите шедевры разных эпох. А в Иванищах, прозванных «русским Мурано», застанете мастеров за работой. Здесь печь дышит жаром, а стеклодувы превращают раскалённую массу в причудливые формы.
Описание экскурсии
Гусь-Хрустальный — город мастеров
Он молодой, ему всего 270 лет. Город вырос вокруг стекольного завода, который купец Мальцов перенёс из Можайска на реку Гусь в 1756 году. К гусям он, кстати, отношения не имеет: лингвисты возводят имя реки к финскому «кууси» – ель. Проезжая по улочкам Гусь-Хрустального, вы увидите:
памятник основателю города — купцу Акиму Мальцову
памятник мастеру-стеклодуву — бронзовую фигуру человека, застывшего за своим нелёгким ремеслом
торговые ряды, которые назывались по-купечески солидно — «Магазинный дом галантерейных мануфактур и съестных припасов»
мальцовские домики — кирпичные здания, построенные для рабочих завода в середине 19 века
ремесленное училище и мальцовскую богадельню — купцы искренне заботились о своих мастерах и их семьях
А ещё посетите стекольный рынок, где можно купить всё, что душе угодно — от посуды и ваз до люстр и стеклянной мебели.
Музей хрусталя в Георгиевском соборе — храм искусства
Резные наличники, кокошники, арки — снаружи он похож на драгоценный ларец. Внутреннее убранство не уступает внешнему: отделкой храма занимался В. Васнецов. Кажется, что здание наполнено светом специально — чтобы подчеркнуть красоту хрусталя. А сколько здесь сокровищ:
крохотная рюмка «Муха», однажды спасшая трактирщиков от разорения
старинные фужеры с «мальцовской» гранью, которая гремела на всю Россию
5-метровая композиция «Гимн стеклу» — хрупкий, но монументальный шедевр из хрусталя и цветного металла
изделия в уникальной технике Эмиля Галле, где каждый слой стекла будто дышит
стеклянный букет в венецианской технике, который мастер Разумей Васильев сделал для своей заболевшей дочки
Стекло и пламя. Иванищи — русское Мурано
Особенность местных изделий — самые разнообразные цвета. Вы пройдёте с экскурсией по цехам завода «Гутные промыслы» и увидите все этапы стекольного производства: стекловарение, отжиг, полировку, шлифовку, мытьё и упаковку изделий. Понаблюдаете за созданием ёлочных игрушек и превращением стеклянной трубочки в настоящее изделие. Узнаете, что значат слова «пулька», «куха», «мошка», «отшибить колпак». А после заглянете в фирменный магазин.
Ориентировочное время прибытия в Москву — 21:45. Высадка у ближайшей станции метро по пути следования.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается обед — 1000 ₽ за чел. (по желанию, оплата при бронировании)
С вами будет гид из нашей команды
Обратите внимание
После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии
Оплата оставшейся части осуществляется до начала экскурсии
Если отмените поездку, мы удержим средства, уже потраченные на организацию
Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения локаций
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Взрослый
5970 ₽
Пенсионеры
5920 ₽
Дети от 6 до 14 лет
5570 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Партизанская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 24 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России.
Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в читать дальшеуменьшить
Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Хрусталь, стекло и пламя - в Гусь-Хрустальный и Иванищи из Москвы»