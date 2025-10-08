Мои заказы

Большевик. Экскурсия по бывшей кондитерской фабрике

Мы отправимся на экскурсию по корпусам бывшей кондитерской фабрики «Большевик».

История от зарождения производства в XIX веке французом Адольфом Сиу до реновации территории фабрики британским архитектурным бюро «John McAslan + Partners».

Во время экскурсии появится возможность пройти через три фабрики: дореволюционную фабрику французского промышленника Сиу, советского «Большевика» и современного пространства XXI века и при этом максимально сохранив наследие XIX века.
5
1 отзыв
Большевик. Экскурсия по бывшей кондитерской фабрике
Большевик. Экскурсия по бывшей кондитерской фабрике
Большевик. Экскурсия по бывшей кондитерской фабрике

Описание экскурсии

На экскурсии вы увидите:

  • промышленный корпус с кирпичными сводами;
  • отреставрированный комплекс фабрики;
  • современную архитектуру британского и русского архитектурного бюро, • которая взаимодействует с постройками XIX века;

• Музей русского импрессонизма, как новая архитектура на месте мукомольного цеха. И узнаете:

  • об истории одной из первых кондитерских фабрик Российской Империи;
  • старинные рецепты и секреты фабрики любимых сладких изделий;
  • об особенностях промышленной архитектуры и кирпичном стиле;
  • о грандиозном проекте реновации промышленных корпусов по проекту британских архитекторов «John Mc.
  • Aslan + Partners»;

• о философии современной архитектуры и устройства внутреннего пространства. Важная информация:

  • Часть экскурсии проходит на улице (около 30 минут). Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.
  • В стоимость экскурсии включено использование радиогидов, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъем mini jack 3.5 mm).
  • На экскурсию допускаются участники 14 лет и старше. Посещение экскурсии с маленькими детьми запрещено!
  • Организатор оставляет за собой право переноса или отмены мероприятия.
  • Организатор оставляет за собой право отказать в участии в экскурсии в случае, если у участника будет выявлено алкогольное опьянение. Данная мера направлена на обеспечение безопасности и комфортного проведения мероприятия.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Использование радиогидов, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъем mini jack 3.5 mm).
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. "Белорусская", внутри корпуса БЦ "Большевик", Ленинградский пр-т, 15, стр. 1
Завершение: У Музея русского импрессионизма
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Важная информация
  • Часть экскурсии проходит на улице (около 30 минут). Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь
  • В стоимость экскурсии включено использование радиогидов, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъем mini jack 3.5 mm)
  • На экскурсию допускаются участники 14 лет и старше. Посещение экскурсии с маленькими детьми запрещено
  • Организатор оставляет за собой право переноса или отмены мероприятия
  • Организатор оставляет за собой право отказать в участии в экскурсии в случае, если у участника будет выявлено алкогольное опьянение. Данная мера направлена на обеспечение безопасности и комфортного проведения мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Екатерина
8 окт 2025
Интересный и подробный рассказ. Понравилось сочетание архитектуры и истории

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Культурный кластер «Красный Октябрь»
Пешая
1.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Культурный кластер «Красный Октябрь»
Путешествие по «Красному Октябрю» - это уникальная возможность узнать историю московской кондитерской фабрики и увидеть её превращение в арт-пространство
Начало: У метро Кропоткинская
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия по бывшей фабрике «Красный Октябрь» с кондитерским мастер-классом
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия и мастер-класс на «Красном Октябре»
Откройте для себя историю и тайны фабрики «Красный Октябрь», создайте уникальный десерт на мастер-классе и заберите его домой
Начало: У метро «Кропоткинская»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мастер-класс по дубайскому шоколаду в Москве
1.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Мастер-класс по дубайскому шоколаду
Погрузитесь в мир шоколада на уникальном мастер-классе в Москве. Узнайте секреты дубайского шоколада и создайте свои сладкие шедевры
Начало: На Берсеневской набережной
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве