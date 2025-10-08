Мы отправимся на экскурсию по корпусам бывшей кондитерской фабрики «Большевик».
История от зарождения производства в XIX веке французом Адольфом Сиу до реновации территории фабрики британским архитектурным бюро «John McAslan + Partners».
Во время экскурсии появится возможность пройти через три фабрики: дореволюционную фабрику французского промышленника Сиу, советского «Большевика» и современного пространства XXI века и при этом максимально сохранив наследие XIX века.
Описание экскурсии
На экскурсии вы увидите:
- промышленный корпус с кирпичными сводами;
- отреставрированный комплекс фабрики;
- современную архитектуру британского и русского архитектурного бюро, • которая взаимодействует с постройками XIX века;
• Музей русского импрессонизма, как новая архитектура на месте мукомольного цеха. И узнаете:
- об истории одной из первых кондитерских фабрик Российской Империи;
- старинные рецепты и секреты фабрики любимых сладких изделий;
- об особенностях промышленной архитектуры и кирпичном стиле;
- о грандиозном проекте реновации промышленных корпусов по проекту британских архитекторов «John Mc.
- Aslan + Partners»;
• о философии современной архитектуры и устройства внутреннего пространства. Важная информация:
- Часть экскурсии проходит на улице (около 30 минут). Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.
- В стоимость экскурсии включено использование радиогидов, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъем mini jack 3.5 mm).
- На экскурсию допускаются участники 14 лет и старше. Посещение экскурсии с маленькими детьми запрещено!
- Организатор оставляет за собой право переноса или отмены мероприятия.
- Организатор оставляет за собой право отказать в участии в экскурсии в случае, если у участника будет выявлено алкогольное опьянение. Данная мера направлена на обеспечение безопасности и комфортного проведения мероприятия.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Использование радиогидов, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъем mini jack 3.5 mm).
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. "Белорусская", внутри корпуса БЦ "Большевик", Ленинградский пр-т, 15, стр. 1
Завершение: У Музея русского импрессионизма
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
8 окт 2025
Интересный и подробный рассказ. Понравилось сочетание архитектуры и истории
