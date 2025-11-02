На кулинарном мастер-классе в Москве участники посетят легендарную фабрику "Красный Октябрь", основанную в 1851 году.
Здесь они узнают интересные факты о шоколаде и раскроют секреты приготовления дубайского шоколада, который сочетает восточные
6 причин купить этот мастер-класс
- 🍫 Посещение фабрики «Красный Октябрь»
- 👨🍳 Обучение у опытного гида
- 🎨 Создание шоколадных плиток и роз
- 🏠 Рецепты для домашнего приготовления
- 🎁 Шоколадные изделия на память
- 🛍️ Скидка в магазине «Алёнка»
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Фабрика «Красный Октябрь»
Описание мастер-класса
Фабрика «Красный Октябрь»
Вы посетите одну из самых известных кондитерских фабрик России, которая основана в 1851 году. И услышите много увлекательных рассказов о шоколаде.
Что такое дубайский шоколад
Это сочетание восточных и европейских традиций. В его производстве используются премиальные сорта какао, орехи и специи. Мы научим вас рецепту, который сложно найти в магазинах, но легко повторить дома.
Почувствовать себя шоколатье
Мастер-класс подходит как для начинающих, так и для опытных кондитеров. Под моим руководством вы создадите шоколадные плитки и розы, которые заберёте с собой.
Организационные детали
- Приготовленный шоколад вы заберёте с собой. Его общий вес — около 250 граммов
- Дети строго от 8 лет, дети до 16 лет только с родителями
- Возможно провести мастер-класс для большего количества человек. Доплата за дополнительных участников — 2000 ₽
- Программа возможна для групп до 20 человек — подробности уточняйте в переписке
- Всем посетителям скидка 20% в магазине «Алёнка»
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Берсеневской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1036 туристов
Андрей — экскурсовод на фабрике «Красный Октябрь». Автор экскурсий и мастер-классов, которые погружают гостей в историю фабрики и кондитерское искусство. В моих программах — рассказы о создании легендарных сладостей, таких
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
2 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась, дети в восторге от мастер-класса!
Ю
Юлия
27 окт 2025
Ходили небольшой компанией с детьми на Мастер-класс по дубайскому шоколаду в Москве. Организовано замечательно. Сам МК наипростейший, справится и ребенок 5 лет. Дали шоколад, начинку, поэтапно заливали-заполняли. Андрей рассказывал историю завода и историю возникновения дубайского шоколада в перерывах когда застывал шоколад. Очень добродушно, тактично и ненавязчиво. С детьми ходить самое то! Рекомендую!
И
Ирина
20 июл 2025
Очень тёплая и вкусная экскурсия. Важно - мастер-класс в атмосферном баре с шикарным видом из окон, где вы находитесь одни! (Видели толпу людей рядом с музеем, не понравилось) Про мастер-класс
Ю
Юрий
18 июл 2025
Были с внуками. Очень понравилось. Спасибо Андрею за прекрасно проведённый мастер класс.
М
Марина
15 июл 2025
При покупке экскурсии стояла задача, как угодить дедушке/бабушке/тёте и 9 летней внучке в одном. С учётом того, что все любят разное: ребенок любит дубайский шоколад и готовить, а взрослые готовить
А
Анастасия
21 июн 2025
Очень понравилось! Уютное местечко❤️ и очень вкусный шоколад❤️
Андрей рассказывает очень интересно! Много живых, познавательных историй! Смотрели презентации, узнали много нового)
Рекомендую👍
Ю
Юлия
13 июн 2025
Добрый день.
Всей семьёй посетили мастер-класс по дубайскому шоколаду (компанией из восьми человек от 24 до 72 лет).
Всем очень понравилось: и необычное помещение, в котором мы творили, и сам процесс творческого
В
Вера
19 мая 2025
Добрый день, 18 мая посетили мастер-класс по изготовлению дубайского шоколада с Андреем Кузнецовым. Понравилось и взрослым и детям, что не удивительно. Наши действия с ингредиентами чередовались с рассказом об истории
Ю
Юлия
17 мая 2025
Покупала ребенку и сестре экскурсию с мастер-классом. Им понравилось, шоколада наелись вдоволь, но есть одно но. На экскурсию народ набирается из разных источников-не только отсюда, а следовательно пытаются максимально набрать
елена
9 мая 2025
Хороший и познавательный мастер-класс по изготовлению Дубайского шоколада, понравился и взрослым и детям 12 лет! Рекомендую Андрея, как замечательного рассказчика!
Н
Наталья
7 мая 2025
Все отлично было
Дарья
1 мая 2025
Андрей - потрясающий человек! Увлёк большую и шумную семью своим рассказом, провёл интересный мастер-класс. Атмосфера была супер уютная, кажется теперь мы открыли новое хобби, всем вместе ходить на мастер-классы 😁
Больше всего понравилось домашнее задание 😉
С нетерпением ждём новых мастер-классов!!
А
Алина
22 апр 2025
Очень хорошее мероприятие, Андрей молодец! Дети были в восторге от процесса приготовления шоколада и съеденных сладостей. Взрослые от обилия исторического контента и видеопрезентации. Бонусом нам устроили посещение музея шоколада. Накупили свежайших и вкуснейших конфет в магазине Аленка со скидкой. Даже не подозревала, что это так качественно и вкусно! Олень-бомба! Бесплатная парковка Красного октября бонусом. Отличное времяпровождение с детьми. Рекомендуем.
Ольга
15 апр 2025
Приятный мастер-класс в приятной компании! Действие происходило в нашем случае в небольшой аутентичном турецком кафе… еще попросили свежесваренный кофе по-восточному… Андрей приятный рассказчик и материал подобран грамотно и профессионально! Нам понравилось! СПАСТЮО!
В
Виктория
7 апр 2025
Побывали сегодня на мастер классе по дубайскому шоколаду у Андрея. Всё очень понравилось, мастер класс прошел в дружелюбной и уютной обстановке. Андрей рассказывал все понятно и подробно, справились даже дети. На выходе получили еще и очень вкусный шоколад. Спасибо большое! Рекомендуем к посещению 💐
