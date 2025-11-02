На кулинарном мастер-классе в Москве участники посетят легендарную фабрику "Красный Октябрь", основанную в 1851 году.Здесь они узнают интересные факты о шоколаде и раскроют секреты приготовления дубайского шоколада, который сочетает восточные

и европейские традиции. Под руководством опытного гида, официального представителя фабрики, гости создадут шоколадные плитки и розы, которые смогут забрать с собой. Мастер-класс подходит как для начинающих, так и для опытных кондитеров, и проводится для групп до 20 человек. Всем участникам предоставляется скидка в магазине "Алёнка"

Описание мастер-класса

Фабрика «Красный Октябрь»

Вы посетите одну из самых известных кондитерских фабрик России, которая основана в 1851 году. И услышите много увлекательных рассказов о шоколаде.

Что такое дубайский шоколад

Это сочетание восточных и европейских традиций. В его производстве используются премиальные сорта какао, орехи и специи. Мы научим вас рецепту, который сложно найти в магазинах, но легко повторить дома.

Почувствовать себя шоколатье

Мастер-класс подходит как для начинающих, так и для опытных кондитеров. Под моим руководством вы создадите шоколадные плитки и розы, которые заберёте с собой.

